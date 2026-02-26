ETV Bharat / bharat

পাঠ্যপুথিত 'ন্যায়িক দুৰ্নীতি'ৰ অধ্যায় লেখি অৱশেষত ক্ষমা বিচাৰিলে এন চি ই আৰ টিয়ে

পাঠ্যপুথিত “অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু”ৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি এন চি ই আৰ টিয়ে কিতাপখন উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি পুনৰ লিখা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰিছে ।

এন চি ই আৰ টি
NCERT (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : February 26, 2026 at 8:26 AM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী: অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত ন্যায়িক দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা এটা অধ্যায়ক লৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত এন চি ই আৰ টিয়ে বুধবাৰে এনে কাৰ্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছে ৷ পাঠ্যপুথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা “অনুপযুক্ত বিষয়বস্তু”ৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰি এন চি ই আৰ টিয়ে সংশ্লিষ্ট কিতাপখন উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি পুনৰ লিখা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে ।

নেশ্যনেল কাউন্সিল অৱ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং (এন চি ই আৰ টি)য়ে কয় যে তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাক সৰ্বোচ্চ সন্মান কৰে আৰু ইয়াক ভাৰতীয় সংবিধানৰ সমৰ্থক আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ ৰক্ষক বুলি গণ্য কৰে আৰু এই ভুল একেবাৰেই অনাকাংক্ষিত আছিল ।

এন চি ই আৰ টিয়ে আৰু কয় যে নতুন পাঠ্যপুথিসমূহৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সাংবিধানিক সাক্ষৰতা, প্ৰাতিষ্ঠানিক সন্মান আৰু গণতান্ত্ৰিক অংশগ্ৰহণৰ বিষয়ে বুজাবুজি শক্তিশালী কৰা । কোনো সাংবিধানিক সংস্থাৰ কৰ্তৃত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন বা হ্ৰাস কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই ।

ইয়াৰ নিৰন্তৰ পৰ্যালোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে এন চি ই আৰ টি গঠনমূলক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে মুকলি হৈ আছে । সেয়েহে, প্ৰয়োজন অনুসৰি উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ পৰামৰ্শ লৈ পাঠ্যপুথি পুনৰ লিখা হ'ব ৷ ২০২৬-২৭ চনৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সেই অনুসৰি অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নতুন পাঠ্যপুথি উপলব্ধ কৰা হ'ব ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে এন চি ই আৰ টিৰ পাঠ্যপুথিত ন্যায়পালিকাৰ সন্দৰ্ভত দিয়া "আপত্তিজনক" বক্তব্যৰ পিছতেই এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ।

এন চি ই আৰ টিৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যক্ৰমত ন্যায়িক দুৰ্নীতিৰ ওপৰত থকা এটা অধ্যায়ৰ ওপৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্তে তীব্ৰ আপত্তি কৰি কয় যে পৃথিৱীৰ কাকোৱেই ন্যায়পালিকাৰ বদনাম আৰু ইয়াৰ সততাক কলংকিত কৰিবলৈ দিয়া নহ’ব ।

