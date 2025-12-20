ETV Bharat / bharat

'ভি বি-জি ৰাম জি' দৰিদ্ৰ লোকৰ স্বাৰ্থৰ ওপৰত চৰকাৰৰ আক্ৰমণ : ছোনিয়া গান্ধী

এম জি এনৰেগাৰ স্থানত অনা ভি বি-জি ৰাম জিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা ছোনিয়া গান্ধীৰ । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আহ্বান ।

Sonia Gandhi
'ভি বি-জি ৰাম জি'ৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা ছোনিয়া গান্ধীৰ (Screengrab X@INCIndia)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 20, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এম জি এনৰেগাক বিলুপ্ত কৰাৰ বাবে মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ । ছোনিয়া গান্ধীৰ মতে ইয়াৰ গাঁথনি 'আলোচনা বা পৰামৰ্শ অবিহনে ইচ্ছাকৃতভাৱে' সলনি কৰি কেন্দ্ৰই কোটি কোটি দৰিদ্ৰ লোকৰ স্বাৰ্থক 'আক্ৰমণ' কৰিছে ।

এম জি এনৰেগাৰ স্থানত ভি বি-জি ৰাম জি বিধেয়কৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিবৃতিত গান্ধীয়ে কয় যে বিগত ১১ বছৰত মোদী চৰকাৰে 'ক'ভিডৰ সময়ত দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে জীৱনৰেখা হোৱাৰ পিছতো এম জি এনৰেগাক দুৰ্বল কৰাৰ সকলো প্ৰচেষ্টা' কৰিছে ।

তেওঁ কয়, "শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে এম জি এনৰেগাক ধ্বংস কৰি, কেৱল মহাত্মা গান্ধীৰ নাম আঁতৰাই দিয়াই নহয়, আলোচনা বা পৰামৰ্শ অবিহনে ইচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াৰ গাঁথনিও সলনি কৰিলে । এই আইনখন দুৰ্বল কৰি মোদী চৰকাৰে কোটি কোটি কৃষক, শ্ৰমিক আৰু ভূমিহীন গাঁৱৰ দৰিদ্ৰৰ স্বাৰ্থত আক্ৰমণ চলাইছে ।"

কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ২০ বছৰ পূৰ্বে মনমোহন সিং প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে কিদৰে সহমতৰ ভিত্তিত সংসদত এম জি এনৰেগা আইন গৃহীত হৈছিল, সেই কথা তেওঁৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এয়া এনে এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ আছিল, যাৰ সুফল কোটি কোটি গ্ৰাম্য পৰিয়ালে পাইছিল । বিশেষকৈ ই হৈ পৰিছিল বঞ্চিত, শোষিত, দৰিদ্ৰ আৰু দুখীয়াৰ জীৱিকাৰ মাধ্যম । কৰ্মসংস্থাপনৰ সন্ধানত প্ৰব্ৰজন-নিজৰ মাটি, নিজৰ গাঁও, নিজৰ ঘৰ আৰু পৰিয়াল এৰি যোৱা- বন্ধ হৈ পৰিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নিয়োগৰ আইনী অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু তাৰ লগতে গাঁও পঞ্চায়তকো ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছিল । এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে মহাত্মা গান্ধীৰ গ্ৰাম স্বৰাজৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাৰ দিশত এক সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।" বৰ্তমানৰ বিধেয়কখন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে কোনে কিমান নিয়োগ পাব, বাস্তৱ ক্ষেত্ৰৰ পৰা বহু দূৰত থাকি ক'ত আৰু কি ধৰণেৰে সিদ্ধান্ত ল'ব দিল্লীত বহি থকা চৰকাৰে ।

এম জি এনৰেগা অনা আৰু কাৰ্যকৰী কৰাত কংগ্ৰেছৰ মুখ্য ভূমিকা আছিল বুলিও কয় ছোনিয়া গান্ধীয়ে । কিন্তু সেয়া কেতিয়াও দলীয় স্বাৰ্থৰ বিষয় নাছিল বুলি কয় যে এয়া আছিল জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু জনস্বাৰ্থৰ সৈতে সংযুক্ত আঁচনি ।

ভি বি-জি ৰাম জি বিলক 'ক'লা আইন' বুলি অভিহিত কৰি গান্ধীয়ে কয় যে লাখ লাখ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু । কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি সকলোৱে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সাজু । ২০ বছৰ পূৰ্বে মইও আমাৰ দুখীয়া ভাই-ভনীসকলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে যুঁজিছিলো; আজিও মই এই ক'লা আইনখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ দায়বদ্ধ হৈ আছো । মোৰ দৰে সকলো কংগ্ৰেছ নেতা আৰু লাখ লাখ কৰ্মী আপোনালোকৰ সৈতে থিয় দিছে ।"

লগতে পঢ়ক :'জিৰামজি' বিধেয়ক গাঁওবিৰোধী: মোদী চৰকাৰে এদিনতে ২০ বছৰীয়া এম জি এনৰেগা ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ ৰাহুল গান্ধীৰ

TAGGED:

MGNREGA
VB G RAM G BILL
ইটিভি ভাৰত অসম
এম জি এনৰেগা
SONIA GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.