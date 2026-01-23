ETV Bharat / bharat

কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিলে লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশ্নাৱলীৰ অধিসূচনা

পিয়লৰ সময়ত অধিসূচিত প্ৰশ্নাৱলীত ৩৩টা তথ্যৰ বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷ থাকিব খোৱাপানী, বিদ্যুৎ, শৌচাগাৰ, গা ধোৱাৰ সুবিধা, পাকঘৰ আদিৰ প্ৰশ্নও ৷

Representational Image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ANI

Published : January 23, 2026 at 9:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক অধিসূচনা যোগে ভাৰতৰ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ হ’বলগীয়া প্ৰশ্নাৱলীৰ বিষয়ে বিতংভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত হাউছলিষ্টিং আৰু হাউছিং লোকপিয়ল সামৰি লোৱা হৈছে ।

ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰা এই অধিসূচনাত লোকপিয়ল বিষয়াসকলক সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্দিষ্ট গৃহ নিৰ্মাণ আৰু ঘৰুৱা সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ।

শেহতীয়া অধিসূচনা অনুসৰি লোকপিয়ল বিষয়াসকলক নিজা নিজা অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ ভিতৰতে গাঁথনিগত ঘৰুৱা তালিকা আৰু গৃহৰ লোকপিয়লৰ সময়সূচী ব্যৱহাৰ কৰি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হ’ব ।

পিয়লৰ সময়ত অধিসূচিত প্ৰশ্নাৱলীত ৩৩টা তথ্যৰ বিষয় সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, য’ত অট্টালিকা আৰু লোকপিয়ল কৰা ঘৰৰ সংখ্যা, মজিয়া, দেৱাল আৰু ছাদত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, ঘৰৰ অৱস্থা আৰু ব্যৱহাৰ, ঘৰৰ আকাৰ, মালিকীস্বত্বৰ বিৱৰণ আৰু বাসগৃহৰ সংখ্যা আদি সবিশেষ সামৰি লোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও লিংগ আৰু সামাজিক শ্ৰেণীকে ধৰি পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ বিষয়ে জনগাঁথনিগত তথ্য বিচৰা হ'ব ।

ইয়াৰ উপৰিও খোৱাপানী, বিদ্যুৎ, শৌচাগাৰ, গা ধোৱাৰ সুবিধা, পাকঘৰ আৰু এল পি জি আৰু পি এন জি সংযোগৰ দৰে মৌলিক সুবিধাসমূহৰ উপলব্ধতাৰ লগতে ৰন্ধন ইন্ধন, বর্জ্য পানীৰ আউটলেট আৰু ইণ্টাৰনেট, মোবাইল ফোন, কম্পিউটাৰ, টেলিভিছন আৰু বাহনকে ধৰি যোগাযোগ আৰু পৰিবহণৰ সুবিধাসমূহৰ সবিশেষ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ’ব। লোকপিয়ল সম্পৰ্কীয় যোগাযোগৰ উদ্দেশ্যে কঠোৰভাৱে মোবাইল নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰা হ’ব বুলি অধিসূচনাত স্পষ্ট কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰালয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰশ্নাৱলী, যিখন জনসংখ্যা গণনাৰ সৈতে জড়িত, যথা সময়ত পৃথকে অৱগত কৰা হ’ব ।

ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক তথা লোকপিয়ল আয়ুক্ত মৃতুঞ্জয় কুমাৰ নাৰায়ণ স্বাক্ষৰিত এই অধিসূচনাত দেশজোৰা লোকপিয়লৰ অনুশীলনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰশাসনিক কাঠামোৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

যোৱা ৭ জানুৱাৰীত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অৱগত কৰিছিল যে ভাৰতৰ লোকপিয়লৰ বাবে ২০২৭ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল (কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল)ত হাউছলিষ্টিং অভিযান চলোৱা হ’ব । অধিসূচিত সময়সীমাৰ ভিতৰত প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে পৃথকে পৃথকে ৩০ দিনৰ ভিতৰত হাউছলিষ্টিং কচৰৎ সম্পন্ন কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: অন্ধত্বই শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসত নহয়: পঢ়ক এই কাহিনী

TAGGED:

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
CENSUS ACT 1948
CENSUS NOTIFICATION
HOUSE LISTING AND HOUSING CENSUS
CENSUS 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.