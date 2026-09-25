উত্তৰ-পূবৰ তিনি ৰাজ্যত পুনৰ ছমাহলৈ আফস্পাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ঘোষণা । ১ অক্টোবৰৰ পৰা এই নীতি ক্ৰমে মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলত প্ৰযোজ্য হ’ব ৷
Published : September 25, 2026 at 10:45 PM IST
নতুন দিল্লী: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনি ৰাজ্য ক্ৰমে মণিপুৰ, নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত সশস্ত্ৰ বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন (আফস্পা) পুনৰ ছমাহৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰে । ১ অক্টোবৰৰ পৰা এই ঘোষণা কাৰ্যকৰী হ’ব ৷
বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া জাৰি কৰা তিনিখন পৃথক অধিসূচনাত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিওখন ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এই নিৰ্দেশনা ২০২৭ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে প্ৰযোজ্য থাকিব ৷
মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত আফস্পাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত পুনৰ অস্থিৰ অৱস্থাৰ লগতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পাঁচখন জিলাত থকা ১৩খন থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহ বাদ দি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ‘অশান্ত এলেকা’ ঘোষণা কৰিছে ।
আফস্পাৰ পৰা বাদ পৰা অঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত পশ্চিম ইম্ফলৰ ছয়খন আৰক্ষী থানা ক্ৰমে - ইম্ফল, লেমফেল, চিটি, চিংজামেই, পাটছ’ই আৰু ৱাংগোই, পূব ইম্ফলৰ তিনিখন - প’ৰ’মপাট, হাইংগাং আৰু ইৰিলবুং, থৌবাল আৰু কাকচিং জিলাত এখনকৈ আৰু বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ বিষ্ণুপুৰ আৰু নামবোল থানা অন্যতম ।
মণিপুৰত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ মাজতে এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে, যিয়ে নিৰাপত্তা আৰু প্ৰশাসনৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । ৰাজ্যখনৰ অধিকাংশ ঠাইতে কেন্দ্ৰই আফস্পা প্ৰযোজ্য কৰাৰ ইংগিত দিছে ৷ ৰাজ্যখনলৈ স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়ে আছে ।
চৰকাৰে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি আৰু স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰাই অনাৰ লক্ষ্যৰে একাধিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ নিষিদ্ধ কংগলেইপাক কমিউনিষ্ট পাৰ্টী(পিপলছ ৱাৰ গ্ৰুপ)ৰ কেইবাজনো সদস্যই মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে টিৰাপ, চাংলাং আৰু লংডিং জিলাৰ লগতে নামচাই জিলাৰ (যিখন অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী) নামচাই, মহাদেৱপুৰ আৰু চৌখাম থানাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলসমূহত আফস্পাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে । এই অঞ্চলসমূহ ১ অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ছমাহৰ বাবে ‘অশান্ত’ বুলি ঘোষণা কৰা হ’ব ।
এই নিৰ্দেশনা পূব অৰুণাচল অঞ্চলৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ, য’ত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে ম্যানমাৰৰ সৈতে সংযুক্ত পথসমূহত উগ্ৰপন্থী সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ, সীমা অতিক্ৰমি কৰি আহ-যাহ আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ দৰে কাৰ্যৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
আনহাতে, নাগালেণ্ডত ৯খন জিলা ক্ৰমে - ডিমাপুৰ, নিউলেণ্ড, চুমৌকেডিমা, মন, কিফিৰে, নোক্লক, ফেক, পেৰেন আৰু মেলুৰী আৰু কোহিমা, মোককচাং, লংলেং, ৱোখা আৰু জুনহেবোটোকে ধৰি আন পাঁচখন জিলাৰ নিৰ্দিষ্ট আৰক্ষী থানা এলেকাত আফস্পাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ পিছতে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ য’ত এই অঞ্চলসমূহক ছমাহৰ বাবে ‘অশান্ত’ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে । আফস্পাৰ সম্প্ৰসাৰণে নিৰাপত্তা বাহিনীক অভিযান চলাবলৈ, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে, ইয়াৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ নিৰন্তৰ মূল্যায়ন কৰা হ’ব ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰেও জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিছুমান বিশেষ অঞ্চলতো আফস্পা প্ৰযোজ্য । নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আফস্পা সন্দৰ্ভত সময়ে সময়ে পৰ্যালোচনা কৰা হয় ৷ আনকি কেইবাটাও অঞ্চলৰ পৰাও ইয়াক প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰক অশান্ত এলেকা ঘোষণা: কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা