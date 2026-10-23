হঠাৎ প্ৰতিবাদৰ আশংকা ! দিল্লীত ৩১ অক্টোবৰলৈকে ২৭৩টা চিএপিএফ কোম্পানী সক্ৰিয়

হঠাৎ প্ৰতিবাদৰ আশংকা ! দিল্লীত ৩১ অক্টোবৰলৈকে ২৭৩টা চিএপিএফ কোম্পানী সক্ৰিয়
চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি, দিল্লী আৰক্ষীয়ে মন্ত্ৰণালয়ক জনাইছে যে চহৰখনৰ বিভিন্ন 'স্পৰ্শকাতৰ' স্থানত ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য সংগঠনে হঠাতে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
By PTI
Published : October 23, 2026 at 3:18 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য সংগঠনৰ দ্বাৰা দিল্লীত 'হঠাৎ প্ৰতিবাদ'ৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিএপিএফ নিয়োগৰ সময়সীমা বৃদ্ধি । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত ২৭৩টা কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (চিএপিএফ) কোম্পানীক ৩১ অক্টোবৰলৈকে নিয়োগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে কোম্পানীকেইটা দিল্লীলৈ অনা হৈছিল । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে ২২ অক্টোবৰত দিল্লী আৰক্ষী আৰু চিএপিএফক নিয়োগৰ সমন্বয়ৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল বুলি সূত্ৰই পিটিআইক জনায় ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ অনুৰোধত এই ম্যাদ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে অক্টোবৰৰ মাজভাগত অনুৰূপ বৃদ্ধিৰ অনুমতি অনুমোদন জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
চৰকাৰী সূত্ৰ অনুসৰি, দিল্লী আৰক্ষীয়ে মন্ত্ৰণালয়ক জনাইছে যে চহৰখনৰ বিভিন্ন 'স্পৰ্শকাতৰ' স্থানত ৰাজনৈতিক আৰু অন্যান্য সংগঠনে হঠাতে প্ৰতিবাদ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
সঠিক আইন-শৃংখলা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ বৃদ্ধি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি তেওঁলোকে কয় । গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই অনুৰোধত অনুমোদন জনাইছে বুলি সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়ে ।
স্থানীয় আৰক্ষীৰ সমান্তৰালভাৱে দিল্লীত নিয়োজিত হৈ থকা ২৭৩টা কোম্পানীসমূহৰ ভিতৰত ১২৫টা কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীৰ (চিআৰপিএফ) । ইয়াত ২০টা মহিলা কৰ্মী ইউনিট; ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চৰ (আৰএএফ) ২০ টা; সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ (বিএছএফ) ৪৬টা; ভাৰত-তিব্বতী সীমান্ত আৰক্ষীৰ (আইটিবিপি) ৩৯টা; সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ (এছএছবি) ৩১টা আৰু কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীৰ (চিআইএছএফ) ১২টা কোম্পানী আছে ।
এটা চিএপিএফ কোম্পানীত ১০০ জন জোৱানৰ অনুমোদন আছে যদিও কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰত এই শক্তি প্ৰায় ৭০-৭২ জন । দিল্লীৰ কিছু অংশত ৯ অক্টোবৰত ভোটাৰ তালিকাৰ এছআইআৰত (SIR) অনিয়মৰ অভিযোগত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ সাক্ষী হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত বিৰোধী দলসমূহেও একে দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ১৬ অক্টোবৰত চিজেপিয়ে ‘লেহৰা দো ত্ৰিৰংগা’ বিক্ষোভৰো আয়োজন কৰে ।