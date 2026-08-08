কৃষ্ণ সাগৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ পিছত সন্ধানহীন ভাৰতীয় নাৱিকৰ কোনো শুংসূত্ৰ নাই : উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে কেন্দ্ৰই

কৃষ্ণ সাগৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ পিছত সন্ধানহীন ভাৰতীয় নাৱিকৰ কোনো শুংসূত্ৰ নাই : উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনালে কেন্দ্ৰই
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ক কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰি কৃষ্ণ সাগৰত নিৰুদ্দিষ্ট জাহাজৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ৷
By Sumit Saxena
Published : August 8, 2026 at 1:40 AM IST
নতুন দিল্লী: ইউক্ৰেইনৰ সমীপৰ কৃষ্ণ সাগৰত এখন মালবাহী জাহাজত কৰা ড্ৰোণ আক্ৰমণৰ পিছৰে পৰা দুজনকৈ ভাৰতীয় নাৱিক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক এই কথা অৱগত কৰে ৷ ব্যাপক অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পিছতো নাৱিক দুগৰাকীৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নগ’ল ।
এই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰা হয় ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে দাখিল কৰা ‘এক্সন টেকেন ৰিপ’ৰ্ট’ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৫ আগষ্টলৈকে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে, ব্যাপক অনুসন্ধান চলোৱাৰ পিছতো দীপক কুমাৰ গুপ্তা আৰু ৰামচন্দ্ৰৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নগ’ল ৷
ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দাখিল কৰে যে ইউক্ৰেইন চৰকাৰ, ৰোমানিয়াৰ সামুদ্ৰিক উদ্ধাৰ সমন্বয় কেন্দ্ৰ(এমআৰচিচি), ৰোমানিয়াৰ উপকূলৰক্ষী বাহিনী আৰু অন্যান্য উদ্ধাৰ সেৱা দলে বিষয়টোত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ক ২২ বছৰীয়া নাৱিক দীপক কুমাৰ গুপ্তাৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । ইউক্ৰেইনৰ ওডেছা বন্দৰৰ সমীপত কৃষ্ণ সাগৰত ‘এম ভি এ জি এন ৰাগনাৰ’ নামৰ মালবাহী জাহাজখনত থকা নাৱিক দীপকক ড্ৰোণে খুন্দা মাৰে ।শুনানি স্থগিত ৰাখি বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নিৰুদ্দিষ্ট নাৱিকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ বিশদ বিৱৰণ সহকাৰে এক নতুন ষ্টেটাছ ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
দীপকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সন্দীপ কুমাৰ গুপ্তাই কেন্দ্রীয় চৰকাৰ আৰু দুয়োখন দেশৰ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ওচৰত পৰিয়ালে বাৰে বাৰে কৰা কাতৰ অনুৰোধৰ কোনো সঁহাৰি নোপোৱাত এই আবেদন দাখিল কৰে ৷আবেদনখনত ইউক্ৰেইন আৰু ৰোমানিয়াত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সমন্বয়ত তেওঁৰ ভাতৃক বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশনা বিচৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কক হত্যা : চিবিআইৰ অভিযোগনামা দাখিল