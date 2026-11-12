ETV Bharat / bharat

বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে ভিছাৰ নিয়ম শিথিল গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ

পৰ্যটন, চিকিৎসা, শিক্ষা আৰু ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতলৈ অহা বিদেশী নাগৰিকৰ যাত্ৰা সহজ কৰিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ভিছা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ কৰিছে ৷

INDIA RATIONALISES VISA REGIME
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 7:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ভাৰতীয় ভিছা ব্যৱস্থা সলনি কৰিছে ৷ মন্ত্ৰণালয়ে বুধবাৰে মূল ভিছা শিতানসমূহ ১৩ৰ পৰা ৯ আৰু উপ-শ্ৰেণীসমূহ ৪৯ৰ পৰা ২৩লৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশনাত চৰকাৰে ভাৰতীয় ভিছা ব্যৱস্থাক যুক্তিসংগত আৰু সৰল কৰি তুলিছে ৷ এই পৰিৱৰ্তনে বিদেশী পৰ্যটক, চিকিৎসা পৰ্যটক, ছাত্ৰ, গৱেষক, বিনিয়োগকাৰীক যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷

টুৰিষ্ট ভিছাৰ নাম সলনি কৰি ভিজিটৰ ভিছা কৰা হৈছে ৷ বিদেশী নাগৰিকৰ ভিছা আবেদন প্ৰ-পত্ৰত স্তম্ভৰ সংখ্যাও ৬৫-৭০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত আবেদনকাৰীৰ তথ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সহজ আৰু দ্ৰুত হ’ব ৷

ভিছা ব্যৱস্থা সলনি কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সৰল আৰু ক্ষিপ্ৰ কৰা ৷ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বছৰৰ শেষৰ ফালে এই নতুন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷ মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মূল ভিছা শিতানসমূহো ২২ৰ পৰা ১৩লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল ৷ সেই সময়ত উপশ্ৰেণীৰ সংখ্যা ৬৩ৰ পৰা ৪৯লৈ হ্ৰাস পাইছিল ৷

বৰ্তমান ১৭২খন দেশৰ নাগৰিকৰ বাবে ই-ভিছা উপলব্ধ ৷ ই-ভিছা প্ৰক্ৰিয়াটো ১৩টা উপশ্ৰেণীৰ অধীনত ইলেক্ট্ৰনিক ভ্ৰমণ অনুমোদনৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় ৷

দৰ্শনাৰ্থী ভিছা দুটা ভাগত বিভক্ত

পূৰ্বৰ পৰ্যটন ভিছাক এতিয়া ভিজিটৰ ভিছা বুলি জনা যায়, যিয়ে পৰম্পৰাগত পৰ্যটনৰ বাহিৰেও অনুমোদিত উদ্দেশ্যৰ বহল পৰিসৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷ এই শ্ৰেণীটোক ভি-১ আৰু ভি-২ বুলি দুটা উপশ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণৰ প্ৰকৃতি আৰু সময়সীমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উপযুক্ত ভিছা বাছি ল’ব পাৰে ৷

ভি-১ ভিছা: অন্যান্য যোগ্য দৰ্শনাৰ্থী কাৰ্য্যকলাপৰ উপৰিও এই ভিছাত হ্ৰস্বম্যাদী কাৰ্য্যকলাপ যেনে ব্যৱসায়িক, চিকিৎসা পৰামৰ্শ, সুস্থতা ৰিট্ৰিট, হ্ৰস্বম্যাদী চিকিৎসা আৰু ভাৰতীয় ভাষা, সংগীত, কলা, আৰু শিল্পকৰ্মৰ হ্ৰস্বম্যাদী পাঠ্যক্ৰম সামৰি লোৱা হয় ৷ এই ভিছা একাধিক প্ৰৱেশৰ সৈতে ৩০ দিনৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় ৷

ভি-২ ভিছা: এই ভিছা দীৰ্ঘম্যাদী ভ্ৰমণৰ বাবে দিয়া হয় আৰু আবেদনকাৰীৰ যোগ্যতা অনুসৰি ই ১ বছৰ, ৫ বছৰ বা ১০ বছৰৰ বাবে বৈধ হ'ব পাৰে ৷ ইয়াত ভি-১ আৰু পৰ্বতাৰোহণৰ অধীনত অনুমোদিত কাৰ্য্যকলাপসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ৷ পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে একাধিক প্ৰৱেশৰ সুবিধাৰে ৬ মাহৰ বাবে এই ভিছা প্ৰদান কৰা হয় ৷

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটীত স্থাপন উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো ভিছা আবেদন কেন্দ্ৰ

ভিছা অবিহনে মালয়েছিয়া ভ্ৰমণ ! কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰিহে ভিৰ অধিকাংশ ভাৰতীয়ৰ

বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সাংবাদিকৰ বাবে নতুন ভিছা নিয়ম স্থগিত ৰাখিলে আমেৰিকান ন্যায়াধীশে

TAGGED:

INDIA RATIONALISES VISA REGIME
ভি ২ ভিছা
কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়
ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ভিছা
ভি ১ ভিছা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.