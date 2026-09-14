বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে হায়দৰাবাদ

বিদেশী শিক্ষাৰ্থীৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰিছে হায়দৰাবাদ
হায়দৰাবাদৰ ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে বিদেশী শিক্ষাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে । ৮০ খনৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে চহৰখনৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ।
Published : September 14, 2026 at 2:49 PM IST
হায়দৰাবাদ : তেলেংগানাৰ ৰাজধানী চহৰ হায়দৰাবাদ শেহতীয়াভাৱে গুণগত শিক্ষা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক মানদণ্ডৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । কিছু বছৰৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ বিভিন্ন শিক্ষাৰ বাবে বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আগমনো বৃদ্ধি পাইছে ।
বিশেষকৈ স্নাতক, স্নাতকোত্তৰ আৰু অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
আমেৰিকা, ইউৰোপ, এছিয়া, আফ্ৰিকা মহাদেশৰ ৮০ খনৰো অধিক ৰাষ্ট্ৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বৰ্তমান ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মৌলানা আজাদ ৰাষ্ট্ৰীয় উৰ্দু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দৰাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনটিইউৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি আছে ।
বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে হায়দৰাবাদক বাছনি কৰাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে শিক্ষাৰ খৰচ । হায়দৰাবাদৰ তুলনাত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ দেশত অধিক খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । অৰ্থাৎ সেই দেশবোৰত উচ্চ শিক্ষাৰ ব্যয় ভাৰত বা হায়দৰাবাদৰ তুলনাত বহুত বেছি ।
আন আন দেশৰ তুলনাত আফ্ৰিকাৰ পৰা হায়দৰাবাদলৈ অহা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক । আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাৰ্থী উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে হায়দৰাবাদৰ ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বাছনি কৰিছে ।
ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সৰ্বাধিক বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আতিথ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকা, নাইজেৰিয়া, জাম্বিয়া আৰু এংগোলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (অ'ইউ) কেম্পাছৰ লগতে ছাইফাবাদ পিজি কলেজত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিছে ।
ইফালে ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে পাৰস্পৰিক চুক্তিৰ অংশ হিচাপে হায়দৰাবাদত ডিগ্ৰী আৰু অভিযান্ত্ৰিক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছে । আমেৰিকা আৰু জাৰ্মানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে জেএনটিইউৰ বিষয়াসকলৰ আলোচনাও অব্যাহত আছে ।
ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য কুমাৰ মোলুগাৰমে জনোৱা মতে বহু বিদেশী শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজ নিজ দেশত চাকৰি আৰু নিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ স্বাৰ্থতে ভাৰতলৈ আহি বিভিন্ন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে । তেওঁ জনোৱা মতে ওছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰা বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ দেশত চাকৰি আৰু নিয়োগৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীৰ পিছত পি এইচ ডি সম্পূৰ্ণ কৰিলে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট হোৱাৰ পথ মুকলি হয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা সংস্থাসমূহত নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰে । তেওঁ লগতে কয়, "আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ফেল'শ্বিপ প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ব, যাতে তেওঁলোকৰ অধিকাংশক হায়দৰাবাদলৈ আহিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰি ।"
লগতে পঢ়ক :
হাইবিজ টিভিৰ কফি টেবুল বুক উন্মোচনত ৰামোজী গ্ৰুপৰ শৈলাজা কিৰণ আৰু চি এইছ বিজয়েশ্বৰীক সম্বৰ্ধনা