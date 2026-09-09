ETV Bharat / bharat

বহিঃৰাজ্যত থকা উত্তৰ পূবৰ লোকৰ নিৰাপত্তা-সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সষ্টম গৃহ মন্ত্ৰালয়

দেশৰ মহানগৰসমূহত বাস কৰা উত্তৰ পূবৰ লোকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । লোৱা হৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত ।

ministry of Home Affairs
বহিঃৰাজ্যত থকা উত্তৰ পূবৰ লোকৰ নিৰাপত্তা-সুৰক্ষা সম্পৰ্কে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ বৈঠক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 9:11 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাৰ পিছতে দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাজধানীকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উত্তৰ পূবৰ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰসংগতো পুনৰ এবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে । গৃহ মন্ত্ৰালয়েও বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । উত্তৰ পূবৰ লোকসকলৰ অভিযোগ আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে মহানগৰসমূহত ন'ডেল বিষয়া নিযুক্তি দিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰালয়ে সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ পত্ৰ লিখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । দক্ষিণ-পূব দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পীক নৃশংস হত্যাৰ পিছতে উত্তৰ পূবৰ লোকৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়ত গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।

Joram Maivio, Special Invitee to the monitoring committee
গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতিৰ বৈঠকলৈ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত জোৰাম মাইভিঅ' (Special Arrangement (ETV Bharat))

মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ততো গ্ৰহণ কৰা হয় । এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে বাহিৰত থকা বিশেষকৈ মুখ্য চহৰত বাস কৰা উত্তৰ পূবৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱাৰ বৈষম্য, হাৰাশাস্তি আৰু অন্যান্য অভিযোগৰ সমাধানৰ বাবে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰা ।

গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ উত্তৰ-পূব সংমণ্ডলৰ যুটীয়া সচিব নিৰাজ কুমাৰ বানছোদৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত বৈঠকত দিল্লী আৰক্ষী, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় (DoNER), ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ (এন চি ই আৰ টি) আৰু গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগ আৰু সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

বৈঠকত নতুন দিল্লীৰ উত্তৰ-পূব সহায়ক কেন্দ্ৰৰ সচিব ড৹ আলানা গোলমেই; দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন অনুষদৰ সহকাৰী অধ্যাপক ড৹ মিজুম ন্যোডু আৰু নিৰীক্ষণ সমিতিৰ বিশেষ আমন্ত্ৰিত জোৰাম মাইভিঅ'ও উপস্থিত থাকে ।

বুধবাৰে ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মাইভিঅ'ই কয় যে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰথম অৱস্থাত উত্তৰ-পূবৰ বৃহৎ সংখ্যক লোক বাস কৰা মহানগৰসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব । তেওঁ লগতে কয়, "এই পত্ৰখন সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ লিখা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।"

এই প্ৰস্তাৱিত পদক্ষেপৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে বৈষম্য, হাৰাশাস্তি, হিংসা বা অন্যান্য সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে যাতে প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগৰ এক পৰিচিত মাধ্যম থাকে । দিল্লী, গুৰুগ্ৰাম, বেংগালুৰু, গাজিয়াবাদ, নয়ডাকে ধৰি কেইবাখনো মহানগৰত ইতিমধ্যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ন'ডেল বিষয়া আছে । অৱশ্যে নিৰীক্ষণ সমিতিৰ সদস্যসকলে অনুভৱ কৰিছে যে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাসমূহ শক্তিশালী আৰু উন্নত সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন ।

মাইভিঅ'ই কয়, "আমাৰ ইতিমধ্যে দিল্লী, গুৰুগ্ৰাম, বেংগালুৰু, গাজিয়াবাদ, নয়ডাৰ দৰে চহৰত উত্তৰ-পূবৰ লোকৰ বাবে ন'ডেল বিষয়া আছে, কিন্তু ঘটনা সংঘটিত হৈয়েই থাকে । এয়া এক গুৰুতৰ বিষয় গতিকে আমি পৰিস্থিতি পুনৰীক্ষণ কৰি ন'ডেল বিষয়াসকলে সংহত পদক্ষেপ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে এনে ঘটনা বন্ধ কৰিব পৰা যায় ।" তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ সৈতে জড়িত ঘটনাসমূহ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছে যদিও শেহতীয়া ঘটনাসমূহে প্ৰমাণ কৰিছে যে অধিক স্থায়ী প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন ।

