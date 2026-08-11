ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ গাঁওবোৰত পট পৰিৱৰ্তন: কিদৰে পুনৰ জনমুখী হৈ পৰিব এই গাঁওসমূহ ?
বিগত সময়ছোৱাত দেশৰ ৰূপৰেখা বহু সলনি হৈছে ৷ অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহতো সলনি হৈছে দৃশ্যপট ৷ গাঁওবোৰ আছে, কিন্তু মানুহ লাহে লাহে কমি আহিছে ৷
Published : August 11, 2026 at 4:44 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশ সাজু হৈছে ৷ প্ৰান্তে প্ৰান্তে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ স্বাধীনতাৰ পিছৰ এই ৭৯ বছৰত আমাৰ দেশখন বহু অঞ্চল সলনি হ’ল ৷
একেদৰে অসমৰ প্ৰতিৱেশী তথা দেশৰ পূব সীমান্তত থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত–চীন সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম গাঁওসমূহৰ জীৱন-যাত্ৰাতো পৰিৱৰ্তনৰ ছবি স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
এসময়ত সীমান্তৰ এই গাঁওসমূহত সক্ৰিয় বিদ্যালয়, অধিক সংখ্যক শিশু আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানত ব্যাপক জনসমাগম দেখা গৈছিল । কিন্তু আজি বহু গাঁৱত বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী অট্টালিকা আছে যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বাসিন্দাৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাই আহিছে।
কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি কি?
ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিডাক গাঁৱৰ বাসিন্দা তাবিয়া ম্ৰাই কয় যে এসময়ত শিক্ষা বিভাগকে ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকল নিয়মীয়াকৈ সীমান্ত অঞ্চললৈ আহিছিল । বিদ্যালয়সমূহো সক্ৰিয় আছিল আৰু এই অঞ্চলত স্বাধীনতা দিৱস যথেষ্ট উৎসাহেৰে পালন কৰা হৈছিল ।
‘‘আগতে বেণ্ড প্ৰদৰ্শন, পেৰেড, ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল । সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকেও এই অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে অংশ লৈছিল ৷” ম্ৰাই কয় ।
উক্ত অঞ্চলত আজিও স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় যদিও আগৰ দৰে নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ দেখা নাযায় । ম্ৰাই এই সন্দৰ্ভত কয়, “অনুষ্ঠান এতিয়াও হয়, কিন্তু আগৰ দৰে উৎসাহ নাই । বহু যুৱক-যুৱতীয়ে শিক্ষা আৰু চাকৰিৰ সন্ধানত গাঁও এৰি গৈছে ।’’
বিদ্যালয় আছে, কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নিচেই কম ?
লিমিকিং–টাকচিং অঞ্চলৰ সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম গাঁওসমূহৰ শিক্ষাৰ ছবিখন যথেষ্ট উদ্বেগজনক । চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ অট্টালিকা আছে যদিও বহু বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । টাকচিং–লাইমকিং চক্ৰত তিনিখন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আছে, য’ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও আছে ১১ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ।
তাবিয়া ম্ৰাৰ মতে, কেৱল বিদ্যালয়ৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলেই শিক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী নহয়, যদিহে পৰিয়াল আৰু শিশুসকলেই গাঁও এৰি যায় তেন্তে বিদ্যালয় নিৰ্মাণ অসাৰ।
‘‘গাঁৱত যদি শিশু নাথাকে, তেন্তে বিদ্যালয়ৰ অট্টালিকা থকাৰ লাভ কি ? প্ৰথমে মানুহ যাতে গাঁৱত থাকিব পাৰে, সেইটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ৷” তেওঁ কয় ।
প্ৰশ্নটো অতি সাধাৰণ, পৰিয়াল আৰু যুৱ প্ৰজন্মই যদি গাঁও এৰি গৈ থাকে, তেন্তে বিদ্যালয়, কমিউনিটি হল আৰু অন্যান্য চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনি ব্যৱহাৰ কৰিব কোনে ? স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মতে, সীমান্ত গাঁৱৰ বাবে চৰকাৰী নীতি কেৱল আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত সীমাবদ্ধ থাকিব নালাগে । মানুহক গাঁৱত ধৰি ৰখা আৰু গাঁও এৰি যোৱা লোকসকলক পুনৰ ঘূৰি অহাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
