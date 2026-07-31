ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই বানপীড়িতৰ বাবে আগবঢ়ালে ১০ লাখ
"এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ কাষত সহানুভূতিৰে থিয় দিয়াটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰ নৈতিক দায়িত্ব ।" ই টিভি ভাৰতক ক'লে ৰাজ্যপাল ডেকাই ৷
Published : July 31, 2026 at 2:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: উজনি অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বানৰ পাছতে বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে অসমৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা আগবাঢ়ি আহিছে ৰাইজ ৷ কেৱল অসমৰে নহয় দেশ-বিদেশৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত থকা প্ৰতিজন অসমীয়াই বন্যাৰ্তক সহায়ক বাবে ভিন্ন প্ৰকাৰৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ব্যতিক্ৰম নহ'ল ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তথা অসম সন্তান ৰমেন ডেকাও ৷
ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ডেকাই অসমৰ বানপীড়িতৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজিলৈ ১০ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে ৷ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰে কৈ যোৱা 'মানুহে মানুহৰ বাবে...'ৰ দৰে মহা দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাজ্যপাল ডেকাই ১০ লাখ টকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ প্ৰদান কৰিছে ৷
ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয়, "অসমে বৰ্তমান ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে । বিশেষকৈ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বানে মানুহৰ জীৱনক গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিছে । অসংখ্য পৰিয়ালৰ ঘৰ, শস্য আৰু জীৱিকা বানৰ গ্ৰাসত পৰিছে আৰু লাখ লাখ লোক এতিয়াও আশ্রয় শিবিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে ।"
ডেকাই ই টিভি ভাৰতক কয়, "এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ কাষত সহানুভূতিৰে থিয় দিয়াটো প্ৰতিজন নাগৰিকৰ নৈতিক দায়িত্ব । মই আশা প্ৰকাশ কৰিছো যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে আগবাঢ়ি আহি বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য আৰু পুনসংস্থাপনৰ কামত সহযোগ কৰিব ৷ যাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলে অতি সোনকালে স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব । বানত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ বানৰ বাবে আহতসকলৰো আৰোগ্য কামনা কৰিছো ।"
বিধ্বংসী বানৰ পাছৰ দৃশ্য দেখি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ চকুৰ পৰা নিগৰিছে চকুলো ৷ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঐক্য-সম্প্ৰীতি ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিৰোধী বিধেয়কে পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী