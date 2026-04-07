মণিপুৰৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত দুই শিশু;মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ গৰিহণা

বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ মৈৰাং ট্ৰংলাওবিত এটা ঘৰলৈ লক্ষ্য কৰি দুষ্কৃতিকাৰীৰ বোমা নিক্ষেপ । কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠন জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ ।

মণিপুৰৰ বোমা বিস্ফোৰণত নিহত দুই শিশু (IANS)
By PTI

Published : April 7, 2026 at 12:50 PM IST

মণিপুৰ : মণিপুৰৰ হিংসা এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । ৰাজ্যখনত মঙলবাৰে পুনৰ এক ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । য'ত দুটি শিশুকে ধৰি এগৰাকী মহিলা আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । বিষ্ণুপুৰ জিলাত হোৱা এই বোমা বিস্ফোৰণত কুকি উগ্ৰপন্থী জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

জানিব পৰা মতে মৈৰাং ট্ৰংলাওবিৰ এটা বাসগৃহত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে বোমা নিক্ষেপ কৰে । যাৰ ফলত ৫ বছৰীয়া আৰু ছমহীয়া দুটা শিশু নিহত হয় । শিশুকেইটাৰ মাতৃও আহত হয় । তেওঁলোকে শুই থকা সময়তে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঘৰটোলৈ লক্ষ্য কৰি বোমা নিক্ষেপ কৰে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে নিশা প্ৰায় ১ বজাত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ।

আৰক্ষীৰ মতে এই ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । পুৱা স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অঞ্চলটোৰ পেট্ৰ'ল পাম্পৰ সমীপত দুখন তেল টেংকাৰ আৰু এখন ট্ৰাক জ্বলাই দিয়ে । মৈৰাং থানাৰ সন্মুখত টায়াৰ জ্বলাই এটা অস্থায়ী আৰক্ষী চকীও ধ্বংস কৰে । পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিছে ।

চুৰাচান্দপুৰৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ওচৰতে থকা নামনিৰ মৈৰাং ট্ৰংলাওবিত ২০২৩ আৰু ২০২৪ চনত জাতিগত সংঘৰ্ষৰ ফলত ধাৰাবাহিকভাৱে গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ আহিছে ।

মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙে এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে । এই আক্রমণক বৰ্বৰ বুলি অভিহিত কৰি ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে এই অপৰাধৰ সৈতে জড়িত দোষীক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । তেওঁ কয়, "মই ইয়াক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ । কোনো সন্দেহ নাই, দায়ীসকলক চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব । এনে কাৰ্যকলাপ কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ আৰু শান্তি, শৃংখলা আৰু স্থিতিশীলতাৰ লগত যাতে আপোচ নহয় তাৰ বাবে সকলো প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক থ' শান্তি সিঙে ট্ৰংলাওবিৰ এই নৃশংস আক্ৰমণ কুকি উগ্ৰপন্থীয়ে সংঘটিত কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে । তেওঁ কৈছে, "এই জঘন্য কাণ্ড উগ্ৰপন্থীৰ বাহিৰে কোনেও কৰিব নোৱাৰে । এনে অমানৱীয় কাণ্ডৰ আমাৰ সমাজত কোনো স্থান নাই আৰু ইয়াক সম্ভৱপৰ কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিব লাগিব ।"

উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ মে' মাহৰ পৰা মেইটেই আৰু কুকি-জ'ৰ মাজত হোৱা জাতিগত হিংসাত এতিয়ালৈ ২৬০ জনতকৈ অধিক লোক নিহত হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে ।

