ৰন্ধন গেছৰ নাটনি! দেশৰ পিএনজি গ্ৰাহকৰ বাবে নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন চৰকাৰৰ

ৰন্ধন গেছৰ নাটনি! দেশৰ পিএনজি গ্ৰাহকৰ বাবে নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন চৰকাৰৰ
নতুন নিৰ্দেশনা অনুসৰি বৰ্তমান পিএনজি আৰু এলপিজি দুয়োটা সংযোগ থকা গ্ৰাহকে তৎক্ষণাত এলপিজি সংযোগ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব।
Published : March 15, 2026 at 10:25 AM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শনিবাৰে ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছ যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ নিয়ম সংশোধন কৰি পাইপৰ দ্বাৰা প্ৰাকৃতিক গেছৰ সংযোগ থকা পৰিয়ালসমূহক ৰাজসাহায্যযুক্ত এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ৰখা বা লাভ কৰাত বাধা আৰোপ কৰে ৷ পশ্চিম এছিয়াত অব্যাহত থকা সংকটে শক্তি যোগানত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ সময়তে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন, ১৯৫৫ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ক্ষমতাৰ অধীনত জাৰি কৰা এক অধিসূচনাত পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে লিকুইফাইড পেট্ৰ’লিয়াম গেছ (যোগান আৰু বিতৰণ নিয়ন্ত্ৰণ) আদেশ, ২০০০ৰ বিধানসমূহ সংশোধন কৰি লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ (যোগান আৰু বিতৰণ নিয়ন্ত্ৰণ) সংশোধনী আদেশ, ২০২৬ প্ৰৱৰ্তন কৰে ।
এই পৰিৱৰ্তন অনুসৰি যিসকলৰ ইতিমধ্যে পাইপড নেচাৰেল গেছ (পিএনজি) সংযোগ আছে তেওঁলোকক ঘৰুৱা এলপিজি সংযোগ ৰক্ষা কৰিবলৈ বা চৰকাৰী তেল বিপণন কোম্পানী বা তেওঁলোকৰ বিতৰকৰ পৰা এলপিজি চিলিণ্ডাৰ পুনৰ ভৰ্তিৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব । বৰ্তমান যিসকল গ্ৰাহকৰ পিএনজি আৰু এলপিজি দুয়োটা সংযোগ আছে তেওঁলোকে তৎক্ষণাত এলপিজি সংযোগ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব ।
এই আদেশত পিএনজি সংযোগ থকা যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে ভৱিষ্যতে নতুন ঘৰুৱা এলপিজি সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । এই পৰিৱৰ্তনে চৰকাৰী তেল কোম্পানীসমূহক নতুন ঘৰুৱা এল পি জি সংযোগ জাৰি কৰাত বা ইতিমধ্যে পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছৰ সংযোগ থকা গ্ৰাহকসকলক চিলিণ্ডাৰ পুনৰ ভৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাত আৰু অধিক বাধা প্ৰদান কৰে । এই নিষেধাজ্ঞাক এল পি জি যোগান নিয়মৰ অনুসূচী Iৰ অধীনত তেল কোম্পানীসমূহৰ বাবে “নিষিদ্ধ কাৰ্যকলাপ”ৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
বিষয়াসকলে কয় যে পৰিৱৰ্তিত নিয়মসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে ঘৰুৱা এল পি জিৰ বিতৰণ সৰল কৰা আৰু পাইপযুক্ত প্ৰাকৃতিক গেছৰ নেটৱৰ্কৰ সুবিধা নথকা পৰিয়ালসমূহে যাতে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছ লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিব । মন কৰিবলগীয়া যে মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ লগতে বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যাই দেখা দিছে ৷ ৰন্ধন গেছৰ নাটনি হোৱা বুলিও বিভিন্ন খবৰ প্ৰকাশ পাইছে যদিও চৰকাৰে এই নাটনিৰ খবৰক অস্বীকাৰ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:
ৰন্ধন গেছৰ নাটনি, যেনে তেনে ইণ্ডাকচন এটা যোগাৰ কৰিবলৈ বজাৰত হেতা ওপৰা গ্ৰাহকৰ