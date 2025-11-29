মটৰ চাইকেলত উঠি দম্পতীৰ ভাৰত ভ্ৰমণ
১০০ চি চি মটৰ চাইকেলত টেণ্ট আৰু ৰন্ধন বাচন কঢ়িয়াই লৈ যাত্ৰা কৰা এক দম্পতীৰ কাহিনী ।
Published : November 29, 2025 at 8:30 PM IST
ছিণ্ডৱাৰা (মধ্য়প্ৰদেশ) : এখন মটৰ চাইকেল । এই মটৰ চাইকেলখন আপুনি চলাই বহু দূৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে । মটৰ চাইকেলখন পিছত বহিছে আপোনাৰ পত্নী । আপুনি মটৰ চাইকেলখনেৰে গৈয়ে আছে । সন্মুখত অচিন পথ । কেতিয়াবা ৰ'দ আৰু কোনো ঠাইত হঠাতেই মুষলধাৰ বৰষুণ । তথাপি অক্লান্তভাৱে পতি-পত্নীয়ে মটৰ চাইকেলখনতেই গৈ আছে । এইদৰে মটৰ চাইকেলত বহু দূৰ যাত্ৰা কৰাৰ ৰোমাঞ্চ আৰু আনন্দ দুঃসাহসিক অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলেহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে ।
মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিণ্ডৱাৰাৰ এই দম্পতীয়ে মটৰবাইকেৰে সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণৰ এক দুঃসাহসিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁলোকৰ এই অভিযানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধন আন কাৰো পৰা লোৱা নাই । পত্নীয়ে বছৰটোত পকেটৰ ধন সঞ্চয় কৰিহে এই দীঘলীয়া ভ্ৰমণলৈ ৰাওনা হৈছে ।
৪০ হাজাৰ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম :
মুকেশ আৰু ৰাণু ছোনীয়ে ১০০ চিচি মটৰ চাইকেলত টেণ্ট আৰু ৰন্ধন বাচনকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যাত্ৰা কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় ৪০ হাজাৰ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, উত্তৰ প্ৰদেশ, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ, জম্মু-কাশ্মীৰ, ৰাজস্থান, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰ, উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰে গতি কৰিছে ।
পত্নীৰ সঞ্চয়ৰ ধনেৰেই যাত্ৰা :
এই ছোনী দম্পতীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰতি আছে আকৰ্ষণ । যিহেতু এই চখৰ পূৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট ধনৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়েহে তেওঁলোকে মটৰ চাইকেলেৰেই যাত্ৰা কৰিছে । সাধাৰণতে মটৰ চাইকেলেৰে চলাচল কৰিলে ব্য়য় কম হয় বাবে এই পৰিবহণৰ পদ্ধতিকেই তেওঁলোকে বাচি লৈছে । দম্পতীটোৱে প্ৰায় ডেৰ লাখৰ পৰা দুইলাখ টকা খৰচ কৰিছে এই ভ্ৰমণত । ৰাণুৰ বাৰ্ষিক সঞ্চয়ৰ পৰা এই ধন ব্য়য় কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে ।
অমৰনাথলৈ কঠিন যাত্ৰাও সম্পূৰ্ণ :
তেওঁলোকে এইদৰে কিয় ভ্ৰমণ কৰে সেই বিষয়ে ই টিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, মটৰ চাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল যে য’তেই পাৰ হৈ যায় তাতেই স্থানীয় সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে । বাছ বা ৰে’লে যাব নোৱৰা ঠাইবোৰ সহজে পাব পাৰে । আনকি অমৰনাথলৈ তেনে এক কঠিন যাত্ৰাও সম্পূৰ্ণ কৰিছে মটৰ চাইকেলেৰে ।
ভ্ৰমণৰ দীঘলীয়া তালিকা :
এতিয়ালৈকে এই দম্পতীয়ে মধ্য প্ৰদেশৰ ছিণ্ডৱাৰাৰ পৰা ২০১৯ চনত ঝান্সী, গোৱালিয়ৰ, আগ্ৰা, দিল্লী, অমৃতসৰ, পাঠানকোট, জম্মু, কাত্ৰা, বৈষ্ণো দেৱী, নৈনা দেৱী, জ্বলা দেৱী, শিমলা, কুল্লু আৰু মানালীলৈ যাত্ৰা কৰিছে । এই তালিকাখন দীঘলীয়া ।
দুয়োগৰাকীয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ, যমুনোত্ৰী, গংগোত্ৰী আৰু টুংগনাথলৈ একেৰাহে দুবাৰ যাত্ৰা কৰিছে । ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে বহুবাৰ উজ্জয়নী, ওমকাৰেশ্বৰ, অযোধ্যা আৰু এলাহাবাদৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ ভীমশংকৰ ত্ৰিম্বকেশ্বৰ আৰু ঘৃষ্ণেশ্বৰৰ উপৰি নেপালৰ কাঠমাণ্ডুলৈও গৈছে ।
মুকেশ আৰু ৰাণুৱে হোটেল আৰু খাদ্যৰ বাবে বেছি খৰচ নহ'বলৈকে মটৰ চাইকেলত সৰু তম্বু, ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে সৰু গেছৰ চৌকা আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কঢ়িয়াই ফুৰে । প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰাজহুৱা ধৰমশালাত থাকে, একো নাপালে নিজাকৈ তম্বু টানি নিজে খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰে । তেওঁলোকে এদিনত প্ৰায় ৩০০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ৪০০ কিলোমিটাৰ মটৰ চাইকেল চলায় ।
তেওঁলোকে কয়, "মটৰ চাইকেলেৰে নেপাল ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আমাক পাছপ'ৰ্ট বা ভিছাৰ প্ৰয়োজন নাছিল । নেপালত প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থানৰ বাবে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত প্ৰয়োজনীয় পাছ আমি লাভ কৰিলো । এনে অনুমতি বেছিভাগ দেশতে উপলব্ধ নহয়; নহ'লে আমি মটৰ চাইকেলেৰেও তালৈ যাব বিচাৰিম। আমাৰ লক্ষ্য হৈছে মটৰ চাইকেলেৰে ভাৰত দৰ্শন সম্পূৰ্ণ কৰা ।"
তেওঁলোকে এই ভ্ৰমণৰ সময়ত সদায় আনৰ সহায় লাভ কৰিছে । আনকি বহুতে মানুহে তেওঁলোকক থকা আৰু খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে । তেওঁলোকে কয়, "যদি আপোনাৰ সুহৃদয়ৰ হয় আৰু এগৰাকী ভাল মানুহ হয় তেন্তে গোটেই পৃথিৱীখন আপোনাৰ বাবে ভাল যেন লাগিব ।"