মাইভিঅ'ই কয়, "চৰকাৰে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহু দিশত পৰিস্থিতিৰ উন্নতি হৈছে । কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা বিৰক্তিকৰ ঘটনা আৰু পৰিঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক সংহত পন্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন ।"

উল্লেখ্য যে দক্ষিণ-পূব দিল্লীত ৮ জনীয়া এটা দলে আক্ৰমণ কৰা চংথাম বিক্ৰম সিঙৰ মৃত্যুৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টোৱে অধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে । এই ঘটনাই মহানগৰত বসবাস কৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ পুনৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

মাইভিঅ'ই লগতে কয়, "মাত্ৰ দুদিন পূৰ্বে দিল্লীত প্ৰখ্যাত মণিপুৰী সংগীত শিল্পী চংথাম বিক্ৰমক নিৰ্মমভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত মৃত্যু হয় । এয়া অতি যন্ত্ৰণাদায়ক আৰু একেবাৰে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । ন্যায় দিব লাগিব আৰু ভৱিষ্যতে এনে কৰুণ আৰু অন্যায়ৰ ঘটনা যাতে কেতিয়াও পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে কঠোৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা বলবৎ কৰিব লাগিব ।" তেওঁ কয় যে এই বিষয়টো ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ বাহিৰলৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু জাতীয় সংহতিৰ ক্ষেত্ৰত বহল প্ৰভাৱ পৰিছে ।

তেওঁ কয়, "মহানগৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু উদ্বেগসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য, সংহতি, সামাজিক সম্প্ৰীতি গঢ়াৰ বৃহত্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় ।"

নিৰীক্ষণ সমিতিখনে বৈষম্য প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সঁহাৰি উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক বহল পৰিসৰৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ সম্ভাৱ্য সংশোধনী, বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ অধিক অন্তৰ্ভুক্তি, চৰকাৰে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহ শক্তিশালী আৰু নিৰীক্ষণ কৰা ।

সমিতিখনে প্রস্তাৱিত উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানৰ অগ্রগতিৰ পর্যালোচনা কৰাৰ উপৰিও জনশক্তি বৃদ্ধি আৰু উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষ আৰক্ষী ইউনিট (SPUNER) শক্তিশালী কৰাৰ প্রয়োজনীয়তা সন্দর্ভত আলোচনা কৰে ৷

এই বৈঠকত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ হোষ্টেল, সমগ্ৰ দেশৰ অঞ্চলটোৰ লোকৰ সৈতে জড়িত গোচৰ আৰু ঘটনা, আইনী ব্যৱস্থা, আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ আৰু সংবেদনশীলতা বিষয় আদিও সামৰি লোৱা হয় ।

নিৰীক্ষণ সমিতিৰ সদস্যসকলে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তত বসবাস কৰা উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় উদ্বেগসমূহ পৰীক্ষা কৰিবলৈ গঠন কৰা বেজবৰুৱা সমিতিৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ।

বৈঠকত উপস্থিত থকা নিৰীক্ষণ সমিতিৰ বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰিত জোৰাম মাইভিঅ'ই কয় যে উত্তৰ-পূবৰ বৈচিত্ৰময় ইতিহাস, সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাৰ বিষয়েও পক্ষপাতিত্ব আৰু ভুল ধাৰণাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে অধিক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয়, "আমি শেহতীয়া হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনে কাণ্ড ৰোধৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ লগতে সম্ভৱপৰ কঠোৰতম ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ ।"

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ২০১৮ চনত গঠন কৰা হৈছিল গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতি । এই সমিতিৰ দায়িত্ব হৈছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বাস কৰা উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা বৰ্ণ বৈষম্যৰ সৈতে জড়িত সমস্যা আৰু অভিযোগসমূহ নিৰীক্ষণ আৰু সমাধান কৰা ।

লগতে পঢ়ক :

দিল্লীত মণিপুৰৰ সংগীত শিল্পী বিক্ৰম সিঙৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ গৰম দেশৰ ৰাজনীতি

TAGGED:

VIKRAM SINGH MURDER
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল
গৃহ মন্ত্ৰালয়
গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতি
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.