যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বাতিল; উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ কেন্দ্ৰ

যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ বাতিল; উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ কেন্দ্ৰ
ভাৰতৰ মহাধিবক্তা তুষাৰ মেহতাই কয় যে চৰকাৰে ১৪২ অনুচ্ছেদ আৰোপ কৰিব । মঙলবাৰে বিষয়টোৰ ওপৰত জৰুৰী শুনানি হ'ব ।
Published : August 31, 2026 at 8:20 PM IST
নতুন দিল্লী : সংবিধানৰ ১৪২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত থকা বিশেষ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হোৱা এফআইআৰ বাতিলৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ।
মহাধিবক্তা তুষাৰ মেহতাই ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত চলি থকা বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হ’বলৈ ওলোৱাৰ সময়তে মৌখিকভাৱে উল্লেখ কৰে আৰু মঙলবাৰে জৰুৰী শুনানিৰ বাবে আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, মুখ্য ন্যায়াধীশে এই আবেদনখন কিহৰ বাবে বুলি সোধাত মেহতাই উত্তৰ দিয়ে যে এই আবেদন সেই প্ৰতিবাদ আৰু এফআইআৰ বাতিল সন্দৰ্ভত । তেওঁ লগতে কয়, “আমি ১৪২ নং অনুচ্ছেদ আৰোপ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ।”
আনহাতে, বিচাৰপীঠে এই আবেদনৰ জৰুৰী শুনানিৰ বাবে অনুমতি দিয়ে আৰু মঙলবাৰে ইয়াৰ শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ সন্মত হয় । মুখ্য ন্যায়াধীশে মেহতাক কয়, "যিহেতু পক্ষসমূহে বুজাপৰা কৰিছে, গতিকে আমাৰ কোনো অসুবিধা নাই ।"
পূৰ্বৰ শুনানিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰৰ পক্ষপাতী বুলি কয় আৰু আনকি ইয়াৰ বাবে ১৪২ অনুচ্ছেদৰো প্ৰয়োগ কৰিবলৈও কয় । পিছত উচ্চতম আদালতে আদেশ জাৰি কৰে যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত সমিতি এখনে প্ৰতিটো গোচৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু প্ৰয়োজনীয় কাম কৰিব ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ককৰোচ জনতা পাৰ্টীয়ে ৫ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত প্ৰতিবাদী সমদলৰ আহ্বান জনাইছিল । লগতে ২৫ জুলাইত কেন্দ্ৰই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । উক্ত প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ বাবেই সংগঠনটোৱে পৰীক্ষাৰ অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে চলাই থকা ৩৬ দিনীয়া আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল ।
শিক্ষক দিৱসৰ দিনা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই পদযাত্ৰা ইণ্ডিয়া গে'টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিল্লী আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ দিশে আগবাঢ়িব বুলি চিজেপিয়ে এক বিবৃতিত ঘোষণা কৰিছে ।
২৫ জুলাইত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত চিজেপিৰ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে আৰু চিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত চৰকাৰে নীট প্ৰস্তুতিৰ সময়ত আত্মহত্যা কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতিপূৰণ, প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰকে ধৰি অন্যান্য দাবীত সন্মতি প্ৰকাশ কৰে ।
তাৰ পিছত সংগঠনটোৱে বিশেষকৈ এফআইআৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা কেন্দ্ৰই বাৰে বাৰে আঁতৰি যোৱাৰ অভিযোগ কৰে ।