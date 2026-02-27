ETV Bharat / bharat

এটা ব্যতিক্ৰমী বেংক, য'ত টকাৰ পৰিৱৰ্তে জমা থোৱা হয় সময়

সময় জমা থৈ প্ৰয়োজনত আপুনি সেই সময় উলিয়াবও পাৰে । কিন্তু সময় কেনেদৰে জমা কৰা হয় আৰু উলিওৱা হয় ?

Chandigarh Time Bank
চণ্ডীগড়ৰ সময় বেংক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 27, 2026 at 1:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

চণ্ডীগড় : বেংক বুলি ক'লে আপুনি কি বুজে ? নিশ্চিয় মনলৈ দুটা কথাই আহিব-এটা হৈছে ধন জমা থোৱা বেংক আৰু ব্লাড বেংক । কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আন এটা বেংক আছে । সেইটো হৈছে টাইম বা সময় বেংক । এই নামটো শুনি আচৰিত হৈছে নেকি আপুনি ? আচলতে চণ্ডীগড়ত আছে এই ব্যতিক্ৰমী বেংকটো । য'ত ধন নহয় সময় জমা কৰা হয় । অকলে বাস কৰা বা দৈনন্দিন কাম-কাজত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা বৃদ্ধসকলৰ বাবে 'সময় বেংক'ক আশাৰ ৰেঙনি হিচাপে দেখা গৈছে ।

এই সময় বেংকৰ ধাৰণাটোৰ অনন্য বৈশিষ্ট্য হ'ল বৃদ্ধসকলৰ যত্ন ল'বলৈ সময় দান কৰা সদস্যসকলে ইয়াক তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমা কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে সেই সময়খিনি প্ৰয়োজন হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

এই সন্দৰ্ভত বেংকৰ সদস্যসকলে কয় যে এই পদক্ষেপে কিছুমান অঞ্চল অনুসৰি সদস্যসকলক সংযোগ কৰে আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত ইজনে সিজনক সহায় কৰে । সদস্যসকলে দিয়া সময় ডিজিটেল পাছবুকত লিপিবদ্ধ কৰা হয় । যেতিয়া তেওঁলোকক বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে এই সঞ্চিত সময়খিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । উদ্দেশ্য হৈছে সমাজত সহযোগিতা আৰু সংবেদনশীলতাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলা । 'সময় দিয়ক, সেৱা পাওক' বাৰ্তাৰে এই মডেলটোৱে মানুহক নিস্বাৰ্থ সেৱাৰ দিশত অনুপ্ৰাণিত কৰে ।

Chandigarh Time Bank
এই বেংকৰ জৰিয়তে সময় জমা কৰিব পাৰি আৰু পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি (ETV Bharat)

বেংকৰ সদস্যসকলে দাবী কৰে যে সময় বেংকত নিৰাপত্তাৰ দিশটো গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰা হয় । সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু গ্ৰহণকাৰী দুয়োগৰাকীয়ে ফটো আৰু পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে কেৱাইচি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত পঞ্জীয়নভুক্ত সদস্য হ'ব পাৰে । পৰীক্ষণৰ পিছতহে সদস্যপদত অনুমোদন জনোৱা হয় । সহায় কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া সদস্যৰ সকলো তথ্য কোনো সেৱা প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে সেৱা গ্ৰহণকাৰী বৃদ্ধ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হয় ।

সেৱাৰ পিছত মতামত সংগ্ৰহ কৰা হয় আৰু অনুপযুক্ত আচৰণৰ অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত সেৱা আগবঢ়োৱা লোকজনৰ সদস্যপদ তৎক্ষণাত বাতিল কৰা হয় । অৱশ্যে সংগঠনটোৱে জাতি, ধৰ্ম বা লিংগৰ ভিত্তিত বৈষম্য নকৰে ।

বেংক পৰিচালনা কৰাসকলে জনাইছে যে আৰ্তজনৰ কোনো সদস্যই হয় হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে নহ'লে ফোনযোগে বা ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ দাখিল কৰিব পাৰে । কৰ্তৃপক্ষই এই অনুৰোধ ৰেকৰ্ড কৰে আৰু সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট পিন নম্বৰ এলেকাৰ পৰা এজন ইচ্ছুক সদস্যক মনোনীত কৰে । সেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে নিৰ্দিষ্ট সময়ত উপস্থিত হৈ সহায় আগবঢ়ায় । তেওঁলোকে বিচৰা কামটো সম্পূৰ্ণ হ'লেই সেৱাৰ সময় ডিজিটেল পাছবুকত লিপিবদ্ধ কৰা হয় ।

