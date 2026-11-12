বিদেশী নাগৰিকৰ বাবে ভিছাৰ নিয়ম শিথিল গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ
পৰ্যটন, চিকিৎসা, শিক্ষা আৰু ব্যৱসায়ৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতলৈ অহা বিদেশী নাগৰিকৰ যাত্ৰা সহজ কৰিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ভিছা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ কৰিছে ৷
Published : November 12, 2026 at 7:56 AM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ভাৰতীয় ভিছা ব্যৱস্থা সলনি কৰিছে ৷ মন্ত্ৰণালয়ে বুধবাৰে মূল ভিছা শিতানসমূহ ১৩ৰ পৰা ৯ আৰু উপ-শ্ৰেণীসমূহ ৪৯ৰ পৰা ২৩লৈ হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু সহযোগিতা মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশনাত চৰকাৰে ভাৰতীয় ভিছা ব্যৱস্থাক যুক্তিসংগত আৰু সৰল কৰি তুলিছে ৷ এই পৰিৱৰ্তনে বিদেশী পৰ্যটক, চিকিৎসা পৰ্যটক, ছাত্ৰ, গৱেষক, বিনিয়োগকাৰীক যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
টুৰিষ্ট ভিছাৰ নাম সলনি কৰি ভিজিটৰ ভিছা কৰা হৈছে ৷ বিদেশী নাগৰিকৰ ভিছা আবেদন প্ৰ-পত্ৰত স্তম্ভৰ সংখ্যাও ৬৫-৭০ শতাংশ হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ ফলত আবেদনকাৰীৰ তথ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পাব আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সহজ আৰু দ্ৰুত হ’ব ৷
Government of India has simplified its visa regime. Ministry of Home Affairs reduced the number of main visa categories from 13 to 9 and the number of sub-categories from 49 to 23. This follows the earlier rationalisation undertaken in October, 2025, when the main visa categories were reduced from 22 to 13 and sub-categories from 63 to 49. The step aims at making it more compact, coherent and responsive to the requirements of foreign nationals visiting India: MHA— ANI (@ANI) November 11, 2026
ভিছা ব্যৱস্থা সলনি কৰাৰ লক্ষ্য হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সৰল আৰু ক্ষিপ্ৰ কৰা ৷ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি বছৰৰ শেষৰ ফালে এই নতুন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ’ব ৷ মন কৰিবলগীয়া যে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত মূল ভিছা শিতানসমূহো ২২ৰ পৰা ১৩লৈ হ্ৰাস কৰা হৈছিল ৷ সেই সময়ত উপশ্ৰেণীৰ সংখ্যা ৬৩ৰ পৰা ৪৯লৈ হ্ৰাস পাইছিল ৷
বৰ্তমান ১৭২খন দেশৰ নাগৰিকৰ বাবে ই-ভিছা উপলব্ধ ৷ ই-ভিছা প্ৰক্ৰিয়াটো ১৩টা উপশ্ৰেণীৰ অধীনত ইলেক্ট্ৰনিক ভ্ৰমণ অনুমোদনৰ জৰিয়তে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰা হয় ৷
দৰ্শনাৰ্থী ভিছা দুটা ভাগত বিভক্ত
পূৰ্বৰ পৰ্যটন ভিছাক এতিয়া ভিজিটৰ ভিছা বুলি জনা যায়, যিয়ে পৰম্পৰাগত পৰ্যটনৰ বাহিৰেও অনুমোদিত উদ্দেশ্যৰ বহল পৰিসৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷ এই শ্ৰেণীটোক ভি-১ আৰু ভি-২ বুলি দুটা উপশ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণৰ প্ৰকৃতি আৰু সময়সীমাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উপযুক্ত ভিছা বাছি ল’ব পাৰে ৷
A press release by Ministry of Home Affairs reads, "Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and guidance of Union Home Minister Shri Amit Shah, Government of India rationalizes Indian visa regime. Under Visa regime rationalization, main categories for Visa reduced from 13 to 09 and sub categories from 49 to 23. Indian visa regime rationalization to boost foreign tourist arrivals, enhance medical value travel and foreign student arrivals. Number of fields to be filled in the application forms for all 23 visa sub-categories reduced by 65%–70%, now application process easier, faster, and more applicant-friendly. Changes reduce overlap between visa categories and make framework easier to navigate for visitors, patients, students, researchers, investors and business professionals. Rationalization intends to boost legitimate travel, education, healthcare and economic engagement with India through clearer, purpose-based visa options."— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2026
ভি-১ ভিছা: অন্যান্য যোগ্য দৰ্শনাৰ্থী কাৰ্য্যকলাপৰ উপৰিও এই ভিছাত হ্ৰস্বম্যাদী কাৰ্য্যকলাপ যেনে ব্যৱসায়িক, চিকিৎসা পৰামৰ্শ, সুস্থতা ৰিট্ৰিট, হ্ৰস্বম্যাদী চিকিৎসা আৰু ভাৰতীয় ভাষা, সংগীত, কলা, আৰু শিল্পকৰ্মৰ হ্ৰস্বম্যাদী পাঠ্যক্ৰম সামৰি লোৱা হয় ৷ এই ভিছা একাধিক প্ৰৱেশৰ সৈতে ৩০ দিনৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় ৷
ভি-২ ভিছা: এই ভিছা দীৰ্ঘম্যাদী ভ্ৰমণৰ বাবে দিয়া হয় আৰু আবেদনকাৰীৰ যোগ্যতা অনুসৰি ই ১ বছৰ, ৫ বছৰ বা ১০ বছৰৰ বাবে বৈধ হ'ব পাৰে ৷ ইয়াত ভি-১ আৰু পৰ্বতাৰোহণৰ অধীনত অনুমোদিত কাৰ্য্যকলাপসমূহ সামৰি লোৱা হৈছে ৷ পৰ্বতাৰোহণৰ বাবে একাধিক প্ৰৱেশৰ সুবিধাৰে ৬ মাহৰ বাবে এই ভিছা প্ৰদান কৰা হয় ৷