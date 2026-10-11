মাজ আকাশত ইণ্ডিগ’ৰ বিমানৰ পৰা ওলাল ধোঁৱা, তাৰপিছত...
ভয়ংকৰ অঘটনৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল চেন্নাই অভিমুখী এখন ইণ্ডিগ' বিমান ৷
By PTI
Published : October 11, 2026 at 10:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইণ্ডিগ’ বিমানত পুনৰ অথন্তৰ ৷ চেন্নাই অভিমুখী ইণ্ডিগ'ৰ ৬ই ৬১১৫ নং বিমানখনৰ পৰা আকস্মিতে ওলোৱা ধোঁৱাৰ বাবে মাজ আকাশত যাত্ৰীসকলৰ মাজত লাগে হুৱা-দুৱা ৷ ঘটনাৰ লগে লগে ততালিকে বিমানখন হায়দৰাবাদস্থিত ৰাজীৱ গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰোৱা হয় ৷
ঘটনা অনুসৰি, বিমানখনত থকা এজন যাত্ৰীৰ পাৱাৰ বেংকৰ পৰা অতৰ্কিতে ওলোৱা ধোঁৱাৰ ফলতে এই ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ অৱশ্যে বিমানখনে সুকলমে হায়দৰাবাদ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে আৰু যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে ৷ এই কথা ইণ্ডিগ’ৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে ৷
VIDEO | Hyderabad: Smoke detected in Chennai-bound Indigo flight from Delhi; plane diverted to Hyderabad, lands safely. Inside visuals from the plane. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/RSt6vbeTpB— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
বিমান সংস্থাটোৱে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, দেওবাৰে নতুন দিল্লীৰ পৰা চেন্নাই অভিমুখে ইণ্ডিগ’ৰ বিমানখনে উৰা মাৰিছিল ৷ আদবাটতে এজন যাত্ৰীৰ বেগত থকা এটা পাৱাৰ বেংকৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱাৰ পিছতে বিমানখনত থকা সুৰক্ষাজনিত এলাৰ্মটো বাজিবলৈ ধৰে ৷
এই অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ বিমানখনৰ ক্ৰুৱে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰে ৷ এই ঘটনাত হুৱাদুৱা লাগে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত পাইলটসকলে মানক বিমান সুৰক্ষা প্ৰট’কল অনুসৰি বিমানখন হায়দৰাবাদত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰাবলৈ সক্ষম হয় ।
ইণ্ডিগ’ই এই ঘটনাত দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ নিৰাপত্তা সংস্থাটোৰ প্ৰথম তথা সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ বুলি জানিবলৈ দিয়ে । সংস্থাটোৱে বিকল্প বিমানৰ ব্যৱস্থা কৰি যাত্ৰীসকলক চেন্নাইলৈ যাত্ৰা কৰাৰ বন্দোৱস্ত কৰি দিয়ে ৷ তদুপৰি যাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়া খাদ্যৰ যোগান ধৰে ৷
ইণ্ডিগ’ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত কয়, ‘‘এই অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে হোৱা আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ অসুবিধাৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । আমি ইয়াক হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ৷ সতেজ খাদ্য যোগানৰ লগতে নিয়মীয়া আপডেট প্ৰদান কৰিছো ৷ ইণ্ডিগ’ত আমাৰ গ্ৰাহক আৰু সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ।’’
লগতে পঢ়ক: দাণ্ডিয়া ধামাল : গুজৰাটৰ পৰম্পৰাৰে ৰামোজী ফিল্ম চিটিত গীত-নৃত্যৰে ভৰা এটি সন্ধিয়া