মণিপুৰী সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙক হত্যা গোচৰ, ৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল
এই নৃশংস ঘটনাটো ৬ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল । দিল্লীত ২০ বছৰীয়া সন্তানৰ সন্মুখতে আক্ৰমণকাৰীয়ে হত্যা কৰিছিল চংথাম বিক্ৰম সিঙক ৷
Published : October 19, 2026 at 4:43 PM IST
নতুন দিল্লী : মণিপুৰী সংগীত শিল্পী তথা সংগীত শিক্ষক চংথাম বিক্ৰম সিঙক গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যাৰ গোচৰত অভিযোগনামা দাখিল । দক্ষিণ-পূব দিল্লীৰ কিলোকাৰী গাঁৱত ৫৪ বছৰীয়া সংগীত শিল্পীগৰাকীক হত্যা গোচৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৭ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ছাকেট আদালতত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযোগনামাত ভৰত কুমাৰ (১৯), প্ৰমোদ (২৬), ৰমজান খান (২২), দীপাংশু (২১), মোহন বিশ্বকৰ্মা (৩২), বিজয় (৩৬) আৰু মন্নুক (২৬) অভিযুক্ত হিচাপে উল্লেখ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে এই নৃশংস ঘটনাটো যোৱা ৬ ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল । আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি, চংথাম বিক্ৰম সিঙে জাবৰ পেলাবৰ বাবে নিজৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সময়ত এক অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈ অতি দুখজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগা হৈছিল ।
তেওঁ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰে যে তেওঁৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ এখন ৰোস্তোৰাঁত কিছু লোকে হুলস্থূল কৰি আছে । তেওঁ ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাত উক্ত অভিযুক্তসকলে ভূমি মহলাৰ পৰা তৃতীয় মহলালৈকে তেওঁক অনুসৰণ কৰি খেদি যায় । ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ ২০ বছৰীয়া সন্তানৰ সন্মুখতে আক্ৰমণ কৰে ।
এই গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনাত চংথাম বিক্ৰম সিং গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । লগে লগে তেওঁক হলী ফেমিলী হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও তাত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে ।
বিক্ৰম সিঙৰ মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পায় যে বিক্ৰম সিঙে আক্ৰমণৰ সময়ত বুকু আৰু পেটত বেয়াকৈ আঘাত পায় আৰু ৰক্তক্ষৰণৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
আনহাতে, আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, অভিযুক্তক সোধা-পোছাৰ সময়ত তেওঁলোকে কয় যে বিক্ৰম সিঙক তেওঁলোকে এটা শিক্ষা দিব বিচাৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকে এইটো জনা নাছিল যে এই আক্ৰমণ প্ৰাণনাশৰ কাৰণ হ'ব । জানিব পৰা মতে, অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰীকেইজন ৰোস্তোৰাঁত কাম কৰাৰ লগতে দুজনমান ডেলিভাৰী এজেণ্টো আছিল ।