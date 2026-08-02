অসমকে ধৰি ৭ বানপীড়িত ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰৰ আগতীয়াকৈ ২,১১৭ কোটি টকা মুকলি
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই সাহায্যত অনুমোদন জনাইছে । অসমে প্ৰথম কিস্তি হিচাপে ৩৭৯.৩৫ কোটি টকা লাভ কৰিছে ।
Published : August 2, 2026 at 11:56 AM IST
নতুন দিল্লী : অসমকে ধৰি সাতখন বানপীড়িত ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ পৰা ২,১১৭.৮৫ কোটি টকা মুকলি কৰি দিবলৈ অনুমোদন জনাইছে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শনিবাৰে জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি বাৰিষাৰ সময়ত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সাতখন ৰাজ্যক সহায় কৰিবলৈ ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি পুঁজিৰ ২,১১৭.৮৫ কোটি টকাৰ অংশৰ আগতীয়াকৈ মুকলি কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে ৷
বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত হিমাচল প্ৰদেশ, ওড়িশা আৰু নাগালেণ্ডে ইতিমধ্যে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিছে ।
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে, " সাহায্য অভিযানৰ বাবে সময়মতে ধনৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এছডিআৰএফৰ কেন্দ্ৰীয় অংশীদাৰিত্বৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিমাচল প্ৰদেশ আৰু ওড়িশালৈ আগতীয়াকৈ মুকলি কৰি দিয়াত অনুমোদন জনাইছে । হিমাচল প্ৰদেশৰ বাবে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ১৯৩.৯৫ কোটি আৰু ওড়িশাৰ বাবে ৫০০ কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছে ।"
Modi govt. stands firm with flood affected states. UHM Shri @AmitShah approved ₹2,117.85 crore under the State Disaster Response Fund for the states affected by floods during the ongoing monsoon.— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 1, 2026
Out of the seven affected states, Himachal Pradesh, Odisha, and Nagaland have…
ইফালে সাহায্য অভিযানৰ বাবে সম্পদৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰযোজ্য নিৰ্দেশনাৰ অধীনত প্ৰয়োজনীয় কাগজ-পত্ৰ শিথিল কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, গুজৰাট, আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে প্ৰথম কিস্তিৰ আগতীয়াকৈ মুকলিৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে ৷
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাবে ৪৪.৫৫ কোটি, অসমৰ বাবে ৩৭৯.৩৫ কোটি, গুজৰাটৰ বাবে ৫০০ কোটি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ৫০০ কোটি টকাৰ সাহায্য অনুমোদন জনোৱা হৈছে ।
বিবৃতিটোত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বানপীড়িত ৰাজ্যসমূহৰ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান শক্তিশালী কৰাৰ বাবে মুঠ ২,১১৭.৮৫ কোটি টকা উপলব্ধ কৰা হৈছে ।
ক্ষয়-ক্ষতিৰ বুজ ল’বলৈ ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসমলৈ আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ কেন্দ্ৰীয় দল (IMCT) প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আই এম চি টিয়ে দুবাৰকৈ ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ অনুৰোধত ৰাজ্যখনৰ বাবে আইএমচিটি গঠন কৰা হৈছে । বাৰিষাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কেন্দ্রীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ সহযোগত বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আহিছে ৷"
লগতে পঢ়ক : ১২ দিনৰ ভিতৰত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৩৭৯.৩৫ কোটি মুকলি