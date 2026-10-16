ETV Bharat / bharat

পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ২.৫ টকালৈ বৃদ্ধি, ৮.৫ টকালৈ হ্ৰাস ডিজেলৰ

১৬ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পষেকৰ বাবে ডিজেল ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক কৰ্তন ।

Centre raises petrol export duty , cuts diesel levy
পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ২.৫ টকালৈ বৃদ্ধি , ৮.৫ টকালৈ হ্ৰাস ডিজেলৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : October 16, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ শুল্ক ক্ষেত্ৰত কিছু সাল-সলনি কৰিছে । পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ শুল্ক হ্ৰাস কৰিছে । বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এক অধিসূচনাযোগে এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ’লৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ২.৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ডিজেলৰ ৰপ্তানি শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ৮.৫ টকালৈ হ্ৰাস কৰিছে । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ’ল ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক বৃদ্ধি কৰিছে ।

লগতে ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পষেকৰ বাবে ডিজেল ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক কৰ্তন কৰে । উল্লেখ্য যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ দামৰ হ্ৰাস-বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতি ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে এই শুল্কৰ পুনৰীক্ষণ কৰি আহিছে ।

ডিজেল ৰপ্তানিৰ ওপৰত পথ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ চেছৰ লগতে বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক (এছএইডি) প্ৰতি লিটাৰত ১৬ টকাৰ পৰা ৮.৫ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । পেট্ৰ’ল ৰপ্তানিৰ ওপৰত শুল্ক প্ৰতি লিটাৰত ০.৫ টকাৰ পৰা ২.৫ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । উভয় ইন্ধনৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত পথ আৰু আন্তঃগাঁথনি শুল্ক শূন্য অব্যাহত আছে ।

অৱেশ্যে বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধন (এটিএফ) ৰপ্তানিৰ ওপৰত পষেকটোৰ বাবে প্ৰতি লিটাৰত ১০.৫ টকাকৈ শুল্ক অব্যাহত ৰখা হৈছে । উল্লেখ্য যে পশ্চিম এছিয়াত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে চৰকাৰে যোৱা ২৭ মাৰ্চত ডিজেল আৰু এটিএফৰ ওপৰত ৰপ্তানি শুল্ক আৰোপ কৰিছিল ।

যোৱা ১৬ মে’ৰ পৰা পেট্ৰ’ল ৰপ্তানিৰ ওপৰত এই শুল্ক প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল । ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ শুল্কৰ হাৰত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক:সপোনৰ ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰাটো হৈ পৰিব ব্যয়বহুল ! অক্টোবৰৰ মাজভাগত চিমেণ্টৰ মূল্য বৃদ্ধি

গুজৰাটৰ এটা উদ্যোগিক ফেক্টৰীত বিস্ফোৰণ, ৪ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

TAGGED:

ডিজেলৰ শুল্ক
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰপ্তানি শুল্ক
ATF
PETROL DIESEL EXPORT DUTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.