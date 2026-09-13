ETV Bharat / bharat

ব্ৰিকছৰ নৈশ আহাৰত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বিৰ নৈশ আহাৰত অনুপস্থিতিৰ কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ আবুধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স শ্বেইখ খালিদ বিন মহম্মদো নৈশ আহাৰত উপস্থিত নাছিল ।

BRICS SUMMIT 2026
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে (@SpoxCHN_MaoNing/X via PTI)
author img

By PTI

Published : September 13, 2026 at 9:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে শনিবাৰে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতা, ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা অন্যান্য দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আয়োজন কৰা গালা ডিনাৰত অংশগ্ৰহণ নকৰে ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ে সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

পিটিআইৰ তথ্য অনুসৰি আবুধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স শ্বেইখ খালিদ বিন মহম্মদো এই নৈশ আহাৰত উপস্থিত নাছিল । তেওঁ দিনৰ ভাগত সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ দেশলৈ উভতি আহিছিল ।

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বিৰ নৈশ আহাৰত অনুপস্থিতিৰ কাৰণ তৎক্ষণাত জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, তেওঁ জিৰণি ল’বলৈ নিজৰ হোটেললৈ উভতি আহিছিল । শনিবাৰে বিয়লি তেওঁ দিল্লীত উপস্থিত হৈ ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । সাত বছৰৰ পাছত এয়া তেওঁৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ।

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন আৰু ব্ৰিকছৰ অন্যান্য নেতাসকলে নৈশ আহাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে । নৈশ আহাৰত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আৰু কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলো উপস্থিত থাকে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, নিৰ্মলা সীতাৰমণ, পীয়ুষ গোৱেল, অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহান আদি উপস্থিত থাকে ।

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নৱীছ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুবেন্দু অধিকাৰীয়েও নৈশ আহাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

সংসদ ভৱনৰ পৰা ভাৰত মণ্ডপামৰ নৈশ আহাৰ গ্ৰহণস্থলীলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে দুখন বাছত যাত্ৰা কৰে । মেনুত খাণ্ডভি মিলে-ফেউইল, মাছৰুম গালোটি, পনীৰ লাবাবদাৰ, গুচি মাৰ্মিক, বিলাহী-বীন পোৰিয়াল আৰু বাজৰাৰ পুলাও আছিল । ডেজাৰ্টৰ ভিতৰত আছিল পুৰণি দিল্লীৰ ফলৰ ক্ৰীম আৰু মালবেৰী ফিৰ্নিৰ সৈতে জেলেপী ।

লগতে পঢ়ক : মতানৈক্য বিবাদলৈ পৰিণত হ’বলৈ নিদিব: সহমতত শ্বি জিনপিঙ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

ব্ৰিকছৰ ঘোষণাত পহলগাম আক্ৰমণৰ উল্লেখ, ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ মাজত ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা দুখন বাহন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং
ব্ৰিকছ সন্মিলন ২০২৬
আবু ধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.