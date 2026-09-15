২০২৫ চনত চীনে এলএচিৰ কাষত সেনা নিয়োগ হ্ৰাস কৰিছে: প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়
২০২০ চনত সংঘটিত গালৱান উপত্যকাৰ ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষৰ পিছত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অতি উত্তেজনাপূৰ্ণ অৱস্থাত উপনীত হৈছিল ।
Published : September 15, 2026 at 10:05 AM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০২৫ চনত প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণৰেখাত (এলএচি) চীনে নিয়োগ কৰা সেনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "২০২৫ চনত উত্তৰ সীমান্তৰ বিপৰীত ফালে পিপ'লছ লিবাৰেচন আৰ্মী (পিএলএ) বাহিনীৰ সেনা নিয়োগ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছিল । এলএচিৰ কাষৰীয়া অঞ্চল আৰু পৰম্পৰাগত প্ৰশিক্ষণ এলেকাত ১০টাকৈ কম্বাইণ্ড আৰ্মছ ব্ৰিগেডৰ আকাৰৰ বাহিনী নিয়োজিত হৈছিল ।"
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ নিয়োগ “এলএচিৰ সকলো খণ্ডতে শক্তিশালী, সুসজ্জিত আৰু যিকোনো শেহতীয়া আকস্মিক পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু” । উল্লখ্য যে ২০২০ চনত সংঘটিত গালৱান উপত্যকাৰ ৰক্তক্ষয়ী সংঘৰ্ষৰ পিছত ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ স্তৰত উপনীত হৈছিল ।
চাৰি বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ অন্তত ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ৰাছিয়াৰ কাজান চহৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছত দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে । পূব লাডাখত সংঘটিত সংঘৰ্ষৰ পিছত এই বৈঠক আছিল দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ প্ৰথম মুখামুখি বৈঠক ।
আনহাতে, যোৱা বছৰৰ ৩১ আগষ্টত চীনৰ টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ পাৰ্শ্বীয় বৈঠকত মোদী আৰু জিনপিঙে এক বিস্তৃত আলোচনাত মিলিত হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি বিগত কেইমাহমানৰ পৰা দুয়োপক্ষই নিজৰ সম্পৰ্ক পুনৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ধাৰাবাহিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
ইফালে নতুন দিল্লীত আয়োজিত ব্রিকছ সন্মিলনৰ সময়ত শনিবাৰে মোদী আৰু জিনপিঙে আন এখন বৈঠকত মিলিত হয় ৷ বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগত এই কথা জনাইছে যে সীমান্তৰ শান্তি আৰু শৃংখলা ভাৰত-চীন সম্পৰ্কৰ উন্নয়নৰ বাবে এক “প্ৰয়োজনীয়” ভিত্তি হৈয়েই আছে । দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত “অবিৰত অগ্ৰগতি”ক আদৰণি জনোৱাৰ সময়তো এই কথা উত্থাপন হয় ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰতিবেদনত সেন্দূৰ অভিযানৰ কথাও উল্লেখ কৰি কোৱা হৈছে যে ই কেৱল অভিযানগত সফলতাই নহয়, কৌশলগত এক বাৰ্তাও ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই অভিযানে কেৱল আমাৰ অতুলনীয় বহু-ক্ষেত্ৰীয় সামৰ্থ্য, কৌশলগত দূৰদৰ্শিতা আৰু আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সংযম প্ৰদৰ্শন কৰাই নহয়, সামৰ্থ্য বিকাশৰ ওপৰত ভাৰতৰ স্থায়ী মনোনিবেশৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে; চোৰাংচোৱাৰ আধিপত্যৰ পৰা অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি আৰু যৌথ কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতিলৈকে ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "অভিযানৰ পিছত ভাৰতে বাহিনীৰ পুনৰ্গঠন, যৌথ সহযোগিতা বৃদ্ধি আৰু শেহতীয়া প্ৰযুক্তিসমূহক একত্ৰিত কৰাৰ ওপৰত স্পষ্ট গুৰুত্ব দি সামৰ্থ্যৰ এক বিস্তৃত পৰ্যালোচনা হাতত লৈছে ।"