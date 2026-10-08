দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ মাজতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি

দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ মাজতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি
চিআইএছএফয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তাত অধিক বাহিনী নিয়োগ কৰিছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বাসগৃহতো ২৪ ঘণ্টাই থাকিব সুৰক্ষা বাহিনী ।
Published : October 8, 2026 at 7:45 PM IST
নতুন দিল্লী : এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তা অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে । পূৰ্বৰে পৰা থকা জেড প্লাছ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অতিৰিক্ত বাহিনীয়ে নিয়োগ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে এক সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, "জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা মোতায়েন কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ২৪ ঘণ্টাই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বৰ্তমানৰ ভাবুকিৰ আশংকা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।"
CISF increases 'additional reserve' personnel in CEC Gyanesh Kumar's 'Z ' category security Read @ANI Story | https://t.co/vLU2WRKF0E #CISF #CEC #GyaneshKumar #ZCategorySecurity https://t.co/rCgkJX5gFs— ANI Digital (@ani_digital) October 8, 2026
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীৰ নিউ মোটি বাগ কলনীৰ বাসগৃহ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয় আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত অতিৰিক্ত চিআইএছএফ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৭ অক্টোবৰত এই অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি সূত্ৰটোৱে জনাইছে ।
জ্ঞানেশ কুমাৰক দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ নিৰাপত্তা জেড প্লাছ পৰ্যায়ৰ সুৰক্ষা পূৰ্বৰে পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে । ইফালে দেশৰ সৰ্বোচ্চ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এছপিজিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ পৰিয়ালক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
VIDEO | At Raj Ghat, Congress President Mallikarjun Kharge says, "Look, this is third day of protest, we have done peaceful protest, we raised the issues of people, we came here and offered prayers for good sense to the government, the vote theft should stop, those who did mistakes should resign, and people's right to vote should be intact." #INDIAblocprotest— Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026
উল্লেখ্য যে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । য'ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকে ধৰি সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলেও প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে । সমান্তৰালকৈ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়েও নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক :
‘ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাম’: মোদী-শ্বাহ-জ্ঞানেশ কুমাৰক কঠোৰ সকীয়নি ৰাহুল গান্ধীৰ