ইফালে সদস্যসকলক সৰু সৰু গ্ৰুপত একত্ৰিত কৰি মাহিলী সভা অনুষ্ঠিত কৰি পাৰস্পৰিক চিনাকি আৰু বিশ্বাস গঢ়ি তোলা হয় ।

Chandigarh Time Bank
সময় জমা কৰা সদস্যই বৃদ্ধসকলৰ যত্ন লৈছে (ETV Bharat)

অকলে বাস কৰা বৃদ্ধসকলক তেওঁলোকৰ নিসংগতা দূৰ কৰিবলৈ সময় দিয়া, চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, মন্দিৰ, উদ্যানলৈ লৈ যোৱা বা অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ বাবে তেওঁলোকক সংগ দিয়া আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ সময়ত সহায়ক হিচাপে যত্ন লোৱাৰ দলে বেংকে তিনি ধৰণৰ সহায় আগবঢ়ায় । এই সেৱাসমূহে কেৱল বৃদ্ধসকলক সহায় কৰাই নহয়, আৱেগিক সহায়ো প্ৰদান কৰে ।

এই পদক্ষেপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল সদস্যপদৰ বাবে কোনো মাচুল দিব নালাগে । সেৱাৰ বিনিময়তো কোনো ধৰণৰ ধন দিয়া নহয় বা লোৱা নহয় । বেংক পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকাসকলেও কোনো ধৰণৰ ধন নোলোৱাকৈ তেওঁলোকৰ সেৱা আগবঢ়ায় । সংস্থাটোৱে বিশ্বাস কৰে যে এই পদক্ষেপৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমাজত সহযোগিতাৰ মনোভাৱ প্ৰসাৰিত কৰা আৰু বৃদ্ধসকলক সন্মানজনক সহায় আগবঢ়োৱা ।

বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পি চি জৈনে কয়, "একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৃদ্ধসকলক সহায় কৰা আৰু সমাজত সহযোগিতাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলা । 'সময় দিয়ক, সেৱা লাভ কৰক'ৰ বাৰ্তাই মানুহক আগবাঢ়ি আহি সমাজৰ প্ৰতি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।"

অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি অৰুনেশ আগৰৱালাই কয়, "যেতিয়া এজন বৃদ্ধই মোক সহায় বিচাৰিছিল তেতিয়া মই এই পদক্ষেপত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত মই আন এখন চহৰত আছিলোঁ । মই মোৰ চিনাকি মানুহক কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰলৈ কোনোৱে সহায় কৰিবলৈ যোৱা নাছিল । অৱশেষত মই আম্বলাৰ পৰা উভতি আহি সময়মতে তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিলোঁ । এই ঘটনাই মোক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি দিলে । এতিয়া মই বহু লোকৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছোঁ ।"

বেংকৰ আন এগৰাকী সদস্য আই ডি সিঙে কয়, "২০১৯ চনত চণ্ডীগড়ত এই পদক্ষেপ আৰম্ভ হৈছিল । সেই সময়ত বেংকত মাত্ৰ ৫ জন লোকে যোগদান কৰিছিল । আজি আমাৰ সদস্য ৪৫০ লৈ বৃদ্ধি পাইছে । এই অনন্য পদক্ষেপৰ প্ৰতি উৎসাহ বাঢ়িছে আৰু অধিক লোকে যোগদান কৰিছে ।"

ইফালে এই পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত পৰ্যবেক্ষকসকলে কয় যে এই মডেলটোৱে সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :জংঘল এৰি ৰাস্তাত গম্ভীৰ খোজেৰে আগে আগে চিতা, পিছে পিছে মোবাইল লৈ ফটো তোলোতা

TAGGED:

চণ্ডীগড়
টাইম বেংক
ইটিভি ভাৰত অসম
সামাজিক দায়বদ্ধতা
সময় বেংক

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.