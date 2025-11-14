শিশু দিৱস ২০২৫: এখন বিদ্যালয়ত যমজ সন্তানে বিপাঙত পেলাইছে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক

শিশু দিৱস ২০২৫: এখন বিদ্যালয়ত যমজ সন্তানে বিপাঙত পেলাইছে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক
প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সাতযোৰ যমজ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভ্ৰান্ত কৰিছে এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক ।
Published : November 14, 2025 at 3:23 PM IST
মাংগালুৰু: বিদ্যালয়ত এটা বা দুটা যমজ সন্তান থকাটো সাধাৰণ কথা । কিন্তু মাংগালুৰুৰ এখন বিদ্যালয়ত এটা বা দুটা নহয়, সাতযোৰ যমজ সন্তান আছে যিয়ে আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক প্ৰায়ে বিপাঙত পেলাই আহিছে । মাংগালুৰুৰ উপকণ্ঠ বামনজুৰৰ তিৰুভেলস্থিত দক্ষিণ কন্নড় জিলা পঞ্চায়তৰ আদৰ্শ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত প্ৰথম শ্ৰেণীত এযোৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ দুযোৰ, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ এযোৰ, পঞ্চম শ্ৰেণীত দুযোৰ আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত এযোৰ যমজ শিক্ষাৰ্থী আছে । ইয়াৰে এযোৰ জিলাখনৰ বাহিৰৰ আৰু বাকী ছয়যোৰ স্থানীয় ।
প্ৰথম শ্ৰেণীৰ গংগা আৰু যমুনা, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ সাক্ষী আৰু ৰাজেশ্বৰী, দিশা আৰু দিত্য, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ঝুৱ আৰু জিয়াম, পঞ্চম শ্ৰেণীৰ নিধি আৰু নিশা, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ নিশান আৰু নিদিশ, প্ৰণাম আৰু প্ৰথাম যমজ শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে ঝুৱা ছোৱালী, জিয়াম আৰু নিশান ল’ৰা আৰু নিদিছা ছোৱালী । বাকীসকল সমলিংগৰ যমজ শিক্ষাৰ্থী । শিক্ষকসকল সহপাঠী এই যমজ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰায়েই বিপাঙত পৰে আৰু ভুলতে এজনক আনজনৰ নামেৰে মাতে । সেয়ে একাংশ শিক্ষকে দুয়োটা নাম মাতি বিভ্ৰান্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত গ্ৰেটা কুটিনহা নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ সাতযোৰ যমজ ছাত্ৰ আছে । তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাটো কঠিন । কেতিয়াবা আমি বিভ্ৰান্তিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁলোকক একেলগে নামেৰে মাতি দিওঁ ।" যমজ ছাত্ৰী প্ৰণামে কয়, "আমাৰ বন্ধুসকলে আমাক চিনি পায় । মই প্ৰণাম হ'লেও কিছুমানে মোক প্ৰথাম বুলি কয় ।"
আন এগৰাকী যমজ ছাত্ৰ নিশানে কয় যে বন্ধু-বান্ধৱী আৰু শিক্ষকে তেওঁলোকক চিনি পায় । কিন্তু ইজনে সিজনক এৰি নাযায় । তেওঁলোকৰ সহপাঠী এগৰাকী ছাত্ৰী আইছা ৰিডাই কয়, "মোৰ ক্লাছত যমজ শিক্ষাৰ্থী আছে । তেওঁ চিনাক্ত কৰাটো বহত কঠিন । এজনে ভুল কৰিলে আনজনে গালি খায় । আমি তেওঁলোকৰ নামত বিভ্ৰান্ত হৈ পৰোঁ ।"
ইফালে বিদ্যালয়খনৰ সভাপতি ৰঘু ছালিয়ানে কয়, "আমাৰ বিদ্যালয়ত সাতযোৰ যমজ সন্তান থকাত আমি সুখী । আমি প্ৰায়ে সিহঁতক চিনাক্ত কৰাত বিভ্ৰান্ত হৈ পৰোঁ । ইয়াৰে এজনে আনজনক আমনি কৰিলে আনজনক গালি দিয়া হয় । সাতযোৰ সন্তান জন্ম থকাটো আনন্দৰ কথা ।"