ETV Bharat / bharat

উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ খহি ৩ জনৰ মৃত্যু, এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ ১৮ জন শ্ৰমিক

বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷

CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT
উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলীত বৃহৎ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 13, 2026 at 10:21 PM IST

|

Updated : August 13, 2026 at 11:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চামোলী(উত্তৰাখণ্ড): উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলী জিলাত এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পিপালকোটিৰ টিএইচডিচি(তেহৰি হাইড্ৰ’ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড) ৰ এটা সুৰংগ খহি কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ পৰে । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

তথ্য অনুসৰি, পিপালকোটি সুৰংগটো খহি পৰাৰ লগে লগে ২২ জন লোক আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ ইয়াৰে ১৮ জন শ্ৰমিকক বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই ঘটনাত তিনিজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে, কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক ৷

চামোলীৰ জিলা দণ্ডাধীশ গৌৰৱ কুমাৰে এই দুৰ্ঘটনা হোৱাটো নিশ্চিত কৰে । ইতিমধ্যে সুৰংগটোৰ পৰা কেইবাজনো লোকক নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে ৷ বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । আনহাতে, আহতসকলক পিপালকোটিৰ বিবেকানন্দ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

বিষয় সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে । ঘটনাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তাৎক্ষণিকভাৱে এনডিআৰএফ আৰু ইউকেএছডিআৰএফৰ উদ্ধাৰকাৰী দল ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে সুৰংগটো পানী আৰু ধ্বংসাৱশেষেৰে ভৰি পৰে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

আনহাতে, জিলা প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী প্ৰতিটো সংস্থাক যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘মই ব্যক্তিগতভাৱে বিষয়াসকলৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত থকাৰ লগতে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি আছো । আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে সুৰংগটোত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিক নিৰাপদে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা ৷ সকলোৰে সুৰক্ষাৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো ।’’

লগতে পঢ়ক: অস্ত্ৰ এৰি খোজ দিলে ৰেম্পত: নক্সালবাদী শিবিৰৰ পৰা ফেশ্বন জগতলৈ অবিশ্বাস্য যাত্ৰা!

Last Updated : August 13, 2026 at 11:59 PM IST

TAGGED:

উত্তৰাখণ্ডত সুৰংগ দুৰ্ঘটনা
চামোলী জিলাত দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
সামাজিক মাধ্যমত পুষ্কৰ সিং ধামী
CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.