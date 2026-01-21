পি এইচ ডি পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰা এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ প্ৰেৰণামূলক কাহিনী

পি এইচ ডি পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰা এগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ প্ৰেৰণামূলক কাহিনী
জ্ঞান আৰু অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলেও যে আগবাঢ়িব পাৰে, নেতৃত্ব দিব পাৰে আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে তাৰে এক উদাহৰণ হৈছে দীপ্তি ।
Published : January 21, 2026 at 2:10 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ : এটা সময় আছিল, যেতিয়া দীপ্তি ৰঞ্জন মহাপাত্ৰই ভুৱনেশ্বৰৰ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাৱাসলৈ অহা-যোৱা কৰাৰ সময়ত এক অস্বস্তিকৰ আৰু বুজাব নোৱৰা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেওঁৰ বাবে অৱশ্যে তালৈ অহা-যোৱা কৰাটো কোনো মন পছন্দৰ কথা নাছিল, বৰং এক বাধ্যবাধকতাহে আছিল । আজি তেওঁ নিজৰ পৰিচয় কান্ধত ওলোমাই, চৌহদৰ পৰা দূৰৈত উৰিয়া বিভাগৰ পি এইচ ডি ছাত্ৰী হিচাপে নামভৰ্তি কৰি নিজৰ শিৰ উচ্চ কৰি চলি আছে ।
দীপ্তি সম্ভৱতঃ তেনে কেইগৰাকীমান তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ব্যক্তি যিয়ে ঠাট্টা-মস্কৰা, ভুল বুজাবুজি আৰু একাষৰীয়াকৈ এৰি দিয়াৰ পিছতো ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিছে ।
ওড়িশাৰ ধেনকানাল জিলাৰ বাসিন্দা দীপ্তিয়ে জন্মৰ পিছৰে পৰা নিজৰ লিংগ আৰু যৌন অভিবিন্যাসৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে সামাজিক কলংকৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছিল । কিন্তু বৈষম্যৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ শিক্ষাক নিজৰ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হিচাপে বাছি লৈছিল । সোমবাৰে তেওঁ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ত উৰিয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পি এইচ ডি পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে । যাৰ ফলত তেওঁ ৰাজ্যজুৰি অগণন তৃতীয় লিংগ যুৱৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰে ।
"কিন্তু এই সকলোবোৰেও ৰাস্তাত খোজকাঢ়াৰ সময়ত মানুহে মোৰ ফালে ঘূৰি ঘূৰি চোৱাটো বন্ধ নকৰিব । কিছুমানে ফুচফুচাই কয়, আনহাতে বহুতে আকৌ অপমানজনক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে । শীৰ্ষ আদালতৰ ৰায়দানৰ পিছতো মানসিকতা সলনি হোৱা নাই । মানুহে এতিয়াও এই কথায়ে ভাবে যে তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিসকলে কেৱল হয় ভিক্ষা খুজি নহ'লে যৌন কৰ্মৰ জৰিয়তেহে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ।" দীপ্তিয়ে কয় ।
পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰা দীপ্তিয়ে শৈশৱৰে পৰাই অনুভৱ কৰিছিল যে তেওঁ কিছু পৃথক । তেওঁ নিজকে ছোৱালী বুলি পৰিচয় দিছিল, মহিলাৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পছন্দ কৰিছিল আৰু হাতত খাৰু পিন্ধি আৰু ওঁঠত লিপষ্টিক লগাই নিজকে প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু তেওঁৰ পৰিয়ালে প্ৰথমতে তেওঁৰ এই পৰিচয়টো মানি ল’ব বিচৰা নাছিল । সমৰ্থন একেবাৰে সীমিত আছিল আৰু বুজাবুজিও প্ৰায় নাছিল ।
কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো দীপ্তিয়ে ধেনকানালত শিক্ষা সমাপ্ত কৰি পিছলৈ উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ত উৰিয়া ভাষাত স্নাতকোত্তৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ ভুৱনেশ্বৰলৈ গুচি যায় । তেওঁৰ সপোন সদায় স্পষ্ট আছিল যে তেওঁ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবই ।
