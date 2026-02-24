যাবলৈ নাই ৰাস্তা, মৌলিক সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত; কিন্তু ইংৰাজী শুনিলে আপুনিও হ’ব আচৰিত
নক্সাল প্ৰভাবান্বিত গয়াৰ এখন অনন্য বিদ্যালয়, য'ত সন্তানে বিদ্যালয়লৈ নগ’লে অভিভাৱকলৈ আহে ফোন । শিক্ষাৰ পৰিসৰে আপোনাক কৰিব আচৰিত ।
Published : February 24, 2026 at 11:53 PM IST
গয়া (বিহাৰ) : "মাই নেম ইজ প্ৰিন্স কুমাৰ এণ্ড আই ৱাণ্ট টু বিকেম এন আই এ এছ অফিচাৰ ।" পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ প্ৰিন্স কুমাৰৰ আত্মবিশ্বাস শুনিলে আৰু দেখিলে আপুনি আচৰিত হ’ব ।
ছাত্ৰী পূজা কুমাৰীয়ে কয়, "আই ৱাণ্ট টু ফুলফিল অল ড্ৰীমছ অফ মাই পেৰেণ্টছ, ডে ডিড ন’ট ষ্টাডী বাট আই ৱাণ্ট টু আৰ্ন নেম বাই ষ্টাডিং । "
সাৱলীল ইংৰাজী কোৱা এই ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ সাধাৰণ যেন লাগিব পাৰে । আৰু এনেকুৱা নালাগিব কিয় ? একবিংশ শতিকাত আমি আশা কৰোঁ শিক্ষিত প্ৰতিজনে ইংৰাজী ভাষাত সাৱলীল হ’ব । কিন্তু কথাটো সঁচাকৈয়ে তেনেকুৱা হয়নে ? এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন । ইংৰাজী কোৱা এই ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ এসময়ত নক্সালবাদীৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত স্থানৰ পৰা আহিছে ।
চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে সাৱলীল ইংৰাজী কয় : বিহাৰৰ গয়া জিলা সদৰৰ পৰা প্ৰায় ১০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত ইমামগঞ্জ ব্লক খাদৌ নামৰ গাঁওখন । সেই অঞ্চললৈ যাবলৈ ৰাস্তাও নাই । গাঁওখনত আনকি মৌলিক সুবিধাও পোৱাটো টান । কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়া ল’ৰা-ছোৱালীবোৰে ইমানেই সাৱলীল ইংৰাজী কয় যে আপুনিও আচৰিত হ’ব । এই অঞ্চলৰ বহু লোকৰ মেট্ৰিক ডিগ্ৰী বা চাকৰিও নাই । তথাপিও এই নক্সাল প্ৰভাবান্বিত অঞ্চল এতিয়া এক উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সাক্ষী হৈছে ।
অধ্যক্ষৰ ইতিবাচক চিন্তাই সলনি কৰিছে ছবি : গাঁওখনত গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ পদক্ষেপসমূহো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ ইতিবাচক চিন্তাৰ বাবেই বাস্তৱায়িত হৈছে । অধ্যক্ষ প্ৰমোদ কুমাৰে দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ যে শিশুসকলক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলৈ নিদিয়ে ।
"আমাৰ বিদ্যালয়খন ইমামগঞ্জ ব্লকৰ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত অন্যতম য'ত সকলো শিশু পিছপৰা অঞ্চলৰ । ইয়াৰ অভিভাৱকসকল সচেতন নাছিল । আমি বাৰে বাৰে সজাগতা সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকৰ সন্তানক স্কুললৈ পঠিয়াবলৈ আহ্বান কৰিবলগীয়া হৈছিল ।" প্ৰমোদ কুমাৰ, অধ্যক্ষ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খাদৌ ।
অধ্যক্ষৰ প্ৰতিজ্ঞা : অধ্যক্ষ প্ৰমোদ কুমাৰে কয়, "মোৰ প্ৰাথমিক প্ৰচেষ্টা হ'ল অন্ততঃ এটা শিশুক চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাত সহায় কৰা আৰু তেওঁলোকক অধিক শিক্ষা দিয়া । তেতিয়াহে মই নিজকে এজন সফল শিক্ষক বুলি গণ্য কৰিম । এইটো মোৰ প্ৰতিজ্ঞা ।" বিদ্যালয়ত দৈনিক উপস্থিতি ৯০ শতাংশতকৈও অধিক । যথেষ্ট পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে এয়া সম্ভৱ হৈছে ।"
প্ৰত্যাহ্বান আছিল, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বনাইছিলো, অভিভাৱকৰ মোবাইল নম্বৰ ৰাখিছিলো : "ই আছিল এক প্ৰত্যাহ্বান । আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ তৈয়াৰ কৰি অভিভাৱকৰ মোবাইল নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ: অধ্যক্ষ প্ৰমোদ কুমাৰে বুজাইছে যে শিশুক স্কুললৈ লৈ যোৱাটো এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল । এতিয়া ১০০% ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে আমি সকলো অভিভাৱকৰ মোবাইল নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ তৈয়াৰ কৰিলোঁ । কিছুমান মানুহৰ হাতত মোবাইল নাছিল, সেয়েহে তেওঁলোকৰ ওচৰ-চুবুৰীয়াক দায়িত্ব দিয়া হ’ল ।
