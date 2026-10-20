টেঁটুলৈকে মদ গিলি ৰাস্তাৰ দাঁতিত বেহুঁচ হৈ পৰি থাকিল দুই আৰক্ষী
জোৱান দুজনৰ হাতত থকা আগ্নেয়াস্ত্ৰকেইটাও মাজৰাস্তাতে অনাদৃত হৈ পৰি থাকিল ।
Published : October 20, 2026 at 3:23 PM IST
দুৰ্গ (ছত্তীশগড়) : সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল এজন খাকী পোচাক পৰিহিত আৰক্ষী জোৱান ৷ কেৱল খাকী পোচাক পৰিহিত জোৱানেই নহয়, সাধাৰণ পোচাকতো আন এজন জোৱানৰ একেই অৱস্থা ৷ কাৰণ পূজা লাগিছে গাত ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে দুৰ্গা পূজা আৰু নৱৰাত্ৰি পালন কৰা হৈছে ৷ সেয়ে এই দুই আৰক্ষীৰ জোৱানে এটুপি ভালকৈয়ে গিলি গাত পূজা লগাইছে ! সুৰাৰ ৰাগীত তেওঁলোকে কি কৰিছে বা ক’ত আছে- নিজেই নাজানে ।
অৱশ্যে ঘটনাটো অসমৰ নহয় ৷ এই ঘটনাটো হৈছে ছত্তীশগড়ৰ দুৰ্গৰ ৷ জানিব পৰা মতে, ১৭ অক্টোবৰৰ দিনা দুৰ্গ জিলাৰ পৰা দুই আৰক্ষী জোৱানে এজন কয়দীক অম্বিকাপুৰ কাৰাগাৰলৈ থ’বলৈ আহিছিল ৷ কিন্তু কয়দীক থ’বলৈ অহা আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰূপ দেখি সকলো আচৰিত হৈ পৰে ৷
কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ দুই আৰক্ষীৰ জোৱান পদপথৰ কাষতে পৰি থাকিল ৷ আনকি আচৰিত কথাটো এয়াহে যে জোৱান দুজনৰ হাতত থকা আগ্নেয়াস্ত্ৰকেইটাও মাজৰাস্তাতে অনাদৃত হৈ পৰি থাকিল ।
- দুয়োজন আৰক্ষীক নিলম্বন
ঘটনাৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত দুৰ্গ আৰক্ষী অধীক্ষকে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দুয়োজন আৰক্ষীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰে । নিলম্বিত বিষয়াকেইজন হৈছে সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক জীৱন প্ৰকাশ এক্কা আৰু কনিষ্টবল ঋষিকান্ত ত্ৰিপাঠী । নিলম্বনৰ পিছত দুয়োকে দুৰ্গ ৰিজাৰ্ভ চেণ্টাৰত ৰখা হৈছে ।
- এজন কয়দীক জেললৈ থ’বলৈ যাওঁতেই এই কাণ্ড
তথ্য অনুসৰি ১৭ অক্টোবৰত দুজন আৰক্ষীক দুৰ্গৰ পৰা অম্বিকাপুৰলৈ এজন কয়দীক জেললৈ নিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল । কিন্তু ১৮ অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া প্ৰায় ৫:৪০ বজাত নতুন বাছ ষ্টেণ্ড চৌহদত মদ্যপান কৰি অচেতন অৱস্থাত পৰি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম পৰিহিত এজনক উদ্ধাৰ হয় । আন এজন আৰক্ষীক আকৌ সাধাৰণ পোচাকত অচেতন অৱস্থাতে ৰাস্তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷
সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ চৰকাৰী INSAS ৰাইফলসমূহ নিৰাপদে ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ৰাজহুৱা স্থানত চৰকাৰী অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পৰিত্যাগ কৰা ঘটনাই নিৰাপত্তাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছে ।
- স্থানীয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ৰাইফল
এই ঘটনাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগতে স্থানীয় লোকে আৰক্ষীকো খবৰ দিয়ে । আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ INSAS ৰাইফলটো জব্দ কৰে আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলক এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।
- পাঁচদিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ
ঘটনা সন্দৰ্ভত অম্বিকাপুৰ আৰক্ষীয়ে স্থানীয় আৰক্ষী অধীক্ষকক অৱগত কৰে, তাৰ পিছত দুৰ্গ আৰক্ষী অধীক্ষকক এই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । বিষয়টোক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ দুৰ্গ আৰক্ষী অধীক্ষকে দুয়োজন আৰক্ষীক নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ৷ এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি পাঁচদিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
‘‘প্ৰথম দৃষ্টিত দুয়োকে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে । ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোৰো তদন্ত অব্যাহত আছে । বিভাগীয় আৰক্ষীক তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু পাঁচদিনৰ ভিতৰতে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতে অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।’’ দুৰ্গৰ আৰক্ষী বিষয়া মণিশংকৰ চন্দ্ৰই এই কথা উল্লেখ কৰে ৷