BADPৰ পৰা Vibrant Villages Programmeলৈ :
সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে পূৰ্বৰ Border Area Development Programme (BADP)-ৰ কথাও স্মৰণ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত সীমান্ত অঞ্চলত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম হাতত লোৱা হৈছিল । বৰ্তমান সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব লাভ কৰিছে Vibrant Villages Programmeএ (VVP) । কিন্তু ম্ৰাৰ মতে, সকলো উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ গাঁওসমূহৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে সামঞ্জস্য নাথাকে ।
“কমিউনিটি হল, বেডমিণ্টন ক’ৰ্ট, দোকান আৰু অন্যান্য অট্টালিকা উপযোগী হ’ব পাৰে । কিন্তু গাঁৱত মানুহেই যদি কমি যায়, তেন্তে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব কোনে ? পৰিকল্পনা মানুহৰ প্ৰকৃত প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ’ব লাগিব ৷” তেওঁ কয় ।
ম্ৰাৰ মতে, উন্নয়নৰ বাবে আৱণ্টিত ধন এনে কামত ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, যিয়ে কৰ্মসংস্থাপন আৰু উপাৰ্জনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰে । “কেৱল অধিক অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি মানুহক গাঁও এৰি যোৱাৰ পৰা ৰোধ কৰিব নোৱাৰি । মানুহক চাকৰি আৰু উপাৰ্জনৰ সুযোগ লাগিব ৷” ম্ৰাই কয় ।
কৰ্মসংস্থাপন থাকিলে মানুহ ঘূৰি আহিব:
সীমান্ত অঞ্চলত প্ৰব্ৰজনৰ ধাৰা বিপৰীতমুখী কৰাৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপনৰ সৃষ্টি অন্যতম প্ৰধান প্ৰয়োজনীয়তা । বহু যুৱক-যুৱতীয়ে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত স্থানীয়ভাৱে চাকৰি বা উপাৰ্জনৰ সুযোগ নথকাৰ বাবে গাঁও এৰি যায় । ম্ৰাৰ মতে, যুৱক-যুৱতীসকলক আৰ্থিক সহায় আৰু নিজৰ গাঁৱতে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে বহুতে গাঁৱতে থাকিবলৈ বা পুনৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আগ্ৰহী হ’ব ।
‘‘যুৱক-যুৱতীসকলক নিজৰ গাঁৱতে উপাৰ্জনৰ সুযোগ দিয়ক । কৃষি, হাঁহ-কুকুৰা পালন, পশুপালন বা অন্যান্য ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যদি তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, তেন্তে গাঁৱত থকাৰ এটা কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰত থাকিব ৷” তেওঁ কয় ।
কৃষি, উদ্যান শস্য, হাঁহ-কুকুৰা পালন, ছাগলী পালন, পশুপালন আৰু শাক-পাচলি উৎপাদনৰ জৰিয়তে এনে সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰি ।
সীমান্ত অঞ্চলত সেনা আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা বাহিনীৰ উপস্থিতিয়েও স্থানীয় লোকৰ বাবে এক বৃহৎ বজাৰৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে । স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ মতে, দুৰ্গম সীমান্ত অঞ্চলত নিয়োজিত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বহু খাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দূৰ-দূৰণিৰ অঞ্চলৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া হয় । দুৰ্গম পথ আৰু দীঘলীয়া পৰিবহণৰ বাবে ইয়াৰ খৰচো অধিক হয় ।
ম্ৰাৰ মতে, স্থানীয় কৃষকসকলক আলু, পিয়াঁজ, নহৰু, শাক-পাচলি, কণী, কুকুৰাৰ মাংস আৰু অন্যান্য খাদ্যসামগ্ৰী উৎপাদনৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব পাৰি । “চৰকাৰে যদি স্থানীয় কৃষকক সহায় কৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী সেনা আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক যোগান ধৰিব পাৰি । বজাৰ ইতিমধ্যে আছে” তেওঁ কয় ।
এনে ব্যৱস্থাই স্থানীয় লোক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী দুয়ো পক্ষকে লাভান্বিত কৰিব বুলি ম্ৰাৰে লগতে কয় ।
