ETV Bharat / bharat

ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ’ৰ্ট : মৈনপাটত জণ্ডিছ আক্ৰান্তৰ মৃত্যুৰ খবৰ কিমান সঁচা-মিছা ?

শেহতীয়াকৈ মৈনপাটত জণ্ডিচৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আৰু কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল ৷ অৱশ্যে তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে আন কেতবোৰ বিপৰীত তথ্য ৷

MAINPAT JAUNDICE DEATHS TRUTH
ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ’ৰ্ট (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 1:01 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰগুজা(ছত্তীশগড়): এখন গাঁৱত মহামাৰী জণ্ডিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৷ এই ৰোগত আক্ৰান্ত চাৰিজনকৈ লোকে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ কিন্তু এই খবৰ কিমানদূৰ সঁচা-মিছা নে এয়া মাথোঁ এক উৰাবাতৰিহে, তাক নিচেই ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল ছত্তীশগড়ৰ মৈনপাটত ৷ পিছে সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য ৷

শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমত মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিয়পি পৰিছিল যে ছত্তীশগড়ৰ মৈনপাটত জণ্ডিছে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি চাৰিজন লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে ৷ কিন্তু সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত বিপৰীত তথ্যহে প্ৰকাশ পায় ৷

মৈনপাটৰ ভিন্ন এলেকাত উপস্থিত দলটো

শেহতীয়াকৈ এক খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল যে মৈনপাট অঞ্চলত জণ্ডিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ ফলত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে ৷ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত আছিল এজন প্ৰাক্তন উপ-গাঁওপ্ৰধানকে ধৰি আন তিনিগৰাকী লোক ৷

MAINPAT JAUNDICE DEATHS TRUTH
ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ’ৰ্ট (ETV Bharat)

এই খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে গাঁৱখনত উপস্থিত হৈছিল ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ এটা দল ৷ এই দলটোৱে গাঁৱখনৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰে ৷ সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটা লোকসকলৰ মাজৰ এজনৰ মগজুৰ ৰক্তক্ষৰণ হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি পোহৰলৈ আহে ৷ আনহাতে, প্ৰাক্তন উপ-গাঁওপ্ৰধানগৰাকীয়ে হেপাটাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে ।

অৱশ্যে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হৈ এজন ১৬ বছৰীয়া কিশোৰ মৃত্যুমুখত পৰা বুলি খোদ কিশোৰটিৰ পৰিয়ালে প্ৰকাশ কৰে ৷ তদুপৰি চতুৰ্থ ঘটনাৰ নায়কগৰাকী হৈছে এটা শিশু ৷ শিশুটোৱে বিলাসপুৰত বাস কৰে আৰু তাতেই জণ্ডিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল ৷ সম্প্ৰতি শিশুটোৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷

কেনেদৰে পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা

প্ৰথমটো মৃত্যুৰ ঘটনা

সাংবাদিকৰ দলটো প্ৰথমে প্ৰাক্তন উপ-গাঁওপ্ৰধান জিতেন্দ্ৰ যাদৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল ৷ তেওঁলোকে তাতে জিতেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰকাশ যাদৱক সাক্ষাৎ কৰে ৷

তেওঁ কয় যে জিতেন্দ্ৰ তেওঁৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ ৷ অম্বিকাপুৰত জিতেন্দ্ৰৰ শৰীৰত জণ্ডিছ ৰোগৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল যদিও ৰায়পুৰলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে লোকজন হেপাটাইটিছত আক্ৰান্ত বুলি জানিব পাৰে ৷ মাত্ৰ দুদিনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে । স্বাস্থ্য বিভাগে উল্লেখ কৰিছে যে জিতেন্দ্ৰৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আছিল চেপ্টিক শ্বক ।

জিতেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ প্ৰকাশ যাদৱে কয়, ‘‘ৰায়পুৰত জিতেন্দ্ৰৰ শৰীৰত হেপাটাইটিছ ই আৰু এ ৰ লক্ষণসমূহ ধৰা পৰে ৷ এয়া জণ্ডিছ নাছিল ৷ কাৰণ জণ্ডিছ হোৱা ৰোগী এমাহ বা দুমাহৰ ভিতৰতে সুস্থ হৈ উঠে । এদিন-দুদিনৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মৃত্যু হ’ল ।’’

দ্বিতীয়টো মৃত্যুৰ ঘটনা

ইয়াৰ পিছতে দলটো মৃত বিকাশ যাদৱৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল । ভাতৃ বিকি যাদৱে কয় যে বিকাশ ছিকেল চেল এনিমিয়াত আক্ৰান্ত আছিল ৷ সেয়েহে পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে ৷ চিটি স্কেনত তেওঁৰ মগজুত হোৱা ৰক্তক্ষৰণৰ কথাটো ধৰা পৰে ৷

MAINPAT JAUNDICE DEATHS TRUTH
গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে উপস্থিত স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল (ETV Bharat)

তাৰপিছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বিকাশক ৰায়পুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ চিকিৎসকে তাতেই তেওঁক ‘ব্ৰেইন ডেড’ ঘোষণা কৰে ।

