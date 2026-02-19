চুন্না মিঞা মন্দিৰ ! হিন্দু-মুছলিম ৰাজনৈতিক বিষবাষ্পৰ বিপৰীতে সম্প্ৰীতিৰ অনন্য নিদৰ্শন
বেৰেলীৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰক (চুন্না মিঞা মন্দিৰ) সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু গংগা-যমুনা সংস্কৃতিৰ এক অনন্য উদাহৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
Published : February 19, 2026 at 10:32 AM IST
বেৰেলী (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ নাথ নগৰী হিচাপে খ্যাত বেৰেলীৰ মুখ্য ধৰ্মীয় স্থানসমূহৰ ভিতৰত লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰক (চুন্না মিঞা মন্দিৰ) সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু গংগা-যমুনা সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম উদাহৰণ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এই মন্দিৰটো কেৱল আস্থা আৰু ভক্তিৰ কেন্দ্ৰস্থলেই নহয়, আচলতে ভাতৃত্ববোধ আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতিৰো এক প্ৰতীক ।
এই মন্দিৰটো ১৯৬০ চনত দেশৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে উদ্বোধন কৰিছিল । ফলত ইয়াৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধি পায় । আনহাতে, মন্দিৰৰ মুখ্যদ্বাৰত স্থাপন কৰা অশোক স্তম্ভ ইয়াৰ এক বিশেষ পৰিচয় হিচাপে ধৰা হয় । লগতে ই মন্দিৰটোক আন মন্দিৰতকৈ পৃথক আৰু স্বকীয়তা প্ৰদান কৰে ।
এই মন্দিৰটো স্থাপনত প্ৰতিষ্ঠিত মুছলমান ব্যৱসায়ী ফজৰুল ৰহমানে (চুন্না মিঞা) গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল । জানিব পৰা মতে, তেওঁ মন্দিৰটো নিৰ্মাণৰ বাবে ১ লাখ ১০ হাজাৰ ১ টকা দান আগবঢ়োৱাৰ লগতে নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে নিজে শ্ৰমদান কৰিছিল । তেওঁৰ এই অৱদানক অঞ্চলটোৰ লোকসকলে আজিও মানৱীয়তা আৰু ধাৰ্মিক সদ্ভাৱৰ এক অনন্য নিদৰ্শন হিচাপে স্মৰণ কৰে ।
এইটোও কোৱা হয় যে চুন্না মিঞা হিন্দুধৰ্মৰ গুৰু হৰ মিলাপজীৰ আদৰ্শৰে প্ৰভাৱিত আছিল আৰু বেৰেলী আগমনৰ সময়ত তেওঁৰ সৈতে সাক্ষাৎ হৈছিল । স্থানীয় জনশ্ৰুতি অনুসৰি, দুয়োৰে মাজত আধ্যাত্মিক বিষয়ত কথা-বতৰা হৈছিল । যাৰ ফলত তেওঁৰ প্ৰতি সন্মান আৰু বিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি পাইছিল ।
এই মন্দিৰটোৰ সৈতে জড়িত আন এক জনশ্ৰুতি অনুসৰি, ভাৰত-পাকিস্তান বিভাজনৰ সময়ত বৃহৎসংখ্যক শৰণাৰ্থী বেৰেলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু ইয়াতেই থাকিবলৈ লৈছিল । ইয়াৰ পিছত এই অঞ্চলটোত ধৰ্মীয় কাম-কাজক সংগঠিত ৰূপ দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে এই মন্দিৰটোৱে আকাৰ আৰু স্থায়িত্ব লাভ কৰে ।
এই মন্দিৰটোৱে আজিও এই বাৰ্তা বিলাই আছে যে বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে একেলগ হৈ মিলিজুলি সমাজত একতা আৰু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশ অটুট ৰাখিব পাৰে । ইয়াৰ বাবেই চুন্না মিঞা মন্দিৰ বেৰেলীৰ প্ৰতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এই মন্দিৰটো দৰ্শনৰ বাবে দেশ-বিদেশৰ পৰা ভক্তৰ আগমন ঘটে ।