ভাৰতৰ বিকাশৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল, চৰকাৰৰ সাফল্যৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে সিন্ধিয়াই
ছাত্ৰ বিনিময় কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অহা ৫ বছৰত সমগ্ৰ দেশৰ পৰা ৩২০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিব ।
গৌতম দেৱৰয়
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অষ্টলক্ষ্মী দৰ্শন কাৰ্যসূচী (উত্তৰ-পূবৰ আঠখন ৰাজ্য ভ্ৰমণ) আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ অধীনত অহা পাঁচ বছৰত সমগ্ৰ দেশৰ পৰা প্ৰায় ৩২০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিব ৷ এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা, কিয়নো ভাৰতৰ বেছিভাগেই ইয়াৰ বিষয়ে বহুলাংশে অজ্ঞাত হৈ আছে ৷
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই কয়, "অষ্টলক্ষ্মী দৰ্শন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দুসপ্তাহৰ বাবে উত্তৰ-পূব ভ্ৰমণ কৰিব ৷ এই দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সপ্তাহত পাঁচদিন অঞ্চলটোৰ কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত শ্ৰেণীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সপ্তাহৰ শেষৰ দিনটো ওচৰৰ কোনো এখন গাঁৱত কটাব ৷"
দুসপ্তাহৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব আৰু সাংস্কৃতিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ আৰু সংহতিৰ প্ৰসাৰ ঘটাব ৷ নৱেম্বৰ বা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ছাত্ৰ বিনিময় কাৰ্যসূচী, প্ৰতিবাৰত ১০০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অঞ্চলটোলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷ সিন্ধিয়াই কয়, “মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সহযোগিতা স্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ ভিত্তি স্থাপন কৰিছে ৷”
একেদৰে ভাৰতৰ মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ১০০ জনীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ISRO)লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ সিন্ধিয়াই কয় যে অনাগত দিনত ইছৰ’লৈ আৰু এনে দল প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ৷
জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ কিছু অংশ পঢ়ক :
প্ৰশ্ন : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীত কোনো বৃহৎ পৰিৱৰ্তন হৈছেনে ?
উত্তৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ বৃদ্ধিৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিছে ৷ উত্তৰ-পূবে আজি নতুন ভাৰতৰ আত্মাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে—শক্তিশালী, সংযুক্ত, আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সাজু ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে "সৰ্বচৰকাৰী পদ্ধতি" গ্ৰহণ কৰিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰায় ৭০ বাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে, যিটো সকলো প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুঠ ভ্ৰমণতকৈ অধিক, আনহাতে এন ডি এ চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলে ৭০০ বাৰতকৈও অধিক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে ।
প্ৰশ্ন : অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে আপুনি গঠন কৰা টাস্ক ফ’ৰ্চৰ বিষয়ে কওক ?
উত্তৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, তাৰ ফলস্বৰূপে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল এতিয়া পূব আৰু দক্ষিণ-পূবৰ মাজত সেতু হৈ পৰিছে ৷
অঞ্চলটোৰ মূল খণ্ডসমূহৰ বাবে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আঠটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন কৰা হৈছে ৷ প্ৰতিটো টাস্ক ফ’ৰ্চৰ নেতৃত্বত এজন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে আৰু অঞ্চলটোৰ আন আন মুখ্যমন্ত্ৰীসকল ইয়াৰ সদস্য ৷
এই টাস্ক ফ’ৰ্চসমূহে কৃষি, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প, পৰ্যটন, বিনিয়োগ, ক্ৰীড়া, উত্তৰ-পূব অৰ্থনৈতিক কৰিডৰ, প্ৰ’টিনৰ স্বাৱলম্বীতা, আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে মূল খণ্ডসমূহৰ উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব ৷
এই মূল খণ্ডসমূহৰ উন্নয়ন অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
প্ৰশ্ন : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট আবণ্টন সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কি ?
