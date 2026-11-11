ETV Bharat / bharat

ডিগাৰুৰ পাছত কানপুৰত ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা, লাইনচ্যুত চাৰিটাকৈ দবা

দেশত এদিনত দুটা ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা, তিনি শতাধিক যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা ৷ ভাৰতীয় ৰে'লৱেত হৈছে কি ?

Chauri Chaura Express
কানপুৰত ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : পুৱাই অসমত হোৱা ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌ-যাওঁতে উত্তৰপ্ৰদেশৰ কানপুৰতো ভায়কৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, চৌৰি-চৌৰা এক্সপ্ৰেছখনৰ চাৰিটাকৈ দবা লাইচুত্য হয় ৷ বৰ্তমানলৈকে হতাহতৰ সংখ্যা কিমান সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ৷

ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, বুধবাৰে সন্ধিয়া কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে চৌৰী চৌৰা এক্সপ্ৰেছৰ চাৰিটা দবা লাইনচ্যুত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত কোনো যাত্ৰী আহত হোৱা নাই ৷

ৰে'লৱে বিষয়াসকলে জনোৱা অনুসৰি, কানপুৰ আনোৱাৰগঞ্জৰ পৰা গোৰখপুৰ অভিমুখী ১৫০০৩ নম্বৰৰ ৰে'লখন কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ ৭ নম্বৰ প্লেটফৰ্মত উপস্থিত হৈছিল ৷ বিয়লি ৫.০৩ বজাত ৭ নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰীবাহী ৰে'লখন । প্ৰায় দুই মিনিটৰ পাছতে ৰে'লখনৰ চাৰিটাকৈ দবা ক্ৰমে বি৪ (B4), বি৫ (B5), বি৬ (B6) আৰু বি৭ (B7) লাইনচ্যুত হয় ।

কানপুৰ চেণ্ট্ৰেলৰ উপ-মুখ্য যাতায়াত প্ৰৱন্ধক (চিটিএম) অক্ষাংশু গোভিলে কয় যে, ক্ষতিগ্ৰস্ত দবা চাৰিটাত প্ৰায় ৩০০ যাত্ৰী আছিল আৰু বৰ্তমান সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত হৈ আছে । ৰে'লৱে বিষয়া আৰু অভিযন্তাৰ এটা দলে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে, ক্ষতিগ্ৰস্ত নোহোৱা ডবাসমূহ সংলগ্ন কৰি যিমান সোনকালে সম্ভৱ ৰে'লখনৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে অসমৰ ডিগাৰুত সাতাটকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈছিল ৷ যাৰ ফলত কেইবাখনো ৰে'লৰ যাতায়ত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ ১২ ঘণ্টা নৌহওঁতে উত্তৰপ্ৰদেশৰ কানপুৰত এই ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত, নিহত শূন্য

TAGGED:

CHAURI CHAURA EXPRESS
চৌৰী চৌৰা এক্সপ্ৰেছ
কানপুৰত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা
কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে ষ্টেচন
KANPUR CENTRAL RAILWAY STATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.