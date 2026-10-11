ETV Bharat / bharat

মাজ আকাশত ইণ্ডিগ’ৰ বিমানৰ পৰা ওলাল ধোঁৱা, তাৰপিছত...

ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল চেন্নাই অভিমুখী এখন ইণ্ডিগ' বিমান ৷

INDIGO FLIGHT DIVERTED TO HYDERABAD
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By PTI

Published : October 11, 2026 at 10:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ইণ্ডিগ’ বিমানত পুনৰ অথন্তৰ ৷ চেন্নাই অভিমুখী ইণ্ডিগ'ৰ ৬ই ৬১১৫ নং বিমানখনৰ পৰা আকস্মিতে ওলোৱা ধোঁৱাৰ বাবে মাজ আকাশত যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগে হুৱা-দুৱা ৷ ঘটনাৰ লগে লগে ততালিকে বিমানখন হায়দৰাবাদস্থিত ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হয় ৷

ঘটনা অনুসৰি, বিমানখনত থকা এজন যাত্ৰীৰ পাৱাৰ বেংকৰ পৰা অতৰ্কিতে ওলোৱা ধোঁৱাৰ ফলতে এই ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ অৱশ্যে বিমানখনে সুকলমে হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে আৰু যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ৷ এই কথা ইণ্ডিগ’ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে ৷

বিমান সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, দেওবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা চেন্নাই অভিমুখে ইণ্ডিগ’ৰ বিমানখনে উৰা মাৰিছিল ৷ আদবাটতে এজন যাত্ৰীৰ বেগত থকা এটা পাৱাৰ বেংকৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাৰ পিছতে বিমানখনত থকা সুৰক্ষাজনিত এলাৰ্মটো বাজিবলৈ ধৰে ৷

এই অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ বিমানখনৰ ক্ৰুৱে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰে ৷ এই ঘটনাত হুৱাদুৱা লাগে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত পাইলটসকলে মানক বিমান সুৰক্ষা প্ৰট’কল অনুসৰি বিমানখন হায়দৰাবাদত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰাবলৈ সক্ষম হয় ।

ইণ্ডিগ’ই এই ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা সংস্থাটোৰ প্ৰথম তথা সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে । সংস্থাটোৱে বিকল্প বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰি যাত্ৰীসকলক চেন্নাইলৈ যাত্ৰা কৰাৰ বন্দোৱস্ত কৰি দিয়ে ৷ তদুপৰি যাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া খাদ্যৰ যোগান ধৰে ৷

ইণ্ডিগ’ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত কয়, ‘‘এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে হোৱা আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । আমি ইয়াক হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৷ সতেজ খাদ্য যোগানৰ লগতে নিয়মীয়া আপডেট প্ৰদান কৰিছো ৷ ইণ্ডিগ’ত আমাৰ গ্ৰাহক আৰু সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ।’’

লগতে পঢ়ক: দাণ্ডিয়া ধামাল : গুজৰাটৰ পৰম্পৰাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত গীত-নৃত্যৰে ভৰা এটি সন্ধিয়া

TAGGED:

ইণ্ডিগ’ বিমান
ইণ্ডিগ’ৰ বিমান ধোঁৱা
নতুন দিল্লী চেন্নাই ইণ্ডিগ’ বিমান
FLIGHT DIVERSION
INDIGO FLIGHT DIVERTED TO HYDERABAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.