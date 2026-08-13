উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ খহি ৩ জনৰ মৃত্যু, এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ ১৮ জন শ্ৰমিক
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
Published : August 13, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 11:59 PM IST
চামোলী(উত্তৰাখণ্ড): উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাত এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পিপালকোটিৰ টিএইচডিচি(তেহৰি হাইড্ৰ’ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড) ৰ এটা সুৰংগ খহি কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰে । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।
তথ্য অনুসৰি, পিপালকোটি সুৰংগটো খহি পৰাৰ লগে লগে ২২ জন লোক আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰে ১৮ জন শ্ৰমিকক বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই ঘটনাত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে, কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক ৷
চামোলীৰ জিলা দণ্ডাধীশ গৌৰৱ কুমাৰে এই দুৰ্ঘটনা হোৱাটো নিশ্চিত কৰে । ইতিমধ্যে সুৰংগটোৰ পৰা কেইবাজনো লোকক নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে ৷ বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । আনহাতে, আহতসকলক পিপালকোটিৰ বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
বিষয় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে । ঘটনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাৎক্ষণিকভাৱে এনডিআৰএফ আৰু ইউকেএছডিআৰএফৰ উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে সুৰংগটো পানী আৰু ধ্বংসাৱশেষেৰে ভৰি পৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की सूचना प्राप्त हुई है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026
घटना की गंभीरता को देखते हुए @NDRFHQ और @uksdrf की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया है। जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित एजेंसियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
स्वयं भी…
আনহাতে, জিলা প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী প্ৰতিটো সংস্থাক যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ব্যক্তিগতভাৱে বিষয়াসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত থকাৰ লগতে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছো । আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা ৷ সকলোৰে সুৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’
লগতে পঢ়ক: অস্ত্ৰ এৰি খোজ দিলে ৰেম্পত: নক্সালবাদী শিবিৰৰ পৰা ফেশ্বন জগতলৈ অবিশ্বাস্য যাত্ৰা!