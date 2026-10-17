আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলেও পাব চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা !
প্ৰকৃত আৰু যোগ্য হিতাধিকাৰীসকল যাতে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে তাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
Published : October 17, 2026 at 1:23 PM IST
নতুন দিল্লী : চৰকাৰী আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ । কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়ে বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰভিত্তিক প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ ১৪ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়ে ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনাৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিয়ম জাৰি কৰিছে । অধিসূচনা অনুসৰি আঁচনি লাভৰ ক্ষেত্ৰত হিতাধিকাৰীসকলৰ আধাৰ পৰীক্ষণ বাধ্যতামূলক । অৱশ্যে যিসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ নম্বৰ নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিকল্প পৰিচয় পত্ৰৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে ।
A Gazette notification issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment on October 14, 2026, introduces rules concerning Aadhaar-based identity verification for beneficiaries of welfare schemes. The notification outlines alternative documents for enrolment where Aadhaar is unavailable and specifies procedures for verifying identity and handling biometric authentication failures. It also provides for safeguards to ensure eligible beneficiaries are not deprived of scheme benefits.— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
কোনো নতুন আঁচনিৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগে আগতীয়া অনুমোদন ল'ব লাগিব । একেদৰে বায়'মেট্ৰিক স্কেনৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । প্ৰকৃত বা যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ কথাও জাননীখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
নতুন গেজেট অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা মূল বিষয়সমূহ এনেধৰণৰ-
আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ বাধ্যতামূলক : চৰকাৰী আঁচনি বা সেৱাসমূহৰ সঠিক ৰূপায়ণৰ বাবে হিতাধিকাৰীসকল পৰিচয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।
বিকল্প নথিৰ ব্যৱস্থা : অৱশ্যে যিসকল হিতাধিকাৰীৰ ওচৰত বৰ্তমান আধাৰ কাৰ্ড বা নম্বৰ নাই, তেওঁলোকৰ বাবে বিকল্প চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । যাতে যোগ্য হিতাধিকাৰীসকল কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় । বিশেষকৈ ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত পিতৃ-মাতৃ বা আইনী অভিভাৱকৰ জৰিয়তে পৰিচয় নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ কথা অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বায়'মেট্ৰিক পৰীক্ষণৰ বিসংগতি সমাধান : ইফালে কাৰিকৰী বা আন কোনো কাৰণত বায়'মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ কৰিব নোৱাৰিলে বিকল্প পদ্ধতিৰে পৰিচয় পৰীক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেতিয়াবা ইণ্টাৰনেট বা নেটৱৰ্কৰ সমস্যাৰ বাবে আধাৰ লিংক নহ'লে যাতে কোনো হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় তাৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয় বা কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰিত নিয়ম অনুসৰি এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিব ।
বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা : প্ৰকৃত বা যোগ্য হিতাধিকাৰীসকল যাতে কোনো কাৰণতে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে তাৰ বাবে বিশেষ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে ।
বিভাগীয় অনুমোদন : অধিসূচনা অনুসৰি কোনো নতুন আঁচনিৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয়সমূহে প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আগতীয়া অনুমতি ল'ব লাগিব ।
চৰকাৰী আঁচনিৰ স্বচ্ছতা বৃদ্ধিৰ লগতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
লোকপিয়ল নিয়মাৱলীৰ সন্দৰ্ভত নতুন নিৰ্দেশনা গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