ট্ৰাক-বাছৰ সংঘৰ্ষত ১০ গৰাকীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ, ৩০ জনতকৈ অধিক আহত

ট্ৰাক-বাছৰ সংঘৰ্ষত ১০ গৰাকীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ, ৩০ জনতকৈ অধিক আহত
ছিণ্ডৱাৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ৷ যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ১০ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হৈছে ।
Published : March 26, 2026 at 9:32 PM IST
ছিণ্ডৱাৰা(মধ্যপ্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিণ্ডৱাৰাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ছিণ্ডৱাৰাৰ নাগপুৰ পথৰ ছিমৰীয়াৰ সমীপত এখন যাত্ৰীবাহী বাছে এখন হালধি ভৰ্তি ট্ৰাকক খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাত দহজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে ৩০ জনতকৈও অধিক লোক আহত হোৱা বুলি জিলা আয়ুক্ত হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণে জানিবলৈ দিছে ৷ আহত আটাইকেইজন লোকক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । জানিব পৰা মতে বাছখনে ট্ৰাকখনক অতিক্ৰম কৰিবলৈ ধৰোতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।
দুৰ্ঘটনাত ১০ জন লোকৰ মৃত্যু
খবৰ অনুসৰি ছিণ্ডৱাৰা আৰক্ষী খেলপথাৰত হিতাধিকাৰী সন্মিলন আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছিল । মুখ্যমন্ত্রী যাদৱৰ সভাত অংশ ল’বলৈ ভাণ্ডাৰাকুণ্ডৰ পৰা বাছেৰে বৃহৎসংখ্যক লোক আহিছিল ৷ সভাত অংশগ্ৰহণৰ পিছত ঘৰলৈ ওভতাৰ পথতে ছিমৰিয়াৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাটোত ৬ জন পুৰুষ, তিনিগৰাকী মহিলা আৰু এটা শিশু নিহত হয় ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত জিলা আয়ুক্তৰ লগতে আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল উপস্থিত হয় । আৰক্ষীয়ে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি বিশ্বনাথে স্থানীয় চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ আহতসকলক সাক্ষাৎ কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘অষ্টমীৰ দিনা মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱৰ কাৰ্যসূচীলৈ গাঁৱৰ মানুহক অনাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল ? ইয়াৰ বাবে বিজেপি দায়ী । ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ২ কোটি টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰা উচিত ।’’
