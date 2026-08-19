বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কিছু বাংলাভাষী লোকক ঘূৰাই অনা হৈছে : আদালতক অৱগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ

বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কিছু বাংলাভাষী লোকক ঘূৰাই অনা হৈছে : আদালতক অৱগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ
বিচাৰপীঠে কয় যে, বিতাড়িত কিছু লোকসকল ঘূৰি আহিছে সেয়ে তেওঁলোকৰ আবেদন নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যাব ৷
Published : August 19, 2026 at 8:53 PM IST
নতুন দিল্লী : বিতাড়িত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী সম্পৰ্কত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ । বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱগত কৰে যে পশ্চিমবংগৰ পৰা বাংলাদেশলৈ পঠোৱা নাগৰিকত্ব সন্দেহৰ আৱৰ্তত থকা কিছুমান বাংলাভাষী ব্যক্তিক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে । মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ৷
বিচাৰপীঠে এই ঘটনা লক্ষ্য লৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কিছুমান বাংলাভাষী ব্যক্তিক ঘূৰাই অনাৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি কৰে । শুনানিৰ সময়ত বিতাড়িত ব্যক্তিসকলৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সঞ্জয় হেগড়েয়ে কয় যে তাৎক্ষণিক সমস্যাটো ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাৰ হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে সমাধান কৰা হৈছে ।
হেগড়েয়ে কয়, "তেওঁৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে মই তেওঁৰ (ছলিচিটৰ জেনেৰেল) ওচৰত কৃতজ্ঞ । বিষয়টো সমাধান হৈছে । সকলোৱে ঘূৰি আহিছে ।" বিচাৰপীঠে হেগড়েৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে আৰু লগতে কয় যে ইয়াক জনোৱা হৈছে যে বিশেষ গোচৰ হিচাপে উত্তৰদাতাসকলক ঘূৰাই অনা হৈছে ৷ বিচাৰপীঠে কয় যে যিহেতু ব্যক্তিসকল ভাৰতলৈ উভতি আহিছে, গতিকে কাৰ্যবিধি বিচাৰাধীন ৰখাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি কৰে ।
অৱশ্যে বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ লগত জড়িত আইনী প্ৰশ্ন মুকলি কৰাৰ কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে । চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বে বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কৰা কিছুমান ব্যক্তিক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিচাৰপীঠক অৱগত কৰিছিল । সেই সময়ত এই কথা উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ দাবী পৰৱৰ্তী সময়ত পৰীক্ষা কৰা হ'ব ।
যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাতুন আৰু তেওঁৰ ৮ বছৰীয়া সন্তানক সীমান্তৰে বাংলাদেশলৈ পঠিওৱাৰ কেইমাহমানৰ পাছত মানৱীয় ভিত্তিত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিছিল । উল্লেখ্য যে অসমকে ধৰি সীমান্তৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অবৈধ বাংলাদেশী বিতাড়নৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উত্থাপন কৰা এই তথ্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত দলত আৰএছএছৰ ব্যক্তি; প্ৰস্তুত কৰিব একাদশ-দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি