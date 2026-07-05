কেন্দ্ৰৰ প্ৰাকৃতিক গেছ যোগানৰ জৰুৰীকালীন নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ
ভাৰতৰ খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ৪০-৪৫ শতাংশ পশ্চিম এছিয়াৰ পৰা আহে ।
Published : July 5, 2026 at 2:43 PM IST
নতুন দিল্লী: পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাত কিছুপৰিমাণে প্ৰশমিত হোৱাত হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ (এলএনজি)পৰিবহণ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে । এলএনজি পৰিবহণ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাত পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ সময়ত জাৰি কৰা জৰুৰীকালীন প্ৰাকৃতিক গেছ যোগান নিয়ন্ত্ৰণ আদেশৰ অধিকাংশই চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ।
শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতি জাৰি কৰিছে । এই বিবৃতিটোত পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাকৃতিক গেছ (যোগান নিয়ন্ত্ৰণ) আদেশ, ২০২৬ সংশোধন কৰা হৈছে । এই সংশোধনীত মূল কাৰ্যকৰী বিধানসমূহ বাদ দিয়া হৈছে । সেইবাবে চৰকাৰে উল্লেখ কৰা নতুন অগ্ৰাধিকাৰ গ্ৰাহক তালিকা অনুসৰি সকলো ঘৰুৱাভাৱে উৎপাদিত প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু আমদানিকৃত এলএনজি বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে ।
সামুদ্ৰিক যাতায়ত পুনৰ আৰম্ভ :
উল্লেখ্য় যে যোৱা ৯ মাৰ্চত পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ ফলত হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে এলএনজিৰ পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্মা বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন অনুসৰি মূল আদেশ জাৰি কৰা হৈছিল । পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে যুদ্ধবিৰতি, আলোচনা চলি থকা বাবে হৰমুজ প্ৰণালীৰে সামুদ্ৰিক যাতায়ত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ।
যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে আক্ৰমণ আৰু তেহৰাণে প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণৰ পিছত উপসাগৰীয় অঞ্চলৰ পৰা ইন্ধন যোগানৰ ক্ষেত্ৰত হৰমুজ প্ৰণালী কাৰ্যকৰীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল । ইয়াৰ ফলত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা তিনিটা জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত গেছ যোগান নিয়ন্ত্ৰণ অন্যতম আছিল ।
ইয়াৰে আন দুটা ব্যৱস্থা হৈছে পেট্ৰ’কেমিকেলৰ পৰা ফিডষ্টক ডাইভাৰ্ট কৰি এলপিজি উৎপাদন সৰ্বাধিক কৰিবলৈ শোধনাগাৰক নিৰ্দেশ দিয়া আৰু গ্ৰাহকক ডিজেল বিক্ৰীত থকা বাধা পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হোৱাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকাৰক আৰু গ্ৰাহক । ভাৰতে ইয়াৰ প্রয়োজনীয় খাৰুৱা তেলৰ প্রায় ৮৮ শতাংশ আৰু প্রাকৃতিক গেছৰ প্রয়োজনীয় প্রায় আধা অংশই বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰে ৷
পশ্চিম এছিয়াৰ পৰা ৬৫ শতাংশ এলএনজি যোগান :
ভাৰতে খাৰুৱা তেল আমদানিৰ প্ৰায় ৪০-৪৫ শতাংশ আৰু ইয়াৰ প্ৰায় ৬৫ শতাংশ এলএনজি যোগান পশ্চিম এছিয়াৰ পৰা আহে । সেইবাবে হৰমুজ প্ৰণালীত ব্যাঘাত জন্মাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হৈছিল । উপসাগৰীয় ইন্ধনৰ বেছিভাগ ৰপ্তানি জাহাজেৰে কৰা হয় । জলপথৰ মাজেৰে হোৱা যাতায়তৰ ভাবুকিৰ বাবে চৰকাৰে ঘৰুৱা ইন্ধন আৰু গেছ যোগান সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে মাৰ্চত জৰুৰীকালীন ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছিল । জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাৰ অধীনত পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছ (পিএনজি) পৰিয়াল, পৰিবহণ, এলপিজি উৎপাদন আৰু পাইপলাইন পৰিচালনাৰ বাবে সংকুচিত প্ৰাকৃতিক গেছ (চিএনজি)ৰ যোগান বিগত ছমাহৰ গড় ব্যৱহাৰৰ ১০০ শতাংশত ৰাখিব লাগিছিল ।
সাৰ উদ্যোগসমূহক তেওঁলোকৰ গড় গেছৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ৭০ শতাংশ নিশ্চিত কৰা হৈছিল । আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় গেছ গ্ৰীড আৰু চহৰৰ গেছ বিতৰণ নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত ঔদ্যোগিক গ্ৰাহকসকলক কাৰ্যকৰী উপলব্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ গড় ব্যৱহাৰৰ ৮০ শতাংশ নিশ্চিত কৰা হৈছিল ।
সেই অগ্ৰাধিকাৰসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে পেট্ৰ’কেমিকেল প্লাণ্ট আৰু বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰসমূহলৈ গেছ যোগান হ্ৰাস কৰাৰ অনুমোদন দিছিল । একে সময়তে তেল শোধনাগাৰসমূহক গেছৰ ব্যৱহাৰ গড় ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় ৬৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
এই আদেশত পেট্ৰলিয়াম পৰিকল্পনা আৰু বিশ্লেষণ কোষৰ (পিপিএচি)ৰ সমন্বয়ত গেছ যোগান একত্ৰিত আৰু পুনৰ বিতৰণ কৰা, ডাইভাৰ্ট কৰা গেছৰ বাবে ঠিক কৰা মূল্য অৱগত কৰা আৰু সংশোধিত আবণ্টনৰ সময়সূচী ৰূপায়ণৰ তদাৰক কৰাটোও বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল । গেছ উৎপাদক, এলএনজি আমদানিকাৰক, বজাৰকৰ্তা, পাইপলাইন পৰিচালক আৰু চহৰৰ গেছ বিতৰকসকলক সংশোধিত যোগানৰ সময়সূচী মানি চলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:হৰমুজ মুকলি হ’ল, পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ দাম কমিবনে এতিয়া ?
মোদীৰ হৰমুজ বাৰ্তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সংকেত