ব্ৰিকছৰ নৈশ আহাৰত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বিৰ নৈশ আহাৰত অনুপস্থিতিৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আবুধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স শ্বেইখ খালিদ বিন মহম্মদো নৈশ আহাৰত উপস্থিত নাছিল ।
By PTI
Published : September 13, 2026 at 9:21 AM IST
নতুন দিল্লী : চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে শনিবাৰে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতা, ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা অন্যান্য দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আয়োজন কৰা গালা ডিনাৰত অংশগ্ৰহণ নকৰে ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ে সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
পিটিআইৰ তথ্য অনুসৰি আবুধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স শ্বেইখ খালিদ বিন মহম্মদো এই নৈশ আহাৰত উপস্থিত নাছিল । তেওঁ দিনৰ ভাগত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ দেশলৈ উভতি আহিছিল ।
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বিৰ নৈশ আহাৰত অনুপস্থিতিৰ কাৰণ তৎক্ষণাত জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁ জিৰণি ল’বলৈ নিজৰ হোটেললৈ উভতি আহিছিল । শনিবাৰে বিয়লি তেওঁ দিল্লীত উপস্থিত হৈ ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । সাত বছৰৰ পাছত এয়া তেওঁৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ।
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু ব্ৰিকছৰ অন্যান্য নেতাসকলে নৈশ আহাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে । নৈশ আহাৰত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলো উপস্থিত থাকে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, নিৰ্মলা সীতাৰমণ, পীয়ুষ গোৱেল, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহান আদি উপস্থিত থাকে ।
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱীছ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুবেন্দু অধিকাৰীয়েও নৈশ আহাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
সংসদ ভৱনৰ পৰা ভাৰত মণ্ডপামৰ নৈশ আহাৰ গ্ৰহণস্থলীলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে দুখন বাছত যাত্ৰা কৰে । মেনুত খাণ্ডভি মিলে-ফেউইল, মাছৰুম গালোটি, পনীৰ লাবাবদাৰ, গুচি মাৰ্মিক, বিলাহী-বীন পোৰিয়াল আৰু বাজৰাৰ পুলাও আছিল । ডেজাৰ্টৰ ভিতৰত আছিল পুৰণি দিল্লীৰ ফলৰ ক্ৰীম আৰু মালবেৰী ফিৰ্নিৰ সৈতে জেলেপী ।