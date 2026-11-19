বাহনৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা, জানি লওক নৱীকৰণৰ সবিশেষ
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ (PUC) বৈধতাৰ সময়সীমা সংশোধন কৰিছে ৷
Published : November 19, 2026 at 6:44 PM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰতিখন বাহনতে প্ৰদূষণ সম্পৰ্কীয় প্ৰমাণ পত্ৰ থকাটো অত্যাৱশ্যকীয় ৷ বাহনসমূহৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত কৰ্তৃপক্ষই এই প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু সময়ে সময়ে বাহনৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰীক্ষা কৰাই থাকিব লাগে ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ (PUC) বৈধতাৰ সময়সীমা সংশোধন কৰিছে ৷ এই সংশোধনী অনুসৰি নতুন BS-VI শ্ৰেণীৰ বাহনসমূহৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ (PUC) প্ৰমাণপত্ৰ নবীকৰণৰ বাবে অধিক সময় দিয়া হ’ব আৰু পুৰণি বাহনৰ বাবে বৈধতাৰ সময়সীমা হ্ৰাস কৰা হ’ব ।
যোৱা ১৩ নৱেম্বৰত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰণালয়ে বলৱৎ কৰা নতুন নিয়ম অনুসৰি ছয় বছৰ পৰ্যন্ত পুৰণি ছয় বছৰ বয়সলৈকে BS-VI শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিগত বাহনৰ বাবে প্ৰতি তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে এবাৰ PUC প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব, আনহাতে ছয় বছৰৰ অধিক আৰু ১০ বছৰ পৰ্যন্ত পুৰণি বাহনসমূহৰ বাৰ্ষিক নবীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
১০ বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তিগত BS-VI বাহনৰ প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে প্ৰমাণপত্ৰ নবীকৰণ কৰিব লাগিব । সংশোধিত সূচীত BS-VI ৰাজহুৱা বাহনৰ বাবেও দীঘলীয়া বৈধতাৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰা হৈছে । ছয় বছৰ পৰ্যন্ত পুৰণি বাহনৰ বাবে দুবছৰৰ মূৰে মূৰে এবাৰ নবীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আনহাতে ছয় বছৰতকৈ অধিক তথা ১০ বছৰ পৰ্যন্ত পুৰণি বাহনসমূহক বাৰ্ষিক নবীকৰণৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ১০ বছৰৰ ওপৰৰ ৰাজহুৱা বাহনসমূহ প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে নবীকৰণৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকিব ।
|বাহনৰ শ্ৰেণী
|প্ৰমাণ পত্ৰৰ বৈধতা
|BS-I, BS-II আৰু BS-III বাহন
|৩ মাহ
|BS-IV বাহন
|৬ মাহ
|৬ বছৰলৈকে পুৰণি BS-VI ব্যক্তিগত বাহন
|৩ বছৰ
|৬-১০ বছৰ পুৰণি BS-VI ব্যক্তিগত বাহন
|১ বছৰ
|১০ বছৰতকৈ অধিক পুৰণি BS-VI ব্যক্তিগত বাহন
|৬ মাহ
|৬ বছৰলৈকে পুৰণি BS-VI ৰাজহুৱা বাহন
|২ বছৰ
|৬-১০ বছৰ পুৰণি BS-VI ৰাজহুৱা বাহন
|১ বছৰ
|১০ বছৰতকৈ অধিক পুৰণি BS-VI ৰাজহুৱা বাহন
|৬ মাহ
BS-I, BS-II, আৰু BS-III নিৰ্গমন নীতি মানি চলা বাহনৰ বাবে PUC প্ৰমাণপত্ৰ তিনি মাহৰ বাবে বৈধ হ’ব, আনহাতে BS-IV নীতি মানি চলা বাহনসমূহৰ PUC ছমাহৰ বাবে বৈধ হ’ব । এই পৰিৱৰ্তনসমূহ মটৰ বাহন আইন, ১৯৮৮ৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় মটৰ বাহন (ষোড়শ সংশোধনী) নিয়ম, ২০২৬ৰ জৰিয়তে অৱগত কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰী ৰাজপত্ৰত প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে বলবৎ হৈছে ।
সংশোধিত নিয়মত নবীকৰণ কৰা প্ৰমাণপত্ৰৰ কাৰ্যকৰী তাৰিখো স্পষ্ট কৰা হৈছে । যদি প্ৰমাণপত্ৰৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পূৰ্বে ১০ দিনৰ ভিতৰত নবীকৰণ কৰা হয়, তেন্তে নবীকৰণ কৰা প্ৰমাণপত্ৰ বৰ্তমানৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব । আন সকলো ক্ষেত্ৰতে ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত নবীকৰণ কৰা হয়, নতুন প্ৰমাণপত্ৰ নবীকৰণৰ তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব ।
সংশোধিত নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে সংশোধিত বৈধতা সূচী তেতিয়াহে প্ৰযোজ্য হ’ব যেতিয়া নতুন নিয়ম বলবৎ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নবীকৰণ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: বাহনত গতি নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এছ অ’ পি জাৰি পৰিবহণ বিভাগৰ : জানি লওক কি আছে নিৰ্দেশনাত