অন্ধকূপ নহয়, নাই ওখ ওখ দেৱাল, নাই অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী: কয়দীৰ বাবে সাজু এখন মুক্ত কাৰাগাৰ

অন্ধকূপ নহয়, নাই ওখ ওখ দেৱাল, নাই অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী: কয়দীৰ বাবে সাজু এখন মুক্ত কাৰাগাৰ
মুক্ত কাৰাগাৰ হৈছে এক আধুনিক আৰু সংস্কাৰমূলক কাৰাগাৰ ব্যৱস্থা যি পৰম্পৰাগত কাৰাগাৰৰ দৰে নহয় ৷
Published : July 16, 2026 at 10:53 AM IST
ৰায়পুৰ: ছত্তীশগড়ৰ বেমেতাৰা জিলাৰ পাথাৰা গাঁৱত নিৰ্মাণ হৈছে প্ৰথমখন মুকলি কাৰাগাৰ । এই মুকলি কাৰাগাৰত প্ৰায় ২০০ জন কয়দী থাকিব । প্ৰায় ২৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই কাৰাগাৰখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছত্তীশগড় চৰকাৰৰ কাৰাগাৰ বিভাগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কয়দীসকলক সংস্কাৰৰ সুযোগ প্ৰদানৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই মুকলি কাৰাগাৰখন স্থাপন কৰা হৈছে ।
কাৰাগাৰৰ ডি আই জি এছ এছ টিগ্গাই কয়, "ছত্তীশগড়ৰ কয়দীৰ সংস্কাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে বেমেতাৰা জিলাৰ পাথাৰা গাঁৱত ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন মুকলি কাৰাগাৰ গঢ়ি তোলা হৈছে । এই কাৰাগাৰত ব্যয় হৈছে প্ৰায় ২৩ কোটি টকা । কাৰাগাৰত প্ৰায় ২০০ জন আজীৱন কাৰাদণ্ডপ্ৰাপ্তৰ বাবে ব্যৱস্থা থাকিব । কয়দীসকলে মুকলি আকাশৰ তলত বাস কৰিব, এক সুখদায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব ৷"
মুকলি কাৰাগাৰ হৈছে এক আধুনিক আৰু সংস্কাৰমূলক কাৰাগাৰ ব্যৱস্থা যি পৰম্পৰাগত কাৰাগাৰৰ দৰে নহয় ৷ ইয়াত ওখ দেৱাল, লোহাৰ গ্ৰীল, দেৱালৰ ওপৰত কাঁইটীয়া তাঁৰ বা সশস্ত্ৰ প্ৰহৰী একোৱেই নাথাকে । এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো বন্দীসকলৰ আত্ম-অনুশাসন, পাৰস্পৰিক বিশ্বাস, ভাল আচৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কেৱল অপৰাধীক শাস্তি দিয়াই নহয়, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ আচৰণৰ সংস্কাৰ, সমাজৰ মূলসুঁতিৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা আৰু পুনৰ সংস্থাপিত কৰা ।
অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে প্ৰশাসনৰ কেতবোৰ অতি কঠোৰ নিয়ম আৰু চৰ্ত আছে । পৰম্পৰাগত বন্ধ কাৰাগাৰত যিসকল কয়দীৰ আচৰণ আৰু অনুশাসন উৎকৃষ্ট হৈছে, তেওঁলোককহে এই ব্যৱস্থালৈ পঠিওৱা হ'ব ৷ লগতে পঠিওৱা হ'ব সেইসকল কয়দীক যিসকল অভ্যাসগতভাৱে অপৰাধী নহয় । সাধাৰণতে শাস্তিৰ এবছৰৰ পৰা দুবছৰ বাকী থকা কয়দীসকলক ইয়ালৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে বদলি কৰা হ'ব যাতে সমাজত পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰাত তেওঁলোকৰ সহায় হয় । এই আৰ্হিটোৱে কয়দীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু শাস্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত পুনৰ জীৱিকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব ।
২০২১ চনতে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত এই মুকলি কাৰাগাৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছিল । বেমেতাৰা জিলাৰ পাথাৰাত কাৰাগাৰখন নিৰ্মাণৰ বাবে ৩০ একৰ চৰকাৰী ভূমি আৱণ্টন দিয়া হৈছিল সেই চৰকাৰৰ সময়তেই । তেতিয়াৰ চৰকাৰে কাৰাগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন দিছিল ২২.২৮ কোটি টকা ।
লগতে পঢ়ক: ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হোৱা এগৰাকী প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানৰ এটা বাসগৃহ