উত্তৰ : এন ডি এ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অঞ্চলটোৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ আৱণ্টন পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইছে ৷ উত্তৰ-পূবৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ৩,৪৪৭.৭১ কোটি টকা ব্যয় কৰে, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ৭৪.৪ শতাংশ আৰু তিনি বছৰৰ ভিতৰত ২০০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ এই প্ৰদৰ্শনে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিত্তীয় অনুশাসন, ডিজিটেল নিৰীক্ষণ আৰু সময়মতে প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াক প্ৰতিফলিত কৰে ৷
সাপ্তাহিক পৰ্যালোচনা ব্যৱস্থা, চাৰিটা ব্যৱসায়িকভাৱে ধন মুকলি কৰা আৰু পূৰ্বোত্তৰ বিকাশ সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ডিজিটেল অনুসৰণে স্বচ্ছতা আৰু দক্ষতা আনিছে, যাৰ ফলত ৯৭% প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন আৰু ৯১% প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ-পূব বিনিয়োগ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰিছিল, য’ত ব্যক্তিগত আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কোম্পানীসমূহে ৪.৫ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷
প্ৰশ্ন : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সংযোগৰ বিকাশৰ বিষয়ে কওকচোন ?
উত্তৰ : অঞ্চলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মুঠ দৈৰ্ঘ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে বিমানবন্দৰৰ সংখ্যা ৯টাৰ পৰা ১৭টালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷পাঁচখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ৰে’লযোগে সংযুক্ত হৈছে আৰু অতি সোনকালে আৰু দুখন সংযোগ কৰা হ’ব ৷ অঞ্চলটোৰ ৰে’লৱে উন্নয়নৰ বাবে 80,000 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে ৷
ছেলা সুৰংগ আৰু ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতু অভিযান্ত্ৰিক আশ্চৰ্য্য, আনহাতে ইতিমধ্যে এখন এইমছ কাৰ্যক্ষম হৈছে আৰু আই আই এম স্থাপন হ’বলৈ ওলাইছে ৷
প্ৰশ্ন : শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ মন্ত্ৰালয়ে উত্তৰ-পূবৰ আঠখন ইউ এছ পি আৰু আঠটা পৰ্যটনস্থলী চিনাক্ত কৰিছে ৷ ইয়াৰ বিষয়ে কওকচোন ৷
উত্তৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায়ত আমি তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ ইউ এছ পি চিনাক্ত কৰিছো যিবোৰ বিশ্বব্যাপী বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পৰা যায় ৷ একেদৰে আমি অঞ্চলটোৰ আঠটা পৰ্যটনস্থলীও চিনাক্ত কৰিছো ৷
উত্তৰ-পূবৰ আঠটা ইউ এছ পি হ’ল- অসমৰ মুগা ৰেচম, মেঘালয়ৰ লাকাডং হালধি, মণিপুৰৰ প’লো, ছিকিমৰ জৈৱিক কৃষি আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কুইন আনাৰস আদিয়ে এই ৰাজ্যসমূহৰ চিনাকি দাঙি ধৰে ।
একেদৰে অঞ্চলটোৰ আঠটা চিনাকি পৰ্যটনস্থলীৰ ভিতৰত আছে: কাজিৰঙা (অসম), জিৰো (অৰুণাচল প্ৰদেশ), ছোহৰা (মেঘালয়), থেনজাউল (মিজোৰাম), মাতাবাৰী (ত্ৰিপুৰা), কিছামা (নাগালেণ্ড), নামচি (চিকিম), আৰু মইৰাং (মণিপুৰ) ৷
ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ জৰিয়তেও আমি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনীয়তাক ব্যৱহাৰ কৰিম, যাতে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণেৰে হোটেল, ভ্ৰমণ, ট্যুৰ গাইড আদিকে ধৰি সকলো সেৱা পৰ্যটকৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হয় ৷
প্ৰশ্ন : অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহক প্ৰভাৱিত কৰা সমস্যাসমূহ আপুনি কেনেদৰে সমাধান কৰে ?
উত্তৰ : উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ৰ মাজত একক খিৰিকীৰ সুবিধা প্ৰদানকাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন প্ৰকল্পসমূহক প্ৰভাৱিত কৰা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হৈছে । নিয়ন্ত্ৰণমূলক বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পসমূহ ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ বাবে আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সুবিধা প্ৰদান ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে মেঘালয় চৰকাৰ আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে ভূমি অধিগ্ৰহণ আৰু ডিজাইন অনুমোদনৰ সমন্বয় সাধন কৰি পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা পৰিৱেশ নিষ্কাশন ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ লগতে বিমানবন্দৰৰ কাৰ্য পৰিকল্পনাৰ বাবে অগ্ৰিম কামৰ অনুমতিৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অনুমোদন লাভ কৰে ।
