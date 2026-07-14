বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই পঁইতাচোৰাৰ দল যাব সংসদ অভিমুখে
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ ‘চলো সংসদ’ কাৰ্যসূচী ঘোষণা ৷
Published : July 14, 2026 at 6:43 PM IST
নতুন দিল্লী: দিল্লীৰ জন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদত ব্যস্ত হৈ আছে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী ৷ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি মুকলি সমৰ্থন জনাই সোণম ৱাংচুকে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ৱাংচুকে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৷
সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনতে সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । অৰ্থাৎ ২০ জুলাইত তেওঁলোকে সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব ৷
CHALO SANSAD!!— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 14, 2026
Give a missed call and mark your attendance for 20th July
70116 70115 pic.twitter.com/c3AQHAd2ut
উল্লেখ্য যে, ৰাজধানী চহৰখনৰ যন্তৰ-মন্তৰত ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে কৰা প্ৰতিবাদে মঙলবাৰে ২৫ দিনত ভৰি দিছে ৷ দেশত প্ৰচলিত পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংশোধন, প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নিদিয়া বুলি দলটোৰ মুৰব্বী অভিজিৎ দীপকেই অভিযোগ তুলিছে ৷
আনহাতে, সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচীয়েও ১৭নং দিনটোত ভৰি দিছে ।
ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুৰব্বী তথা প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই ২০ জুলাইত যন্তৰ-মন্তৰৰ পৰা সংসদলৈ শান্তিপূৰ্ণ পদযাত্ৰা কৰা হ’ব বুলি মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে । দীপকেই লগতে উল্লেখ কৰে যে এই পদযাত্ৰা কোনো এটা সংগঠনৰ নিজাববীয়া উদ্যোগ নহয় ৷ বৰং দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুৱক-যুৱতী আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্বচ্ছতা আৰু সংস্কাৰৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা লোকসকলেহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ‘সংসদ মাৰ্চ’ নামৰ পদযাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কণ্ঠ চৰকাৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সকলো প্ৰকাৰৰ সংস্কাৰৰ পোষকতা কৰা । এই যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ অংশ হিচাপে ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে মুকলি কৰিছে এক হেল্পলাইন নম্বৰ ৷ নম্বৰটো হৈছে - ৭০১১৬৭০১১৫ । ২০ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগা এই পদযাত্ৰাত যোগদান কৰিব বিচৰাসকলে নম্বৰটোত মিছড কল দি পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব ।
দীপকেই লগতে কয় যে এই আন্দোলনৰ সমৰ্থনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কিমানগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, যুৱক-যুৱতী আৰু নাগৰিকে দিল্লীলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰাটোৱে এই পদক্ষেপৰ মূল লক্ষ্য ।
লগতে পঢ়ক: ককৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ অনশন : সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি