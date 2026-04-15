বান্দৰ খেদিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল, নিয়তিয়ে এনেদৰে কাঢ়িলে জীৱন !

বান্দৰ খেদিবলৈ যোৱাই কাল হ'ল, নিয়তিয়ে এনেদৰে কাঢ়িলে জীৱন !
মধ্যপ্ৰদেশৰ ছাতাৰপুৰত লোৰ পাইপেৰে বান্দৰ খেদিবলৈ যোৱাত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি ৰিজ'ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ।
Published : April 15, 2026 at 7:34 PM IST
ছাতাৰপুৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ এতিয়া প্ৰায় সকলো ঠাইতে এক চিৰপৰিচিত দৃশ্যৰ দৰে হৈ পৰিছে । খেতিপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰী-ঘৰ-পাকঘৰলৈ একো বাদ নিদিয়ে বান্দৰে । এই বান্দৰৰ উপদ্ৰৱত বহু ঠাইৰ লোকে খেতি-খোলা বাদ দিবলগা হৈছে । আনকি নিজৰ ঘৰখনকো নিৰাপদে ৰখাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
তাতে যদি এই বান্দৰ যমদূতৰ ৰূপত আহে, তেন্তে ইয়াতকৈ মৰ্মান্তিক কথা একো হ'ব নোৱাৰে । কিন্তু তেনে এক দুখজনক ঘটনায়ে সংঘটিত হৈছে এখন ৰিজ'ৰ্টৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ সৈতে । বান্দৰ খেদিবলৈ যোৱাটোৱেই কাল হ'ল তেওঁৰ বাবে । নিয়তিয়ে নিমিষতে কাঢ়ি নিলে তেওঁৰ জীৱন ।
ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ খাজুৰাহোত । এক উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ বাবে ৰিজ'ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ জ্বলি যায় আৰু দুখজনক মৃত্যুক সাবটিবলগা হয় । নিহত ব্যক্তিজন ৰাণু ৰেকবাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁ এডাল লোৰ পাইপেৰে বান্দৰ খেদিবলৈ গৈছিল । কিন্তু অসাৱধানতাবশতঃ পাইপডালে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ স্পৰ্শ কৰে । ইফালে এই ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অঞ্চলটোত বিষাদৰ ছাঁ পৰে ।
খাজুৰাহো ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ কাষতে থকা ৰিজ'ৰ্টটোৰ ছাদৰ ওপৰত এটা বান্দৰ উঠিছিল । এই বান্দৰটোক কৰ্মচাৰীজনে এডাল লোৰ পাইপেৰে খেদিবৰ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়তে পাইপডাল বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰডালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । সম্পূৰ্ণ ঘটনা চিচি টিভি কেমেৰাত বন্দী হয় । এতিয়া এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
জানিব পৰা মতে, খাজুৰাহো নিবাসী কৰ্মচাৰীজনে মাত্ৰ পাঁচদিন পূৰ্বে কামত যোগদান কৰিছিল । বুধবাৰে পুৱা ৰিজ'ৰ্টখনৰ ছাদত এটা বান্দৰ উঠে । তেওঁ লোৰ পাইপ এডালেৰে বান্দৰটো খেদিবলৈ গৈছিল । সেই সময়ত বান্দৰটোক ভয় খুৱাবালৈ তেওঁ পাইপডাল ডাঙে আৰু তেতিয়াই বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰডালত লাগে আৰু লগে লগে তেওঁ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যুমুখত পৰে ।
ইফালে এই দুখজনক ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি পোষ্টমৰ্টেমৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ৰিজ'ৰ্টখনৰ ইমান ওচৰেৰে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ যোৱাটো নিয়ম বহিৰ্ভূত নেকি সেই দিশত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
স্থানীয় আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ লাভ কৰিছোঁ । ব্যক্তিজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি পোষ্টমৰ্টেমৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।"
আনহাতে, ৰিজ'ৰ্টখনৰ মালিক জয় তিৱাৰীয়ে কয়, "ঘটনাটো অত্যন্ত দুখজনক । বান্দৰ খেদিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ই সংঘটিত হয় । হোটেলৰ ওপৰেৰে ৰে'ল বিভাগৰ ৩৩ কিলোৱাটৰ লাইন গৈছে । এই লাইন আঁতৰাবৰ বাবে কেইবাবাৰো চেষ্টা চলোৱা হৈছিল । কিন্তু ৰে'ল বিভাগে ইয়াক আঁতৰাবলৈ স্পষ্টভাৱে না কৰে ।"