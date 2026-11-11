লিথিয়াম ৰপ্তানিত কেন্দ্ৰৰ নিষেধাজ্ঞা
পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিব ।
Published : November 11, 2026 at 4:42 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীৰ ক'লা পদাৰ্থকে ধৰি বিশেষ শ্ৰেণীৰ বেটাৰীৰ আৱৰ্জনা আৰু অৱশিষ্ট বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনস্থ বৈদেশিক বাণিজ্য সঞ্চালকালয়ে এই সন্দৰ্ভত অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে ।
এই অধিসূচনাত আইটিচি (এইচএছ)ক’ড ৮৫৪৯১৪০০ৰ অধীনত ব্যৱহাৰ কৰা বেটাৰীকে ধৰি প্ৰাথমিক কোষ, প্ৰাথমিক বেটাৰী আৰু বৈদ্যুতিক এক্যুমুলেটৰৰ আৱৰ্জনা আৰু অৱশিষ্টৰ বাবে ৰপ্তানি নীতি ‘বিনামূলীয়া’ৰ পৰা ‘নিষিদ্ধ’লৈ সলনি কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ জাৰি নকৰা পৰ্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিব । সীহ, কেডমিয়াম বা পাৰা নথকা বেটাৰীৰ আৱৰ্জনা আৰু অৱশিষ্ট এই নিষেধাজ্ঞাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা মতে, "প্ৰাথমিক কোষ, প্ৰাথমিক বেটাৰী আৰু বৈদ্যুতিক এক্যুমুলেটৰৰ আৱৰ্জনা আৰু অৱশিষ্ট, ব্যয় কৰা প্ৰাথমিক কোষ, ব্যয় কৰা প্ৰাথমিক বেটাৰী আৰু ব্যৱহৃত বৈদ্যুতিক এক্যুমুলেটৰ-আইটিচি (এইচএছ) কোড ৮৫৪৯১৪০০ৰ অধীনত সীহ, কেডমিয়াম বা পাৰা (লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী ক'লা পদাৰ্থ) নথকা ৰপ্তানি নীতি 'বিনামূলীয়া'ৰ পৰা 'নিষিদ্ধ'লৈ সংশোধন কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ নীতিৰ অধীনত বেটাৰীৰ আৱৰ্জনা আৰু অৱশিষ্ট নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীৰ ৰপ্তানি ‘বিনামূলীয়া’ শ্ৰেণীৰ অধীনত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল । শেহতীয়া সংশোধনীৰ লগে লগে ৰপ্তানিকাৰীয়ে এই শ্ৰেণীৰ অধীনত সামগ্ৰী বিদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব নোৱাৰিব ।
সংশোধিত নীতি বিশেষভাৱে অধিসূচনাত বৰ্ণনা কৰা শ্ৰেণীভুক্ত নোহোৱা বেটেৰীৰ আৱৰ্জনা আৰু অৱশিষ্ট অংশৰ শ্ৰেণীটোত প্ৰযোজ্য বুলি কোৱা হৈছে ।
ক'লা পদাৰ্থ হৈছে ব্যৱহৃত লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীবোৰ ভাঙি পেলোৱা অংশ । বেটাৰী থেতেলিওৱা আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা গুড়িৰ দৰে পদাৰ্থ । ইয়াত লিথিয়ামৰ দৰে মূল্যৱান সামগ্ৰী থাকে । সাধাৰণতে এইবিধ উপাদান বৈদ্যুতিক বাহন, স্মাৰ্টফোন, শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বাবে লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰী প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপলব্ধ হ'ব স্মাৰ্ট ডাষ্টবিন, ৰে'ল বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