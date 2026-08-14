লোকপিয়ল ২০২৭ : ৪০ টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হওক

লোকপিয়ল ২০২৭ : ৪০ টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু হওক
১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ'ব । দেশৰ বাকী অংশত লোকপিয়ল অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
Published : August 14, 2026 at 1:51 PM IST
নতুন দিল্লী : ইতিমধ্যে দেশত লোকপিয়ল ২০২৭ৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছে । এইবাৰ লোকপিয়লত মুঠ ৪০ টা প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে দেশবাসীৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই প্ৰশ্নসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে জাননীযোগে অৱগত কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত জাতি আৰু ক'ভিড-১৯ৰ টীকাকৰণ কৰিছে নে নাই সেই উত্তৰো দিব লাগিব ।
ভাৰতৰ লোকপিয়লৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাগৰিকৰ জাতিগত পৰিচয়ৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব । ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়ক মৃত্যুঞ্জয় কুমাৰ নাৰায়ণৰ এই আদেশত ব্যক্তিজন অনুসূচিত জাতি নে অনুসূচিত জনজাতি আৰু তেওঁলোকৰ জাতি আদি প্ৰশ্নসমূহ অৱগত কৰা হয় । সূত্ৰৰ মতে প্ৰশ্নাৱলীত সম্ভাৱ্য জাতিসমূহৰ কোনো তালিকা নাথাকিব আৰু উত্তৰদাতাই যি জাতিৰ নাম উল্লেখ কৰিব সেয়া নথিভুক্ত কৰা হ'ব ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি তুষাৰপাত হোৱা অঞ্চল বা সচৰাচৰ বৰফে আৱৰি থকা অঞ্চলসমূহত ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পাৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈ লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হ'ব । লাডাখৰ লগতে জম্মু-কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ বৰফাবৃত অসংলগ্ন অঞ্চলসমূহ এই পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে ১৭ আগষ্টৰ পৰা ৩১ আগষ্টলৈ স্ব-গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । আনহাতে দেশৰ বাকী অঞ্চলবোৰত লোকপিয়ল অহা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'ব । লোকপিয়লৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ ডিজিটেল পদ্ধতিৰে সম্পন্ন কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
ভাৰতৰ মহাপঞ্জীয়কৰ এক অধিসূচনাত কোৱা হৈছে, "১৯৪৮ চনৰ লোকপিয়ল আইন (১৯৪৮ চনৰ ৩৭ নং আইন)ৰ ধাৰা ৮ৰ উপ-ধাৰা (১)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ আৰু নিৰ্দেশ দিয়ে যে লোকপিয়ল বিষয়াসকলে যথাক্ৰমে নিযুক্তি দিয়া স্থানীয় অঞ্চলটোৰ সীমাৰ ভিতৰত এনে সীমাৰ ভিতৰত বাস কৰা সকলো ব্যক্তিক তলত উল্লেখ কৰা বস্তুসমূহৰ অধীনত, ভাৰতৰ লোকপিয়ল ২০২৭ৰ সৈতে জড়িত ঘৰুৱা সূচীৰ জৰিয়তে তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে এনে সকলো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ।"
কি কি প্ৰশ্ন থাকিব ?
লোকপিয়লৰ সময়ত ব্যক্তিৰ বৈবাহিক স্থিতি, বিবাহৰ সময়ত বয়স, স্বামী বা পত্নীৰ নাম, নাগৰিকত্ব, ধৰ্ম, এছচি/এছটি হয় নে নহয়, জাতি, পিতৃ-মাতৃৰ তথ্য, বিশেষভাৱে সক্ষমতা, মাতৃভাষা, ব্যক্তিজনে জনা আন ভাষা, সাক্ষৰতা আৰু ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ দৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰি আছে নে নাই, সৰ্বোচ্চ শিক্ষাগত অৰ্হতা, শিক্ষাৰ শাখা আৰু বিষয়, বিগত এবছৰত কাম কৰি আছে নে নাই, কৰ্মৰ ধৰণ, পেছা, উদ্যোগ বা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰ, বাণিজ্য বা সেৱা, কৰ্ম সংস্থাপন নথকা বা অংশকালীন শ্ৰমিক নেকি এই ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিব লাগিব । আনকি কৰ্মস্থলীলৈ তেওঁ যাতায়াত কৰে নে নাই সেই কথাৰো উত্তৰ দিব লাগিব ।
একেদৰে লোকসকলে জন্মস্থান, পূৰ্বৰ বাসস্থান, প্ৰব্ৰজনৰ কাৰণ, অন্তিমবাৰৰ বাবে প্ৰব্ৰজন কৰাৰ পিছত সংশ্লিষ্ট গাঁও বা চহৰত কিমান দিন বাস কৰি আছে আৰু স্থায়ী বাসস্থানৰ ঠিকনাৰ বিষয়েও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব ।
বৰ্তমান বিবাহিত, বিধৱা, বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা অথবা পৃথক হৈ থকা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সন্তানৰ সংখ্যা, বিগত এবছৰত জন্ম হোৱা সন্তানৰ সংখ্যা আদিও জনাব লাগিব ।
উত্তৰদাতাক ক'ভিড-১৯ৰ টীকা কোন স্থানত গ্ৰহণ কৰিছিল সেই বিষয়েও সোধা হ'ব । লগতে মুঠ বেংক একাউণ্টৰ সংখ্যা, মোবাইল নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ, ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ নম্বৰ, পাছপ'ৰ্ট নম্বৰ আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে নে নাই সেই তথ্যও সংগ্ৰহ কৰা হ'ব ।
ইতিমধ্যে লোকপিয়লৰ প্ৰথম পৰ্যায় এইছএলঅ' চলি আছে । এই পৰ্যায়ত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰাই ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম আৰম্ভ হৈছে । গণনাকাৰীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ ঘৰৰ মৌলিক সা-সুবিধা, পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম আৰু লিংগ, ঘৰৰ মালিকীস্বত্ব আদি বিষয়ত মুঠ ৩৩ টা প্ৰশ্নৰ জৰিয়তে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকপিয়ল ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল । ইতিমধ্যে লোকপিয়ল ২০২৭ সম্পন্ন কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ১১,৭১৮ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক :
লোকপিয়লত বাদ পৰিল অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৬টা ভাষা; বড়ো অন্তৰ্ভুক্তিৰ দাবী