বিকাশৰ ভাতৃ বিকিয়ে কৈছিল, ‘‘চিকিৎসা কৰিলেও কোনো লাভ নহ’ল । তেওঁৰ জণ্ডিছ হোৱা নাছিল ৷ ৭-৮ বছৰ আগতে তেওঁৰ জণ্ডিছ হৈছিল যদিও পিছলৈ তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিছিল ।’’

তৃতীয়টো মৃত্যুৰ ঘটনা

পৰৱৰ্তী সময়ত ইটিভি ভাৰতৰ দলটো ১৬ বছৰীয়া বিকাশ যাদৱৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় । তেওঁৰ পিতৃ সত্যপ্ৰকাশ যাদৱে কয় যে, তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়স ১৬ বছৰ আছিল আৰু কিশোৰজনক নৰ্মদাপুৰত চিকিৎসা কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছত তেওঁক অম্বিকাপুৰলৈ নিয়া হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসকে ৰায়পুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

ৰায়পুৰতে কিশোৰটিয়ে মৃত্যুবৰণ কৰে ৷ মৃত্যুৰ সময়তহে কিশোৰটিৰ দেহত জণ্ডিছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ৷ কিন্তু পৰীক্ষাৰ অন্তত চিকিৎসকে বিকাশ সৰুৰে পৰা ছিকেল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি হোৱা বুলি পৰিয়ালবৰ্গক জানিবলৈ দিয়ে ৷

মুখ্য চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া আৰু মহকুমা চিকিৎসা বিষয়াক সাক্ষাৎ

ইটিভি ভাৰতে মুখ্য চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ পি এছ মাৰ্কোক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ কয় যে জণ্ডিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ কথাৰ লগতে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ব্যক্তিৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছিল ৷

গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে উক্ত গাঁৱত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰকৃত খবৰ ল’বলৈ আহিছিল ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলটোৱে প্ৰতি ঘৰলৈ গৈ খা-খবৰ লোৱাৰ লগতে খাদ্যাভ্যাস সম্পৰ্কেও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷

স্বাস্থ্য বিষয়া ডাঃ মাৰ্কোৱে কয়, ‘‘এতিয়ালৈকে জণ্ডিছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই । স্বাস্থ্য বিভাগে ঘৰে ঘৰে গৈ লোকসকলৰ খবৰ লোৱা সম্পূৰ্ণ হ’লেহে মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট হ’ব ।’’

আনহাতে, মহকুমা চিকিৎসা বিষয়া ফাগেশ সিনহাই কয়, ‘‘তথ্য লাভ কৰাৰ বাবে দলটোৱে ঘৰে ঘৰে গৈছে, পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ দলটোৱে হেণ্ড পাম্পত ক্ল’ৰিনেট কৰি আছে ৷’’

কিন্তু এতিয়ালৈকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত ‘‘আধা সত্য, আধা মনেসজা কাহিনী’’ ৰ দৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে । অৱশ্যে ইটিভি ভাৰতৰ দলটোৱে গাঁৱখনলৈ গৈ প্ৰতিটো ঘটনাৰে পুংখানুপুংখ অধ্যয়ন কৰি প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আনিছিল ৷ তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে শেহতীয়াকৈ চাৰিজন নহয়, বৰং গাঁওখনৰ তিনিজন লোকৰহে মৃত্যু হৈছে ৷ যাৰ মাজৰ মাত্ৰ এজনৰহে জণ্ডিছৰ বাবে মৃত্যু হৈছে ।

স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি

ইফালে, দেওবাৰে সন্ধিয়া স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা চৰকাৰী প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘দলটোৰ তদন্তত চিকিৎসালয়ৰ প্ৰতিবেদন আৰু মৌখিক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ভিত্তিত কুনিয়া গাঁৱৰ বাসিন্দা জিতেন্দ্ৰ যাদৱৰ চেপ্টিক শ্বক(এমঅ’ডিএছ) ৰ ফলত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বৰিমা গাঁৱৰ বাসিন্দা ভাগৱতী যাদৱো হেপাটাইটিছ এ ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।’’

আনহাতে, বৰিমা গাঁৱৰ বিকাশ যাদৱৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত লাভ কৰা চিকিৎসাৰ প্ৰতিবেদনত বিভিন্ন কাৰণ উল্লেখ কৰা হৈছে । নৰ্মদাপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা বিকাশ যাদৱৰ দেহত হেপাটাইটিছ নাছিল ৷ বৰং কিশোৰটি সৰুৰে পৰা ছিকেল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল । ৰায়পুৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।

তদুপৰি কেছৰা গাঁৱৰ বাসিন্দা আকাংক্ষা যাদৱো হেপাটাইটিছত আক্ৰান্ত হোৱা নাছিল । দীৰ্ঘদিন ধৰি যক্ষ্মা ৰোগ আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন সময়ত আকাংক্ষাৰ মৃত্যু ঘটে ।

লগতে পঢ়ক: পুত্ৰৰ ছুৰীকাঘাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে পৰিয়ালৰ দুজনে, আহত আন দুজন

TAGGED:

মহামাৰী জণ্ডিছ
ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড ৰিপ’ৰ্ট
ছত্তীশগড়ৰ মৈনপাট
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক
MAINPAT JAUNDICE DEATHS TRUTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.