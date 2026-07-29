কিমান আগবাঢ়িছে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ?

কিমান আগবাঢ়িছে অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ?
লোকসভাত অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী দুৰ্গাদাস উইকীৰ ।
Published : July 29, 2026 at 6:58 PM IST
নতুন দিল্লী : অসমৰ টাই আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কোচ ৰাজবংশী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাভ কৰিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এই প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লাভ কৰা বুলি বুধবাৰে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী দুৰ্গাদাস উইকীয়ে জনাইছে ।
অনুসূচিত জনজাতিৰ (এছটি) মৰ্যাদাৰ বাবে দশক দশক ধৰি অসমৰ ৬ জনগোষ্ঠীৰ দাবী সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কিমান সচেতন সেই সন্দৰ্ভত লোকসভাত উত্থাপিত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাৰ দাবী সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱ অসম চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা হৈছে ।
অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনোৱা মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিছে নেকি বুলি সোধাত তেওঁ কয়, "অসম চৰকাৰৰ পৰা শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰালয়ত এনে কোনো প্ৰতিবেদন পোৱা নাই ।"
ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসূচিত জনজাতি আয়োগ আৰু ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কে এই প্ৰস্তাৱ পুনৰীক্ষণ বা অনুমোদন কৰিছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ভাৰত চৰকাৰে ১৫.৬.১৯৯৯ (২৫.৬.২০০২ আৰু ১৪.৯.২০২২ তাৰিখে অধিক সংশোধন কৰা) অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে দাবীসমূহৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল ।"
এই নিয়ম অনুসৰি কোনো জনগোষ্ঠীক এছটিৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ যুক্তিসহ প্ৰস্তাৱ, ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসূচিত জনজাতি আয়োগৰ অনুমোদন বাধ্যতামূলক ।
দুৰ্গাদাস উইকীয়ে লোকসভাত লগতে কয়, "এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুসৰিয়েই সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় । প্ৰস্তাৱসমূহ প্ৰথমে ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয় আৰু তাৰ পিছত অনুসূচিত জনজাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগে পৰীক্ষা কৰে ৷ সেয়েহে এনে বহু প্ৰস্তাৱ বিভিন্ন পৰ্যায়ত পৰীক্ষাৰ অধীনত থাকিব পাৰে ।"
লগতে পঢ়ক :
ব্ৰাহ্মণ্যবাদী মতাদৰ্শৰে পৰিচালিত বিজেপি চৰকাৰে জনজাতিকৰণ নকৰেঃ অখিল গগৈ