ছত্তীশগড়ত আইইডি বিস্ফোৰণত নিহত চাৰি জোৱান
নক্সালবাদীয়ে কাংকেৰ আৰু নাৰায়ণপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আইইডি সংস্থাপন কৰি থৈছে ৷
Published : May 2, 2026 at 6:06 PM IST
কাংকেৰ (ছত্তীশগড়): শনিবাৰে ছত্তীশগড়ত পুনৰ এক ভয়ংকৰ আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত চাৰিজন সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে তিনিজন সেনা আহত হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ছোটেবেঠিয়া আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ বনাঞ্চলত এই বিস্ফোৰণ হয় ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, মাওবাদীয়ে সংস্থাপন কৰা আইইডি নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে ডিআৰজিৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷
কাংকেৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নিখিল ৰাখেচ্চাই কয়,"কাংকেৰ জিলাৰ ছোটেবেঠিয়া থানা এলেকাৰ কোৰোস্কোডা এলেকাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নক্সালবাদীয়ে আইইডি সংস্থাপনৰ তথ্য লাভ কৰিছিলো ৷ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত মাওবাদীয়ে সংস্থাপন কৰা আইইডি বিচাৰি জোৱানসকলে তালাচী চলাইছিল আৰু সেই সময়তে এটা আইইডি বিস্ফোৰণ ঘটে । ফলত চাৰিজন সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আহত তিনিজন জোৱানক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷"
कांकेर-नारायणपुर सीमा क्षेत्र में डीमाइनिंग अभियान के दौरान IED विस्फोट में DRG के तीन वीर जवानों के शहीद होने तथा एक जवान के घायल होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) May 2, 2026
शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा घायल जवान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।…
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, আইইডি বিস্ফোৰণত আহত সেনাসকল ক্ৰমে ইঞ্চপেক্টৰ সুখৰাম ভাট্টি, কনিষ্টবল কৃষ্ণ কমৰা আৰু কনিষ্টবল সঞ্জয় গাডপাল ৷ ইফালে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক সুন্দৰৰাজ পট্টিলিংগমে কয়, "বিগত কেইমাহমানৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী কেডাৰে প্ৰদান কৰা তথ্য আৰু অন্যান্য তথ্যৰ ভিত্তিত আইইডি বিচাৰি অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ তথ্যৰ ভিত্তিত মাওবাদীয়ে লুকুৱাই ৰখা শ শ আইইডি আৰু ভিন্ন স্থানত সংস্থাপন কৰা আইইডি বিচাৰি চলোৱা অভিযানৰ সময়তে বিস্ফোৰণ ঘটে ৷"
উল্লেখ্য যে, নক্সালবাদীয়ে কাংকেৰ আৰু নাৰায়ণপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আইইডি সংস্থাপন কৰি থৈছে ৷ ফলত স্থানীয় লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে পশুধনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ পৰিছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে শনিবাৰে আইইডি বিচাৰি অভিযান চলাইছিল সেনাই ৷ আইইডি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ যাওঁতে আন এটা আইইডিৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ৷
লগতে পঢ়ক:মৃত্যুৱেও বিচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰিলে মাতৃ-পুত্ৰক: পানীৰ তলত কেবাঘণ্টা ধৰি সন্তানক সাবটি আছিল মেৰিনাই