চাৰি বছৰ পূৰ্বে দীপ্তিৰ লিংগ পৰিৱৰ্তনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হৈছিল, যিটো আৱেগিক, সামাজিক আৰু আৰ্থিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল । তেওঁ পাৰিবাৰিক প্ৰতিৰোধ, সামাজিক কলংক, মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । কিন্তু তথাপিও তেওঁ এই সকলোবোৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল আৰু শক্তিশালী হৈ ওলাই আহিছিল ।
ভুৱনেশ্বৰত ভাৰাঘৰ পোৱাটো তেওঁৰ বাবে কিমান কঠিন আছিল সেই কথা উল্লেখ কৰি দীপ্তিয়ে কয়, "তৃতীয় লিংগৰ বাবে জীৱনটো সহজ নহয় । সাধাৰণ পুৰুষ-মহিলাই আৰামত থাকিলেও আমি মৌলিক সন্মান, বাসগৃহ, সুযোগৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰোঁ ।
"বহু মালিকে আমাক নিজৰ ঘৰ ভাৰালৈ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । সময় আহি পৰিছে, আমাক আন যিকোনো নাগৰিকৰ দৰেই যাতে গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মৰ্যাদা আৰু গ্ৰহণযোগ্যতাৰে আমাক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিয়ক ।" তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় ।
আনহাতে, তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তিৰ প্ৰতি মানুহৰ মানসিকতা কেনেকৈ সলনি কৰিব পাৰি তাৰ শিক্ষাই একমাত্ৰ উপায় বুলি তেওঁৰ দৃঢ় বিশ্বাস । “আমি শিক্ষিত হ’লে আমাক কোনেও তললৈ নমাই দিব নোৱাৰে । বহু তৃতীয় লিংগই পঢ়া-শুনা কৰিব বিচাৰে, কিন্তু সংৰক্ষণ আৰু সমৰ্থনৰ অভাৱে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰে ।” দীপ্তিয়ে আক্ষেপেৰে কয় ।
তেওঁ এইটোও আঙুলিয়াই দিয়ে যে চলচ্চিত্ৰত তৃতীয় লিংগৰ চৰিত্ৰবোৰক সন্মানজনকভাৱে দেখুওৱা হয় যদিও বাস্তৱ জীৱনত তেওঁলোকক ঘৃণা কৰা হয় । “মানুহে আমাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে, কিন্তু আমাক মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ নকৰে ।” তেওঁ লগতে কয় ।
ইফালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উৰিয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ড০ ৰমেশ চন্দ্ৰ মালিকে কয় যে দীপ্তিয়ে আমাৰ বিভাগৰ পি এইচ ডি পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰাটো আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । তেওঁ কয়, "আমি তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত ভাল গৱেষণামূলক কাম কৰাৰ সময় আহি পৰিছে আৰু এই সম্প্ৰদায়ে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কি পদক্ষেপ ল’ব লাগে সেই বিষয়ে জানিব লাগে, যাতে তেওঁলোকৰ সামাজিক অগ্ৰগতিত বাধা নাথাকে ।"
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনত তৃতীয় লিংগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তি ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে । বিগত চাৰিটা শিক্ষাবৰ্ষলৈ চালে চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উভয়তে তৃতীয় লিংগৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা ২০২১-২২ৰ পৰা ২০২৪-২৫ৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাইছে ।
উচ্চ শিক্ষা সন্দৰ্ভত সৰ্বভাৰতীয় সমীক্ষা অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত ২০২০-২১ চনত তৃতীয় লিংগৰ চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকাৰ বিপৰীতে ২০২১-২২ চনত এই সংখ্যা ২৪, ২০২২-২৩ চনত ৫৫, ২০২৩-২৪ চনত ২০ আৰু ২০২৪-২৫ চনত ২১ গৰাকীয়ে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰে ।
আজি দীপ্তি কেৱল পি এইচ ডি পণ্ডিতে নহয়, তেওঁৰ দৰে বহুতৰ বাবে তেওঁ আশাৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে । "মই আশা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে তৃতীয় লিংগসকলৰ বাবে শিক্ষা, নিয়োগ আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত সুযোগ সৃষ্টি কৰিব, যাতে তেওঁলোকে মূলসুঁতিত যোগদান কৰিব পাৰে ।" ওঁঠযুৰি বাগৰি অহা হাঁহি এটা মাৰি তেওঁ এই কথা কোৱাৰ সময়ত এইটো প্ৰকাশ পাইছে যে এই পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰি তেওঁ কিমান পূৰ্ণতা অনুভৱ কৰিছে ।