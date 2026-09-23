শিশুক ম'বাইল ফোনৰ আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাবলৈ উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পদ্ধতি অৱলম্বন

শিশুক ম'বাইল ফোনৰ আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাবলৈ উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ পদ্ধতি অৱলম্বন
বিদ্যালয়ত শিশুক ম'বাইল ফোনৰ পৰা আঁতৰত ৰখাৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় অতি আৱেগিক কাৰ্যসূচী । যাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন ।
Published : September 23, 2026 at 6:35 PM IST
খাটিমা: উত্তৰাখণ্ডৰ ভাৰত-নেপাল সীমান্তৰ সমীপৰ খাটিমাৰ এখন বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক ব্যতিক্ৰমী সজাগতা কাৰ্যসূচীৰে শিশুৰ মাজত ম'বাইল ফোনৰ আসক্তিৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ ফলত ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
খাতিমখাৰ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত শিশুক ম'বাইল ফোনৰ আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা কাৰ্যসূচীৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । ভিডিঅ'টোত এটি শিশুৰ চকুত কাপোৰ বান্ধি দিয়া দেখা গৈছে । শিশুটিক কোৱা হৈছে যে অধিক ম'বাইল চোৱাৰ ফলত চিকিৎসকে তেওঁৰ দুয়োটা চকু উলিয়াই দিলে ।
এই কথা শুনাৰ লগে লগে কেইবাটাও শিশুৱে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰে । এই কথা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে মুখ্য শিক্ষা বিষয়াই খাতিমা ব্লক শিক্ষা বিষয়াক তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বিদ্যালয়ত শিশুক স্মাৰ্টফোন, গেমিং আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰৰ পৰা দূৰৈত ৰখা উদ্দেশ্যৰে এই স্পৰ্শকাতৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ সময়ত শিশুৰ চকুত ৰং সানি কাপোৰ বান্ধি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছত শিশুসকলে সহপাঠীসকলক জনাই যে বেছিকৈ ম'বাইল চলোৱাৰ বাবে চিকিৎসকে তেওঁৰ চকু দুটা উলিয়াই দিলে ।
ভিডিঅ'টোত এইকথা শুনাৰ পিছতে আশেপাশে থকা বহু শিশু ভাবুক হৈ পৰি কান্দিবলৈ আৰু চিঞৰিবলৈ ধৰে । কিছু শিশুৱে ভয়ত আতুৰ হৈ পৰে । ম'বাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কথা কোৱা শুনা গৈছিল । ভিডিঅ'টোত শিক্ষকে শিশুক ম'বাইল চলোৱাৰ বাবে কৈছে আৰু শিশুসকলে বাৰে বাৰে ম'বাইল নোচোৱাৰ কথা কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
শিশুসকলক ম'বাইলফোনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰৰ ফলত শিশুৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পৰা প্ৰতি সজাগতা অনাৰ উদ্দেশ্যৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰে । যদিও সেই কাৰ্যসূচীৰ সময়ত শিশুৰ ওপৰত পৰা প্ৰভাৱক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভিডিঅ'ত শিশুৱে কান্দা আৰু চিঞৰা দৃশ্যই সকলোৰে ধ্যান আকৰ্ষণ কৰে ।
ম'বাইলফোন, অনলাইন গেমিং আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰৰ মাজত শিশুৰ স্ক্ৰীণ টাই কম কৰা অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বহু বিদ্যালয়ে ম'বাইলৰ সীমিত আৰু সন্তুলিত ব্যৱহাৰৰ বাবে সজাগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে ।
খাটিমাৰ এই বিদ্যালয়খনেও এই উদ্দেশ্যৰেই এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা কথা পোহৰলৈ আহিছে । কিন্তু ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত শিক্ষা বিভাগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
উধম সিং নগৰৰ মুখ্য শিক্ষা বিষয়া হৰেন্দ্ৰ মিশ্ৰই উল্লেখ কৰে যে বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে খাটিমা ব্লক শিক্ষা বিষয়াক তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ লগতে কয় যে তদন্তত উন্মোচিত তথ্যৰ ভিত্তিত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । লগতে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন শীঘ্ৰে মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
শিক্ষা বিভাগৰ তদন্তৰ পাছতহে বিদ্যালয়খনত কি উদ্দেশ্য আৰু কি পৰিস্থিতিত এই কার্যসূচী চলোৱা হৈছিল সেয়া স্পষ্ট হ’ব ৷ শিশুৰ সংবেদনশীলতাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্ধাৰিত নিয়ম আৰু মানদণ্ড পালন কৰা হ’ল নে নহয়, এই ভাইৰেল ভিডিঅ’টোৰ পিছত বৰ্তমান বিষয়টো চৰ্চা চলি আছে আৰু বিভাগীয় তদন্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে ।