ডিগাৰুৰ পাছত কানপুৰত ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা, লাইনচ্যুত চাৰিটাকৈ দবা

ডিগাৰুৰ পাছত কানপুৰত ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা, লাইনচ্যুত চাৰিটাকৈ দবা
দেশত এদিনত দুটা ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা, তিনি শতাধিক যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা ৷ ভাৰতীয় ৰে'লৱেত হৈছে কি ?
Published : November 11, 2026 at 7:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : পুৱাই অসমত হোৱা ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌ-যাওঁতে উত্তৰপ্ৰদেশৰ কানপুৰতো ভায়কৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, চৌৰি-চৌৰা এক্সপ্ৰেছখনৰ চাৰিটাকৈ দবা লাইচুত্য হয় ৷ বৰ্তমানলৈকে হতাহতৰ সংখ্যা কিমান সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, বুধবাৰে সন্ধিয়া কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে চৌৰী চৌৰা এক্সপ্ৰেছৰ চাৰিটা দবা লাইনচ্যুত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত কোনো যাত্ৰী আহত হোৱা নাই ৷
#WATCH | Kanpur, UP: The Chauri Chaura Express, bound for Gorakhpur, derailed while departing from Kanpur Central railway station. Four coaches went off the tracks at Platform 7. No casualties have been reported so far. Further details are awaited. https://t.co/HsAifUFAfe— ANI (@ANI) November 11, 2026
ৰে'লৱে বিষয়াসকলে জনোৱা অনুসৰি, কানপুৰ আনোৱাৰগঞ্জৰ পৰা গোৰখপুৰ অভিমুখী ১৫০০৩ নম্বৰৰ ৰে'লখন কানপুৰ চেণ্ট্ৰেল ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ ৭ নম্বৰ প্লেটফৰ্মত উপস্থিত হৈছিল ৷ বিয়লি ৫.০৩ বজাত ৭ নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যাত্ৰীবাহী ৰে'লখন । প্ৰায় দুই মিনিটৰ পাছতে ৰে'লখনৰ চাৰিটাকৈ দবা ক্ৰমে বি৪ (B4), বি৫ (B5), বি৬ (B6) আৰু বি৭ (B7) লাইনচ্যুত হয় ।
কানপুৰ চেণ্ট্ৰেলৰ উপ-মুখ্য যাতায়াত প্ৰৱন্ধক (চিটিএম) অক্ষাংশু গোভিলে কয় যে, ক্ষতিগ্ৰস্ত দবা চাৰিটাত প্ৰায় ৩০০ যাত্ৰী আছিল আৰু বৰ্তমান সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত হৈ আছে । ৰে'লৱে বিষয়া আৰু অভিযন্তাৰ এটা দলে ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে, ক্ষতিগ্ৰস্ত নোহোৱা ডবাসমূহ সংলগ্ন কৰি যিমান সোনকালে সম্ভৱ ৰে'লখনৰ যাত্ৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবেও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে অসমৰ ডিগাৰুত সাতাটকৈ দবা লাইনচ্যুত হৈছিল ৷ যাৰ ফলত কেইবাখনো ৰে'লৰ যাতায়ত বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ ১২ ঘণ্টা নৌহওঁতে উত্তৰপ্ৰদেশৰ কানপুৰত এই ভয়ংকৰ ৰে'ল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত, নিহত শূন্য