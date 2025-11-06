এয়া কেনে প্ৰেম ! বিবাহিত মহিলাৰ প্ৰেমত পৰিল যুৱতী, তাৰপাছত হত্যা

এয়া কেনে প্ৰেম ! বিবাহিত মহিলাৰ প্ৰেমত পৰিল যুৱতী, তাৰপাছত হত্যা
সমাজৰ ভয়ত স্বামী আৰু সন্তানক এৰি যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল মৃত মহিলাগৰাকীয়ে ।
Published : November 6, 2025 at 1:37 PM IST
ছিণ্ডৱাৰা: যুৱকৰ প্ৰেমত যুৱতী বা যুৱতীৰ প্ৰেমত যুৱক বলিয়া হোৱা কথা তেনেই সূলভ বা সাধাৰণ । কিন্তু কেতিয়াবা যুৱকো বিবাহিত মহিলাৰ প্ৰেমত পৰাৰ দৰে কথাও মাজে মাজে দেখা যায় । কিন্তু এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক সাংঘাতিক খবৰ । এইবাৰ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাৰ প্ৰেমত পৰিল এগৰাকী যুৱতী । বিবাহিত মহিলাগৰাকীৰ প্ৰেমত পাগল হৈ পৰা যুৱতীগৰাকীয়ে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই কৰিলে হত্যাকাণ্ড ।
যোৱা ১৯ অক্টোবৰত মধ্য প্ৰদেশৰ আম্বাদাত এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্য । মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু আত্মহত্যা বুলি ভবা হৈছিল যদিও তদন্তত পোহৰলৈ আহে আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য । যিয়ে আৰক্ষী আৰু সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে । আচলতে মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা নাছিল; বৰঞ্চ তেওঁৰ প্ৰেমত মতলীয়া হৈ এগৰাকী যুৱতীয়ে বিষাক্ত পদাৰ্থ দি হত্যা কৰিছিল । ততাতৈয়াকৈ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যদিও চিকিৎসাৰ সময়তে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
মৃত মহিলা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ আছিল সম্পৰ্ক:
আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে আত্মহত্যাৰ গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহে ভয়ংকৰ সত্য । আম্বাদা আৰক্ষী আউটপ'ষ্টৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জয় সোণোৱানীয়ে কয়, "১৯ অক্টোবৰত আম্বাদাত বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ পিছত আমি পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আন কেইবাজনো লোকক সোধা-পোছা কৰিছিলোঁ । তদন্তৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে মৃত মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ বান্ধৱীৰ সৈতে প্ৰেম আছিল । মৃত মহিলাগৰাকী বিবাহিত আৰু তেওঁৰ সন্তানো আছিল, আনহাতে তেওঁৰ বান্ধৱী অবিবাহিত আছিল ।"
স্বামী আৰু সন্তানে এৰি নিদিয়াত কৰিছিল বিষপান:
আম্বাদা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জয় সোণোৱানীয়ে কয়,"পৰিয়ালটোক সোধা-পোছা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কৈছিল যে লতা নামৰ মৃত মহিলাগৰাকীয়ে শেষবাৰৰ বাবে তেওঁৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে গৈছিল । আৰক্ষীয়ে বান্ধৱীগৰাকীক কঠোৰভাৱে জেৰা কৰাৰ সময়ত তেওঁ সকলো গোপন কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । অভিযুক্ত বান্ধৱীগৰাকীয়ে মৃতকৰ সৈতে থাকিব বিচৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু স্বামী আৰু সন্তানক এৰি যাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল । কিন্তু যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে এই কথাত অমান্তি হ'ল তেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁক বিষাক্ত পদাৰ্থ সেৱন কৰায় ।"
পৰিয়ালৰ লোকক নিজেই খবৰ দিছিল অভিযুক্তই:
অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে জেৰাৰ সময়ত আৰক্ষীক কয় যে এয়া একপক্ষীয় প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নহয়, মৃত মহিলাগৰাকীয়েও তাইক ভাল পাইছিল । কিন্তু সমাজৰ ভয়ত স্বামী আৰু সন্তানক এৰি যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে আগতেই এই পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু বেগত বিষাক্ত পদাৰ্থ ৰাখিছিল । মৃত মহিলাগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ কৰাত বলপূৰ্বকভাৱে বিষাক্ত পদাৰ্থ সেৱন কৰাই পৰিয়ালৰ লোকক খবৰ দিয়ে । পৰিয়ালে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও অৱশেষত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় ।