“স্থানীয় লোকৰ কৰ্মসংস্থাপন আৰু উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি হ’ব, আনহাতে সেনাই সতেজ আৰু স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত খাদ্য লাভ কৰিব ৷” ম্ৰাই কয় ।
হাঁহ-কুকুৰা আৰু পশুপালনৰ বৃহৎ সম্ভাৱনা :
হাঁহ-কুকুৰা পালন আৰু পশুপালনো সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত উপাৰ্জনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হ’ব পাৰে । বৰ্তমান কুকুৰা আৰু অন্যান্য পশুজাত সামগ্ৰী বহু সময়ত দূৰৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰা কঢ়িয়াই আনিবলগীয়া হয় । দীঘলীয়া পথ আৰু দুৰ্গম যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ বাবে পৰিবহণৰ সময়ত লোকচানৰ সম্ভাৱনাও থাকে ৷ ম্ৰাৰ মতে, চৰকাৰী সহায়, প্ৰশিক্ষণ আৰু বজাৰৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলক হাঁহ-কুকুৰা পালন আৰু পশুপালনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে ।
“স্থানীয় হাঁহ-কুকুৰা পালনৰ ফাৰ্মক উৎসাহিত কৰিলে ইয়াতেই বজাৰ আছে । দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা যোগানৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব” তেওঁ কয় ।
ছাগলী পালনকে ধৰি অন্যান্য পশুপালনেও গাঁওবাসীক উৎসাহিত কৰিব । এনে কাৰ্যকলাপে স্থানীয় কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰাৰ লগতে বাহিৰৰ পৰা অহা সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।
শাক-পাচলি আৰু জৈৱিক কৃষিৰ সম্ভাৱনা :
সীমান্তৰ গাঁওসমূহত শাক-পাচলি আৰু জৈৱিক কৃষিৰো যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । ম্ৰাৰ মতে, ধানৰ লগতে শাক-পাচলি, পিয়াঁজ, নহৰু আৰু অন্যান্য কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদন কৰিব পাৰি । “পৰিয়ালসমূহক যদি শাক-পাচলি আৰু অন্যান্য খাদ্যসামগ্ৰী উৎপাদনত উৎসাহিত কৰা হয়, তেন্তে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ লগতে অতিৰিক্ত উৎপাদিত সামগ্ৰী স্থানীয় বজাৰত বিক্ৰীও কৰিব পাৰিব,” তেওঁ কয় ।
কৃষি, কিচেন গাৰ্ডেন, হাঁহ-কুকুৰা পালন আৰু পশুপালনক একেলগে সামৰি এক স্থানীয় জীৱিকা অভিযান গঢ়ি তুলিলে যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে গাঁৱত থকাৰ এক শক্তিশালী কাৰণ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি ম্ৰাৰে মত পোষণ কৰে ।
অব্যৱহৃত অট্টালিকাতকৈ জীৱিকা অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ :
গাঁৱৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ সময়ত অধিক অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ম্ৰাই?
“কোনো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে চৰকাৰে প্ৰথমে বুজিব লাগিব যে গাঁওখনক প্ৰকৃততে কি প্ৰয়োজন । কমিউনিটি হল বা ক্ৰীড়া সুবিধা তেতিয়াহে উপযোগী, যেতিয়া সেই সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এখন সক্ৰিয় সমাজ থাকে,” তেওঁ কয় ।
ম্ৰাৰ মতে, প্ৰতিখন গাঁৱৰ উন্নয়নৰ মডেলসমূহ একে হ’ব নালাগে । উদাহৰণস্বৰূপে, পৰ্যটকৰ আগমন হোৱা গাঁৱত কেম্পিং ছাইট বা পৰ্যটনকেন্দ্ৰিক সুবিধাই কাম কৰিব পাৰে । কিন্তু একে মডেল প্ৰতিখন দুৰ্গম সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত সফল নহ’বও পাৰে ।
“পুঁজি ব্যয়ৰ ধৰণ গাঁওখনৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে । এখন গাঁৱত যি কাম কৰে, আন এখন গাঁৱত সেই একে ব্যৱস্থা সফল নহ’বও পাৰে ৷”
প্ৰব্ৰজন বিপৰীতমুখী কৰাটো ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰো বিষয় :
সীমান্তৰ গাঁৱত মানুহক ধৰি ৰখাটো কেৱল অৰ্থনৈতিক বা সামাজিক বিষয় নহয় । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও ইয়াৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে । সীমান্তত বসবাস কৰা স্থানীয় লোকসকলৰ অঞ্চলটোৰ ভূমি, পথ আৰু চৌপাশৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে স্থানীয় জ্ঞান থাকে । তেওঁলোকৰ উপস্থিতিয়ে সীমান্ত গাঁওসমূহক সক্ৰিয় কৰি ৰাখে । যিবোৰ অঞ্চলত সীমান্তৰ প্ৰতিটো অংশত ভৌতিক বেৰ বা অন্যান্য স্থায়ী বাধা নাথাকে, তেনে অঞ্চলত স্থানীয় লোকৰ উপস্থিতি আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।
