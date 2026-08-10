অসমলৈ ৫ কোটি আৰ্থিক বান সাহাৰ্য ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাইৰ
অসমৰ বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে ৷ অসমলৈ ৫ কোটি আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাইৰ ৷
Published : August 10, 2026 at 8:38 PM IST
ছত্তীশগড় : শেহতীয়াকৈ অসমৰ তিনি জিলাত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ পাছত বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে অসমলৈ ৷ কিছু দিনৰ পূৰ্বে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাৰ্য পুঁজিলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়াইছিল ৷
এইবাৰ ছত্তীশগড় চৰকাৰেও অসমৰ বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৷ বন্যাৰ্তক সাহাৰ্য আৰু সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক হোৱাকৈ ছত্তীশগড় চৰকাৰে অসমলৈ ৫ কোটি সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাইয়ে ৷
असम में बाढ़ से उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी से दूरभाष पर चर्चा की।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 9, 2026
इस कठिन समय में छत्तीसगढ़ की जनता असम के अपने भाई-बहनों के साथ पूरी संवेदना और एकजुटता के साथ खड़ी है। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए छत्तीसगढ़…
এই সন্দৰ্ভত ছত্তীশগড় মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাইয়ে এক্স যোগে কয়,"অসমৰ বানৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৈতে ফোনযোগে আলোচনা কৰিছো । এই কঠিন সময়ত ছত্তীশগড়ৰ জনসাধাৰণে অসমত থকা নিজৰ ভাই-ভনীসকলৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰিছো ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"ছত্তীশগড় চৰকাৰে অসমৰ জনতাৰ বাবে ৫ কোটি আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । মা কামাখ্যাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যাতে সকলো বানপীড়িত পৰিয়ালক সুৰক্ষিত হৈ থাকক, স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ অতি সোনকালে ঘূৰাই আহক তাৰে কামনা কৰিছো ।"
অসমত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৯৯ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ১.৪৭ লাখৰো অধিক লোক বৰ্তমানো বানৰ কৱলত আছে ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ দৈনিক বান সম্বন্ধীয় বুলেটিনত শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অসমৰ ভয়াৱহ বানত ৫৮ জন পুৰুষ আৰু ২৩ গৰাকী মহিলাৰ লগতে ১৮ টা শিশু (১২ ল’ৰা আৰু ৬ ছোৱালী)ৰ মৃত্যু হৈছে ৷
কাছাৰ জিলাত আটাইতকৈ বেছি ২২ জন আৰু তাৰ পাছতেই শিৱসাগৰত ১০ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ একেদৰে কৰিমগঞ্জ ৯ জন, গোলাঘাটত ৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ধেমাজি, নগাঁও, ওদালগুৰি, শোণিতপুৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙত হতাহতিৰ খবৰ পোৱা গৈছে ৷ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুসৰি শনিবাৰে গোলাঘাট জিলাত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷
লগতে পঢ়ক: যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা শিশুৰ তথ্য সম্প্ৰচাৰ : দিল্লী উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে সংবাদ মাধ্যমক বিহিলে পাঁচলাখ টকাৰ জৰিমনা