বিমান বন্দৰৰ সমীপতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ’ল বিমান; পিছে সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণৰক্ষা পৰিল আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰীৰ

ৰুড়কেলাৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । আহত কেপ্টেইন আৰু যাত্ৰীসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ।

Odisha Charter Aircraft Crashes
ওড়িশাত দুৰ্ঘটনাত পতিত চাৰ্টাৰ্ড বিমান (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 10, 2026 at 4:34 PM IST

3 Min Read
ভুৱনেশ্বৰ (ওড়িশা) : ওড়িশাৰ ৰুড়কেলা বিমানকোঠৰ সমীপত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা । জগাদা ব্লকৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন চাৰ্টাৰ্ড বিমান । বিমানখনত ৪ গৰাকী যাত্ৰীসহ দুগৰাকী ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল । প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ভুৱনেশ্বৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে পাইলটকে ধৰি বিমানখনত থকা আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী আহত হৈছে । সৌভাগ্যক্ৰমে এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই । দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন মাঝিয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ৰুড়কেলাত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই মই অত্যন্ত দুখিত হৈছোঁ । ভগৱান জগন্নাথৰ কৃপাত সকলো যাত্ৰী সুৰক্ষিত হোৱাৰ খবৰে আশ্বস্ত কৰিছে । মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যে এই কাণ্ডত আহতসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে সঠিক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হওঁক । মই ব্যক্তিগতভাৱে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ ।"

ওড়িশাৰ বাণিজ্য আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰী বি বি জেনাইও কয়, "ৰুড়কেলাৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰলৈ ৬ গৰাকী লোকক লৈ যোৱা ব্যক্তিগত বিমান চাৰ্লি-২০৮ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । যাত্ৰীসকল সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যদিও সুস্থিৰ হৈ আছে । ৰুড়কেলাৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ জাল্ডাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ভগৱানৰ কৃপাত দুৰ্ঘটনাটো বেছি ডাঙৰ নহ'ল ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ সঞ্চালক প্ৰধানক বিষয়টো অৱগত কৰিছে ।

আহতসকলৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰি ভুৱনেশ্বৰ বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালক প্ৰসন্ন প্ৰধানে কয় যে আহতসকল হৈছে সুশান্ত কুমাৰ বিশ্বল, অনিতা চাহু, সুনীল আগৰৱালা আৰু সবিতা আগৰৱালা । আহত ক্ৰু সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে কেপ্টেইন নবীন কদংগা আৰু কেপ্তেইন তৰুণ শ্ৰীবাস্তৱ ।

ইফালে শীৰ্ষ অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়া ৰমেশ চন্দ্ৰ মাঁঝিয়ে জনোৱা মতে বিয়লি প্ৰায় ২:৫০ বজাত ফোন আহিছিল, সুন্দৰগড় জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰুড়কেলাৰ কানছাৰত বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । খবৰ পোৱা গৈছিল যে বিমানখনৰ ভিতৰত যাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ পৰিছে । তেওঁ কয়, "ৰুড়কেলা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ষ্টেচন আৰু পানপোছ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলসমূহক প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে উক্ত স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । স্থানীয় লোকসকলে বিমানখনৰ পৰা আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে বিশেষ পদ্ধতিৰে বিমানখনৰ পৰা তেল নিৰ্গত হোৱা বন্ধ কৰে । আহত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে জে পি হাস্পতাল আৰু আৰ জি এইচ হাস্পতাললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।"