"আমি প্ৰতিমাহে বাসিন্দাসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । এই বৈঠকসমূহত আমি অভিভাৱকসকলক সকলো পৰিস্থিতিত নিজৰ সন্তানক স্কুললৈ পঠোৱাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বুজাই দিওঁ । এতিয়া, ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে; প্ৰায় সকলো শিশুৱেই উৎকৃষ্টতাৰে উপস্থিত আছে আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে ।" - প্ৰমোদ কুমাৰ, অধ্যক্ষ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খাৰৌ
নক্সাল প্ৰভাবান্বিত অঞ্চলত হোৱাৰ বাবে শিক্ষাৰ অভাৱ : প্ৰমোদ কুমাৰে কয় যে যদি কোনো শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত নাথাকে তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ ফোন কৰো । ইয়াৰ পাছতো যদি তেওঁলোক নাহে তেন্তে আমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ সোধা-পোছা কৰো । নক্সাল অঞ্চলত হোৱাৰ বাবে শিক্ষাৰ অভাৱ হৈছে । বিদ্যালয়খনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে স্থানীয় খেলা-ধূলাৰ সা-সৰঞ্জামৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।
অধ্যক্ষই নিজৰ ফালৰ পৰা ল’ৰা-ছোৱালীক টাই দিয়ে : অধ্যক্ষই শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ইমানেই নিষ্ঠাবান যে ল’ৰা-ছোৱালীক ইউনিফৰ্ম পিন্ধি আহিলে টাইও দিয়ে । এই নক্সাল অঞ্চলত পঢ়া-শুনা কৰাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান আছিল যদিও এতিয়া ল’ৰা-ছোৱালীবোৰে শিকিবলৈ ধৰিছে । প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ অনন্য বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াত নিয়মীয়া বিদ্যালয়ৰ সকলো সা-সুবিধা আছে । যদিও অত্যন্ত পিছপৰা আৰু নক্সাল প্ৰভাৱিত বুলি বিবেচিত অঞ্চলত অৱস্থিত তথাপিও এই বিদ্যালয়খনে আন বিদ্যালয়ৰ সমতুল্যভাৱে কাম কৰি আছে ।
সন্তানৰ উন্নতি হোৱা দেখি পিতৃ-মাতৃৰ ইচ্ছা : এজন ছাত্ৰৰ অভিভাৱক অৰ্জুন সিঙে কয় যে তেওঁৰ সন্তানৰ পঢ়া-শুনা আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ ইচ্ছা । আগতে তেওঁৰ সন্তানে স্কুলত পঢ়া নাছিল । অধ্যক্ষই গাঁৱত সভা পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । যেতিয়া তেওঁৰ সন্তান উপস্থিত নাথাকে তেতিয়া তেওঁৰ ফোন কৰে ।
"শিশুসকলে স্কুলত কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়; বৰঞ্চ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰা হয়, যাৰবাবে তেওঁলোকে এতিয়া পঢ়ি আছে । এতিয়া আমিও বিচাৰো আমাৰ সন্তানে পঢ়া-শুনা কৰি আগবাঢ়ি যাওক ।" অৰ্জুন সিঙে কয় ।
পঞ্চম শ্ৰেণীলৈহে পাঠদান : প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খাৰৌত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান কৰা হয় । মধ্যবিদ্যালয়ৰ অনুপস্থিতিয়ে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাত ব্যাঘাত জন্মাইছে । অধ্যক্ষ প্ৰমোদে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি মধ্যবিদ্যালয়খন বহু দূৰত অৱস্থিত, যাৰবাবে তেওঁলোকে আন এটা ব্লকলৈ যাব লাগে । ফলস্বৰূপে ল’ৰা-ছোৱালীয়ে পঢ়া-শুনা এৰি ঘৰৰ কাম-কাজত লিপ্ত হয় । এই কাৰণেই এই গাঁৱত কোনোৱে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই । চৰকাৰী চাকৰিতো কাৰোৰে নাই ।
গাঁৱত এখন মধ্যবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰক - অভিভাৱক: সলনি হৈছে খাৰৌ গাঁৱৰ ছবি । ল’ৰা-ছোৱালীবোৰ অনুশাসিত হৈছে আৰু ইংৰাজী কোৱা দেখি অভিভাৱকক উৎসাহিত কৰা হৈছে । প্ৰায় ৮০ ঘৰৰ এই গাঁওখনত অভিভাৱকসকলে ইয়াত এখন মধ্যবিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে যাতে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অশিক্ষিত হৈ থকা তেওঁলোকৰ সন্তানসকলে শিক্ষিত আৰু স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰে ।
গাঁৱলৈ যোৱা পথ নাই : এই অঞ্চলটো এসময়ত নক্সালবাদী কাৰ্যকলাপৰ এক প্ৰধান কেন্দ্ৰ আছিল । এই অঞ্চলত উপনীত হোৱাটো মৃত্যুক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সমান আছিল । সময়ৰ লগে লগে বহুখিনি সলনি হৈছে । নক্সালবাদী কাৰ্যকলাপও কিছু পৰিমাণে কমি গৈছে । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়াও বহু মৌলিক সমস্যা অব্যাহত আছে ।
