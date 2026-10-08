ETV Bharat / bharat

দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ মাজতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি

চিআইএছএফয়ে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তাত অধিক বাহিনী নিয়োগ কৰিছে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বাসগৃহতো ২৪ ঘণ্টাই থাকিব সুৰক্ষা বাহিনী ।

A Youth Congress worker wearing a mask of CEC Gyanesh Kumar during a torchlight protest march in Bengaluru on Wednesday
দেশজুৰি চলি থকা প্ৰতিবাদৰ মাজতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধি (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 8, 2026 at 7:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নিৰাপত্তা অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে । পূৰ্বৰে পৰা থকা জেড প্লাছ পৰ্যায়ৰ নিৰাপত্তা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অতিৰিক্ত বাহিনীয়ে নিয়োগ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে এক সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, "জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নতুন দিল্লীৰ বাসগৃহ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয়ত অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা মোতায়েন কৰা হৈছে । সেই অনুসৰি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত ২৪ ঘণ্টাই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বৰ্তমানৰ ভাবুকিৰ আশংকা কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।"

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীৰ নিউ মোটি বাগ কলনীৰ বাসগৃহ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাৰ্যালয় আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত অতিৰিক্ত চিআইএছএফ জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৭ অক্টোবৰত এই অতিৰিক্ত বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি সূত্ৰটোৱে জনাইছে ।

জ্ঞানেশ কুমাৰক দেশৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ নিৰাপত্তা জেড প্লাছ পৰ্যায়ৰ সুৰক্ষা পূৰ্বৰে পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে । ইফালে দেশৰ সৰ্বোচ্চ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এছপিজিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁ পৰিয়ালক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।

উল্লেখ্য যে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত দিল্লীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । য'ত কংগ্ৰেছ নেতা তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেকে ধৰি সমাজবাদী পাৰ্টী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলেও প্ৰতিবাদত অংশ লৈছে । সমান্তৰালকৈ ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়েও নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :

‘ন্যায়ৰ কাঠগড়াত থিয় কৰাম’: মোদী-শ্বাহ-জ্ঞানেশ কুমাৰক কঠোৰ সকীয়নি ৰাহুল গান্ধীৰ

TAGGED:

জ্ঞানেশ কুমাৰ
চিআইএছএফ
নিৰ্বাচন আয়োগ
এছআইআৰ
CEC GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.