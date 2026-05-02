ছত্তীশগড়ত আইইডি বিস্ফোৰণত নিহত চাৰি জোৱান

নক্সালবাদীয়ে কাংকেৰ আৰু নাৰায়ণপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আইইডি সংস্থাপন কৰি থৈছে ৷

CHHATTISGARH IED BLAST
আইইডিৰ বিস্ফোৰণত নিহত তিনি জোৱান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 2, 2026 at 6:06 PM IST

কাংকেৰ (ছত্তীশগড়): শনিবাৰে ছত্তীশগড়ত পুনৰ এক ভয়ংকৰ আইইডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত চাৰিজন সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে তিনিজন সেনা আহত হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিবৰণি অনুসৰি ছত্তীশগড়ৰ কাংকেৰ আৰু নাৰায়ণপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ছোটেবেঠিয়া আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ বনাঞ্চলত এই বিস্ফোৰণ হয় ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, মাওবাদীয়ে সংস্থাপন কৰা আইইডি নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ বাবে ডিআৰজিৰ বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ৷

কাংকেৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নিখিল ৰাখেচ্চাই কয়,"কাংকেৰ জিলাৰ ছোটেবেঠিয়া থানা এলেকাৰ কোৰোস্কোডা এলেকাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নক্সালবাদীয়ে আইইডি সংস্থাপনৰ তথ্য লাভ কৰিছিলো ৷ সেই তথ্যৰ ভিত্তিত মাওবাদীয়ে সংস্থাপন কৰা আইইডি বিচাৰি জোৱানসকলে তালাচী চলাইছিল আৰু সেই সময়তে এটা আইইডি বিস্ফোৰণ ঘটে । ফলত চাৰিজন সেনা জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আহত তিনিজন জোৱানক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷"

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, আইইডি বিস্ফোৰণত আহত সেনাসকল ক্ৰমে ইঞ্চপেক্টৰ সুখৰাম ভাট্টি, কনিষ্টবল কৃষ্ণ কমৰা আৰু কনিষ্টবল সঞ্জয় গাডপাল ৷ ইফালে আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শক সুন্দৰৰাজ পট্টিলিংগমে কয়, "বিগত কেইমাহমানৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা মাওবাদী কেডাৰে প্ৰদান কৰা তথ্য আৰু অন্যান্য তথ্যৰ ভিত্তিত আইইডি বিচাৰি অভিযান চলোৱা হৈছিল ৷ তথ্যৰ ভিত্তিত মাওবাদীয়ে লুকুৱাই ৰখা শ শ আইইডি আৰু ভিন্ন স্থানত সংস্থাপন কৰা আইইডি বিচাৰি চলোৱা অভিযানৰ সময়তে বিস্ফোৰণ ঘটে ৷"

উল্লেখ্য যে, নক্সালবাদীয়ে কাংকেৰ আৰু নাৰায়ণপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আইইডি সংস্থাপন কৰি থৈছে ৷ ফলত স্থানীয় লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে পশুধনৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ পৰিছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে শনিবাৰে আইইডি বিচাৰি অভিযান চলাইছিল সেনাই ৷ আইইডি নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ যাওঁতে আন এটা আইইডিৰ বিস্ফোৰণ ঘটে ৷

