গংগাৰ পাৰত সূৰ্যদেৱতাক সেৱা জনাই আৰম্ভ ষঠ পূজা, ঘৰে ঘৰে আনন্দ-উছাহ
উৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত ভক্তসকলে নদী, পুখুৰী আদিৰ পাৰত সমৱেত হৈ অস্ত যাবলৈ ধৰা সূৰ্যক অৰ্ঘ আগবঢ়ায় ৷ এই অনুষ্ঠানক ‘সন্ধ্যা অৰ্ঘ’ বোলা হয় । ৷
By ANI
Published : November 13, 2026 at 12:58 PM IST
ঔৰংগাবাদ(বিহাৰ): আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ ষঠ পূজা আৰম্ভ হৈছে ৷ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে অতি বিশেষ এই ষঠ পূজা মূলতঃ সূৰ্য দেৱতাক উদ্দেশ্যি কৰা হয় ৷ সমগ্ৰ দেশতে চাৰিদিনীয়াকৈ এই ষঠ পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ছঠ পূজাৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচীক ‘নহাই-খাই’ বুলি জনা যায় ৷
ঔৰংগাবাদৰ এগৰাকী ভক্তই ষঠ পূজা উপলক্ষে নিজৰ মনৰ ভাৱ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘এই পূজাৰ মাজেৰে সূৰ্যদেৱতাক স্মৰণ কৰা হয় ৷ ষঠি মাইয়াই সকলোৰে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰে ৷ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ উপৰিও আন বহু লোকেই ষঠ পূজা উদযাপন কৰিবলৈ নৈৰ ঘাটলৈ আহে ৷’’
ভক্তগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি ইতিমধ্যে পৰম্পৰা অনুসৰি খাদ্য গ্ৰহণ (নহাই-খাই) সম্পন্ন কৰিছো । তাৰ পিছত আমি বাহিৰলৈ ওলাই আহিছো ৷ আমি মূলতঃ ভাত আৰু বুটৰ দাইল ৰান্ধিম ৷ ইয়াৰ লগতে আজি আমি আমাৰ ব্ৰতসমূহো আৰম্ভ কৰিম ৷ এই নহাই-খাইৰ সৈতেই ষঠ পূজাৰ ব্ৰত আৰম্ভ হৈছে ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘পৰহিলৈ(দেওবাৰে) প্ৰথমে সূৰ্যদেৱতাক অৰ্ঘ্য প্ৰদান কৰা হ’ব । সূৰ্যকুণ্ডত স্নান কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া সূৰ্যদেৱতাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি ওলাইছো ৷ এইটো এটা অতি উল্লেখযোগ্য তথা পবিত্ৰ স্থান ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই পূজাৰ প্ৰতি সকলোৰে যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা-ভক্তি আছে ৷ দূৰ-দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল ইয়ালৈ আহে । সকলোৰে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হয় ৷’’
পাটনাৰ পৰা অহা আন এগৰাকী ভক্তই কয় যে নদীৰ পাৰলৈ নহাকৈ থাকি ষঠ পূজা কৰিব নোৱাৰি ৷ তেওঁ কয়, ‘‘পাটনাত থকা সময়ত পবিত্ৰ গংগা নদীৰ পাৰলৈ নহাকৈ থাকি ষঠ পূজা উদযাপন কৰাটো অসম্ভৱ ৷ আজিৰে পৰা আমাৰ 'নহাই-খাই' অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে ৷’’
ঔৰংগাবাদৰ দেও সূৰ্য মন্দিৰৰ প্ৰধান পুৰোহিত ৰাজেশ পাঠকে এই উৎসৱৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে ৷ এই ঐতিহাসিক মন্দিৰটো ভগৱান ভাস্কৰ অৰ্থাৎ সূৰ্যদেৱতাৰ নামত উৎসৰ্গিত ৷ এই মন্দিৰটোত সূৰ্যদেৱতাক ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰৰ ৰূপত পূজা কৰা হয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আজিৰ পৰা ষঠ পূজাৰ ব্ৰত আৰম্ভ হৈছে ৷ আজি ১৩ তাৰিখ অৰ্থাৎ 'নহাই-খাই' ৰ দিন । কাইলৈ 'খৰ্ণা' অৰ্থাৎ প্ৰসাদ হিচাপে চাউলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পায়স সূৰ্যদেৱতাক আগবঢ়োৱা হ’ব ৷ ইয়াৰ পিছতে প্ৰথম অৰ্ঘ্য (অৰ্ধন) অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সোমবাৰে উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ।’’
ষঠ পূজাক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ ভক্তই বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰাই মন্দিৰ চৌহদত উপস্থিত হৈছিল বাবে উৎসৱৰ প্ৰথমটো দিনতে বৃহৎসংখ্যক ভক্তই মন্দিৰ দৰ্শনৰ সুযোগ পায় ৷ উৎসৱৰ এই চাৰিদিনত বৃহৎসংখ্যক ভক্তৰ সমাগম আশা কৰা হৈছে ৷ ভক্তসকলৰ বাবে সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰশাসনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তুলিছে ৷ ষঠ পূজা সমাপনৰ পূৰ্বে ভক্তসকলে প্ৰায় ৩৬ ঘণ্টা ধৰি কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰে ৷ এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে খাদ্যটো বাদেই, এটুপি পানীও গ্ৰহণ নকৰে ৷
উৎসৱৰ তৃতীয়টো দিনত ভক্তসকলে নদী, পুখুৰী আদিৰ পাৰত সমৱেত হৈ অস্ত যাবলৈ ধৰা সূৰ্যক অৰ্ঘ আগবঢ়ায় ৷ এই অনুষ্ঠানক ‘সন্ধ্যা অৰ্ঘ’ বোলা হয় । চতুৰ্থ দিনা ‘উষা অৰ্ঘ’ৰে এই উৎসৱৰ সামৰণি পৰে ৷
সূৰ্যদেৱতা আৰু ছঠি মাইয়াৰ আৰাধনাৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই উৎসৱ পবিত্ৰতা, ভক্তি আৰু কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক ৷ ভক্তসকলে এই পূজাৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ সু-স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি আৰু মংগলৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে ।
এইবেলি ১৩ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা ষঠ পূজা আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ পিছত ১৪ নৱেম্বৰত ‘খাৰ্ণা’ আৰু তাৰপিছত ১৫ নৱেম্বৰত ‘সন্ধ্যা অৰ্ঘ’ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ য’ত ভক্তসকলে অস্ত যোৱা সূৰ্যক ‘অৰ্ঘ’ আগবঢ়াব । ১৬ নৱেম্বৰত ‘উষা অৰ্ঘ’ৰ জৰিয়তে এই উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: ষঠী মাইয়াৰ আশিস বিচাৰি ঘৰমুৱা হৈছে প্ৰবাসীসকল; নৈ-পুখুৰীৰ পাৰত ষঠ পূজাৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ প্ৰস্তুতি