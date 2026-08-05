কেন্দ্ৰৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ : নীট স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ১২ জনীয়া কমিটী গঠন
এই কমিটীখনত এনএমচি, এনটিএ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা ব’ৰ্ডৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ অন্যান্য বিষয়াসকলকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
By Sumit Saxena
Published : August 5, 2026 at 12:29 AM IST
নতুন দিল্লী: স্নাতকোত্তৰ শাখাত নামভৰ্তি কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা-সহ-প্ৰৱেশ পৰীক্ষা(NEET) ৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ১২ জনীয়া সদস্যৰে গঠিত এখন বিশেষজ্ঞ সমিতি গঠন কৰা হৈছে । মঙলবাৰে এই তথ্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱা হৈছে ৷
এই বিষয়টো ন্যায়াধীশ পিএছ নৰসিংহ আৰু ন্যায়াধীশ আলোক আৰাধেৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷ কেন্দ্ৰৰ হৈ অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল(এএছজি) ঐশ্বৰ্য ভাটি হাজিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে আবেদনকাৰী হৰিচৰণ দেৱগন আদিৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা পিংকী আনন্দ আৰু অধিবক্তা সত্যম সিঙে আদালতত হাজিৰ হয় ।
স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতিলিপি ভাটিয়ে আদালতত উপস্থাপন কৰে । এই নিৰ্দেশ অনুসৰি ডিজিএইচএছ ডাঃ লৱনীশ জি কৃষ্ণৰ অধ্যক্ষতাত এখন কমিটী গঠন কৰা হৈছে ৷ এই কমিটীখনত সহকাৰী সঞ্চালকপ্ৰধান(এমই) ডাঃ প্ৰবীণ কুমাৰ দাসক সদস্য সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে । এই সমিতিখনত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ অন্যান্য বিষয়াসকলৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ(এনএমচি), ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা(এনটিএ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা ব’ৰ্ড (এনবিই)ৰ প্ৰতিনিধিসকলো আছে ।
কাৰ্যালয়ৰ আদেশ অনুসৰি সমিতিৰ কামসমূহ হৈছে - নীট পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বৰ্তমানৰ নামভৰ্তি ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত এক বিস্তৃত নিৰীক্ষণ চলোৱাৰ পদ্ধতি বাহিৰ কৰা, বিভিন্ন অংশীদাৰক এই ব্যৱস্থাৰ সৈতে জড়িত কৰা, বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ আৰু ভূল-ত্ৰুটিসমূহ চিনাক্ত কৰা আৰু ব্যৱহাৰিক আৰু কাৰ্যকৰী সমাধান বিচাৰি উলিওৱা ।
অংশীদাৰসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচৰা কমিটীখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ মুঠ আঠ সপ্তাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব বুলি ভাটীয়ে জানিবলৈ দিয়ে । বিচাৰপীঠখনে কমিটীখনক অংশীদাৰসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰি ৮ সপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
উল্লেখ্য যে, নীট-স্নাতকোত্তৰ ২০২৫ চনৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফৰ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বিচাৰপীঠে এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল ।
এই আবেদনত ১৩ জানুৱাৰীত এনবিইএমএছে জাৰি কৰা জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল, য’ত যোগ্যতা অৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কাট অফৰ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হৈছিল ৷ বিগত ১৩ জানুৱাৰীত জাৰি কৰা এই জাননীখনত নীট-পিজি ২০২৫-২৬ কাউন্সেলিঙৰ তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ বাবে বিভিন্ন শিতানত নূন্যতম যোগ্যতাসম্পন্ন শতাংশৰে কাট অফ হ্ৰাস কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: অ’এমআৰ শ্বীটত অমিল আছিল ! আদালতৰ সন্মুখত নীট পৰীক্ষাৰ্থীৰ যুক্তি