ম্ৰাৰ মতে, সীমান্ত গাঁৱৰ পৰা মানুহৰ প্ৰব্ৰজন বিপৰীতমুখী কৰাটো দীৰ্ঘম্যাদী অগ্ৰাধিকাৰ হোৱা উচিত ।
“মানুহৰ যদি কৰ্মসংস্থাপন আৰু ভাল জীৱন-যাপনৰ সুযোগ থাকে, তেন্তে তেওঁলোক ঘূৰি আহিব । সীমান্তৰ গাঁৱত মানুহক ধৰি ৰখাটো কেৱল উন্নয়নৰ বাবে নহয়, সীমান্তৰ শক্তিৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷’’ ম্ৰাৰে কয় ৷
স্বাধীনতা দিৱস: অতীতৰ দিনবোৰৰ স্মৃতি
ম্ৰাই আজিও স্মৰণ কৰে সীমান্তৰ গাঁওসমূহত অতীতত কেনেদৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল । বিদ্যালয়সমূহত বেণ্ড, পেৰেড, ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল । সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱানসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱত অংশ লৈছিল ।
আজিও পতাকা উত্তোলন আৰু অন্যান্য কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় যদিও বহু ঠাইত আগৰ দৰে জনসমাগম বা অংশগ্ৰহণ দেখা নাযায় । ম্ৰাৰ মতে, এই পৰিৱৰ্তন কেৱল স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়; ই গাঁওসমূহৰ সলনি যোৱা জনসংখ্যা আৰু সামাজিক জীৱনৰো প্ৰতিফলন ঘটায় ।
“উদযাপন এতিয়াও হয়, কিন্তু আগৰ দৰে ইমান মানুহ আৰু শিশুৱে অংশগ্ৰহণ নকৰে । জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তনে গাঁওবোৰৰ সামাজিক জীৱনো সলনি কৰি পেলাইছে ৷” তেওঁ কয় ।
এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱসত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন
১৫ আগষ্টত সমগ্ৰ দেশে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়তে ভাৰতৰ এই দুৰ্গম সীমান্ত গাঁওসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে—আগন্তুক প্ৰজন্ম এই গাঁওসমূহত থাকিবনে ?
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ‘হয়’ কোৱা হয় তেন্তে চৰকাৰী উন্নয়ন কেৱল পথ, অট্টালিকা আৰু কমিউনিটি হল নিৰ্মাণত সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰে । সীমান্তৰ গাঁৱক প্ৰয়োজন কৰ্মসংস্থাপন, স্থানীয় ব্যৱসায়, উন্নত কৃষি, পশুপালন আৰু হাঁহ-কুকুৰা পালনৰ সুযোগ, লগতে উপযুক্ত বজাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব ।
আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল—মানুহক নিজৰ গাঁৱত থাকিবলৈ বা গাঁৱলৈ ঘূৰি আহিবলৈ এক শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক পথ দিব লাগিব ।
“মানুহক থকাৰ এটা কাৰণ দিয়ক । ইয়াতেই যদি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু সন্মানজনক জীৱন-যাপন কৰিব পাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে গাঁও এৰি যাব নালাগে,” ম্ৰাই কয় ।
কাৰণ সীমান্তত কেৱল সেনা-জোৱানৰ উপস্থিতিয়েই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, নাগৰিকৰ উপস্থিতিও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই স্বাধীনতা দিৱসত সেয়েহে সীমান্ত গাঁৱৰ কাহিনী কেৱল জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ কাহিনী নহয় । এয়া মানুহক নিজৰ মাটিত ধৰি ৰখাৰ কাহিনী ।
এই গাঁওসমূহৰ স্থানীয় লোকসকলে প্ৰকাশ কৰা মতে, কেৱল অট্টালিকা নহয়, জীৱিকা গঢ়ি তুলিব লাগিব । কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি, স্থানীয় বজাৰ শক্তিশালী কৰা আৰু প্ৰব্ৰজন ধাৰা বিপৰীতমুখী কৰাৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰিব । তেতিয়াহে ভাৰতৰ দুৰ্গম সীমান্ত গাঁওসমূহ শক্তিশালী, সক্ৰিয় আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ।
সম্পদনা কক্ষত ৰাজ শইকীয়াৰ সহযোগত প্ৰকাশিত ৷
লগতে পঢ়ক: স্বাধীনতা দিৱসত লালকিল্লাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰিৱেশন কৰা হ'ব 'বন্দে মাতৰম'